En el sentido estricto, las súper aplicaciones son plataformas digitales que reúnen varios servicios, herramientas y funciones en un solo lugar para evitar la instalación de muchas apps para cada una de esas tareas, por lo que los anuncios de integrar Servicios, como traslados privados al y desde el aeropuerto, o Experiencias refuerzan la evolución de la plataforma hacia un ecosistema más amplio.

A nivel financiero, Blecharczyk es contundente al mencionar que la implementación de esta estrategia con nuevas verticales no es una forma de defender sus finanzas ante las regulaciones o eventos que podrían afectar sus ingresos por alojamientos —como el conflicto en Medio Oriente—, sino una ‘ofensiva’, asegura el directivo, pues representa la creación de nuevos puntos de acceso a su ecosistema.

"Al ofrecer más cosas (en la plataforma), se convierten en más puntos de entrada al ecosistema de Airbnb. (Los usuarios) obtienen familiaridad y confianza con la marca a través de una Experiencia o un Servicio, y la próxima vez reservan la casa", detalla.

En este sentido, un dato que revela la importancia de estas nuevas categorías es que la mitad de las personas que reservan "Experiencias" no hacen lo propio con los alojamientos disponibles en Airbnb inicialmente, por lo que esta vertical también funciona como un canal de adquisición de clientes.

A nivel financiero, la decisión de virar hacia una superapp encuentra su razón en el potencial de esta industria. Mordor Intelligence espera que el mercado global de superaplicaciones crezca de 127,460 millones de dólares en 2025 a 162,410 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 546,030 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 27.43% entre 2026 y 2031.