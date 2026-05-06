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¿Apple vuelve con su ex? La razón por la que busca de nuevo a Intel

Tras 6 años de ruptura, Apple negocia fabricar sus chips con Intel, debido a su tecnología de 2 nanómetros "Made in USA" para blindar su producción ante las crisis de suministro.
mié 06 mayo 2026 02:00 PM
Apple regresa con Intel tras 6 años de ruptura
Entre las razones por las que Apple rompió con Intel es que buscaba mayor eficiencia energética, menor consumo y mejor rendimiento integrado. (Justin Sullivan/Getty Images)

En 2020, una de las relaciones más estrechas en el mundo de la tecnología, se rompió. Ese año, Apple abandonó la colaboración de 15 años con Intel e inició la transición a sus propios chips. Ahora, seis años después de ese rompimiento, existen señales de que esta pareja podría volver a unirse, gracias al trabajo que la fabricante de chips ha hecho en sí misma.

¿Por qué Apple abandonó a Intel y qué le puede ofrecer ahora?

El 22 de junio de 2020, Apple anunció el cambio a sus propios chips (Apple Silicon), abandonando por completo la arquitectura x86 de Intel. Entre las razones por las que se dio esta decisión es que la empresa de Cupertino, California, buscaba mayor eficiencia energética, menor consumo y mejor rendimiento integrado.

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Para ese entonces, Apple estaba seguro de que Intel ya no le podía ofrecer dichas características y su determinación no fue un error, ya que a partir de entonces, la empresa de chips entró en una debacle financiera y perdió terreno en la fabricación de semiconductores, frente a competidores como TSMC.

“Apple solía usar nuestros chips, pero ahora diseñan los propios. Hemos perdido a un cliente y no somos la voz líder en IA”, aceptó Pat Gelsinger, entonces director ejecutivo de Intel, en entrevista con Expansión en 2023.

Ahora, el negocio de Intel Foundry (encargado de la fabricación de chips) parece haber alcanzado el momento que Apple esperaba, pues además de que se lleva a cabo en las plantas de la empresa ubicadas en Estados Unidos, también cumplen con algunas condiciones de rendimiento que busca el fabricante del iPhone.

Por ejemplo, en la actualidad Intel produce sus chips propietarios en el proceso 18A, un nodo de 2 nanómetros cuyo símil solo está disponible en Taiwán, a cargo del líder de la industria TSMC. Sin embargo, se espera que la empresa estadounidense evolucione hacia un proceso todavía más pequeño, lo que resulta atractivo para los fabricantes de dispositivos.

Dentro de este proceso, Intel también incluyó innovaciones clave, como RibbonFET, una nueva arquitectura de transistores que permite un empaquetado más ajustado y una conmutación más eficiente para mejorar el rendimiento y eficiencia energética, además de PowerVia, un sistema de suministro de energía por la parte trasera que mejora el flujo de energía y la entrega de señal.

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Esto se traduce en ventajas de rendimiento, como la reducción del 30% en la pérdida de energía del paquete al transistor y una mejora en el rendimiento por vatio, lo cual se traduce en equipos con mayor duración de batería, menos calentamiento y mejor rendimiento en aplicaciones de alta exigencia, algo que ya buscaba Apple desde hace más de seis años.

Un nuevo episodio entre Apple e Intel

Esta semana, Bloomberg dio a conocer que ambas empresas han tenido conversaciones preliminares para la contratación de los servicios de chips de Intel para diversificar su cadena de suministro, la cual está basada principalmente en TSMC.

Durante la presentación de resultados financieros, Tim Cook, advirtió que las continuas restricciones en el suministro de chips afectaron las ventas del iPhone en el primer trimestre del año.

Por ello, la compañía no solo se acercó a Intel, sino también a Samsung, a la cual visitó en la fábrica de semiconductores en Texas, misma que sigue en desarrollo y también podría ser utilizada como una de las sedes de los procesadores de Apple en el futuro.

De acuerdo con información que compartió el analista Ming-Chi Kuo, los chips de los que se encargaría Intel es la gama base de la serie M en 2027, es decir los de las MacBook Air, el iPad Air o el Mac mini, mientras que los chips Pro, Max y Ultra seguirían siendo exclusivos de TSMC.

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Apple Inc Intel Corp

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