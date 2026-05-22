Meta lanza "Forum", una nueva red social al estilo Reddit para discusiones en comunidad

¿Cómo funciona?

Al iniciar sesión con una cuenta de Facebook, Forum carga automáticamente los grupos, el perfil y la actividad del usuario, y permite publicar contenido con un apodo, al igual que en la aplicación estándar de Facebook. Los grupos siguen existiendo en Facebook, y cualquier contenido compartido en Forum también será visible en esos grupos.

Los feeds de Forum están centrados en conversaciones dentro de los grupos, para que los usuarios vean lo que la gente real está diciendo, no solo las tendencias del momento.

La aplicación también incorpora inteligencia artificial a través de su pestaña "Ask", que permite a los usuarios hacer preguntas y recibir respuestas recopiladas de discusiones en distintos grupos, además de un asistente de IA para administradores que les ayuda a gestionar grupos y moderar contenido.

Un movimiento estratégico dentro de un plan más ambicioso

Forum es una de dos nuevas apps lanzadas por Meta en semanas recientes, el mes pasado la compañía también presentó Instants, una aplicación para compartir fotos efímeras con amigos de Instagram.

Según reportó el Wall Street Journal, el CEO Mark Zuckerberg le dijo a sus empleados que, gracias a las eficiencias impulsadas por la IA, la compañía ahora tiene capacidad para lanzar muchas más aplicaciones de las que históricamente ha desarrollado.

En sus propias palabras, Zuckerberg habría comentado que la empresa podría construir hasta 50 nuevas apps, aunque prefieren empezar por unas pocas antes de escalar.

No es la primera vez que Meta intenta apostar por los grupos con una app propia, en 2014 la compañía lanzó una aplicación dedicada a Grupos de Facebook con un objetivo similar, pero la cerró en 2017.