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Airbnb quiere ser la superapp del turismo y desafía a Booking y Expedia

La empresa creció 18% en ingresos trimestrales y apuesta por IA, servicios y experiencias para ampliar su ecosistema.
jue 21 mayo 2026 05:55 AM
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Airbnb evoluciona en una superapp
Brian Chesky, CEO de Airbnb durante la presentación de los anuncios de verano para la plataforma en la sede de la empresa en San Francisco. (Foto: Fernando Guarneros)

San Francisco, California - El negocio de Airbnb no solo está en los alojamientos. La empresa expandió sus verticales de negocio y ahora cubre las Experiencias y Servicios, una decisión que amplía su propuesta de negocio para convertirlos en una suerte de superapp del turismo.

“Si quieren llamarnos una superapp, está genial”, afirma Nathan Blecharczyk, cofundador y director de estrategia en Airbnb, “pero no nos vemos así desde un punto de vista transaccional. Más bien ofrecemos un enfoque curado de lo que un viaje debería ser”.

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En el sentido estricto, las súper aplicaciones son plataformas digitales que reúnen varios servicios, herramientas y funciones en un solo lugar para evitar la instalación de muchas apps para cada una de esas tareas, por lo que los anuncios de integrar Servicios, como traslados privados al y desde el aeropuerto, o Experiencias refuerzan la evolución de la plataforma hacia un ecosistema más amplio.

A nivel financiero, Blecharczyk es contundente al mencionar que la implementación de esta estrategia con nuevas verticales no es una forma de defender sus finanzas ante las regulaciones o eventos que podrían afectar sus ingresos por alojamientos —como el conflicto en Medio Oriente—, sino una ‘ofensiva’, asegura el directivo, pues representa la creación de nuevos puntos de acceso a su ecosistema.

"Al ofrecer más cosas (en la plataforma), se convierten en más puntos de entrada al ecosistema de Airbnb. (Los usuarios) obtienen familiaridad y confianza con la marca a través de una Experiencia o un Servicio, y la próxima vez reservan la casa", detalla.

En este sentido, un dato que revela la importancia de estas nuevas categorías es que la mitad de las personas que reservan "Experiencias" no hacen lo propio con los alojamientos disponibles en Airbnb inicialmente, por lo que esta vertical también funciona como un canal de adquisición de clientes.

A nivel financiero, la decisión de virar hacia una superapp encuentra su razón en el potencial de esta industria. Mordor Intelligence espera que el mercado global de superaplicaciones crezca de 127,460 millones de dólares en 2025 a 162,410 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 546,030 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 27.43% entre 2026 y 2031.

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Por su parte, Brian Chesky, director ejecutivo de la empresa, explica a Expansión que el término “superapp” está más establecido en China, mientras que en Occidente es más difícil identificarlas. Por ello, su meta es posicionar a Airbnb como “el concierge de viajes definitivo en tu bolsillo”, impulsado por IA.

En este sentido, Chesky resalta que precisamente la Inteligencia Artificial dentro de la app será diferencial, pues representará el integrador de todas sus herramientas y servicios para que el usuario conecte su viaje sin la necesidad de aprender flujos de muchas apps.

La competencia por el turismo digital

En el primer trimestre del año, Airbnb creció un 18% desde 2,270 millones de dólares del mismo periodo del año pasado a 2,680 millones de dólares, lo que demuestra la relevancia de la compañía frente a la industria de turismo y de las reservas digitales.

En el ecosistema turístico actual, los rivales que confrontan la plataforma son Booking y Expedia. Por un lado, Booking ha consolidado una superapp global que mezcla hoteles, departamentos de particulares y reservas de atracciones locales, y por el otro Expedia compite fuertemente al empaquetar casas con vuelos, renta de autos y tours guiados.

Ante este contexto, Blecharczyk sostiene que buscan distanciarse tanto de otras plataformas digitales como de lo que pueden ofrecer las agencias tradicionales de viajes. “No se trata simplemente de replicar lo que ya se está haciendo en otros lugares. Es tomar nuestra visión y aplicarla a esa vertical y hacerlo de manera diferente”, apunta.

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Asimismo, da una esperanza para los negocios externos a Airbnb, pues aunque su oferta representó un duro golpe para el sector robando cuota de mercado, no considera que estas compañías vayan a desaparecer, sino que atravesarán por una evolución forzada por la tecnología.

"Creo que todo el mundo siempre está tratando de evolucionar y cambiar", comenta, y agrega que el futuro del sector estará dominado por quienes logren personalizar la oferta a una escala masiva.

En este sentido, la empresa busca acelerar el uso de inteligencia artificial en el procesamiento del conocimiento local de sus anfitriones y ofrecer recomendaciones para apuntalar su propuesta. Por ejemplo, esta semana anunció integraciones como resúmenes y comparaciones de alojamientos generados por IA.

"Podemos ofrecer el itinerario más personalizado y local, y hacerlo de una manera distinta a cualquier otro competidor", concluye confiado en que su red de datos propietarios sobre lo que les gusta a los usuarios les dará la ventaja final.

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