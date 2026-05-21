Maia AI, de acuerdo con declaraciones de Satya Nadella, “ofrece más de un 30% de tokens mejorados por dólar, en comparación con el último chip de nuestra flota”, dijo a los inversionistas de la firma en la última presentación de resultados trimestrales.

Con esta alianza, que aún no se ha cerrado, pero avanza satisfactoriamente, según fuentes cercanas al asunto, Microsoft podría tomar ventaja frente a competidores del sector de nube, como Amazon Web Services y Google Cloud.

La alianza entre Microsoft y Anthropic, cabe decirlo, no es algo reciente. El gigante tecnológico anunció una inversión de 5,000 millones de dólares en la startup de IA, sin embargo, a cambio, esta compañía se comprometió a gastar 30,000 millones en Azure.

Si bien Anthropic también se aloja en los servicios de nube de AWS y de Google, la búsqueda de más socios se deben a que la empresa ha tenido “dificultades con la informática”, según declaraciones de su director ejecutivo, Dario Amodei.

Y es que el chatbot Claude y la herramienta de programación asistida por IA, Claude Code, se volvieron sumamente populares a lo largo de este año, razón por la cual las necesidades de cómputo también crecieron para la empresa.

Por esta razón, Anthropic está intentando diversificar su cartera de socios. En un inicio, la firma dependió de las GPU de Nvidia para entrenar y ejecutar sus modelos de IA. En abril anunció el uso de los chips Trainium, de AWS, en un acuerdo de 100,000 millones de dólares y también hizo lo propio con Google.

De hecho, en sus documentos previos a la salida a Bolsa, SpaceX filtró que Anthropic pagará 1,250 millones de dólares al mes hasta mayo de 2029 por concepto de potencia informática, lo cual revela el problema de financiamiento en el que está inmiscuida.

OpenAI pasó por una situación similar. Esto obligó a que su relación con Microsoft evolucionara hacia una asociación no exclusiva, pues aun cuando conserva su inversión de 13,000 millones de dólares, la compañía tiene la libertad de vender sus modelos o asociarse con plataformas de la competencia, como AWS.