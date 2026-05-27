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Data centers en Querétaro chocan con el estrés hídrico

El crecimiento de la infraestructura digital obliga a buscar esquemas de reutilización de agua para sostener nuevas inversiones.
mié 27 mayo 2026 05:55 AM
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Data centers en Querétaro, entre el gasto de energía y agua
Querétaro es de las entidades con mayor estrés hídrico, pero en contraste, ahí también se sitúa la mayor cantidad de data centers en el país, con por lo menos 30. (PhonlamaiPhoto/Getty Images)

Para el 2030, la expectativa es que la industria de centros de datos en México alcance una capacidad energética de 1,500 megawatts (MW) y Querétaro, el sexto estado con mayor estrés hídrico, es central en este objetivo, pues se trata de la entidad con mayor presencia de estas instalaciones, por lo que la necesidad de una alternativa sostenible al tema del consumo de recursos naturales es urgente.

De acuerdo con información de la asociación Bajo Tierra Museo del Agua, además de su lugar entre las entidades con mayor estrés hídrico, la Zona Metropolitana de Querétaro también se encuentra entre las cuatro regiones con mayor vulnerabilidad hidrológica. En contraste, ahí también se sitúa la mayor cantidad de data centers en el país, con por lo menos 30, según datos de la plataforma datacenters.com .

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Gabriel Orué, director de servicios de energía de Veolia para Latinoamérica, explica que la infraestructura necesaria para estos centros de datos es similar a la de un polo industrial, por lo que su expansión se encuentra con barreras como las limitaciones de lugar y, más importante, de energía y recursos, un problema que Querétaro ya enfrenta debido a la concentración de estas inversiones.

El especialista señala que el núcleo del problema reside en la interdependencia entre agua y electricidad, porque las tecnologías de enfriamiento que reducen el consumo energético suelen elevar drásticamente la demanda hídrica y agotar los acuíferos locales, comenta. Sin embargo, los sistemas de enfriamiento por aire ahorran agua, pero disparan la factura eléctrica y reducen la eficiencia del centro.

"Con los sistemas de enfriamiento de condensado por agua”, puntualiza, “hay mayor consumo (hídrico), pero eso es más eficiente en cuanto a energía. Pero esto genera un dilema: si quieres ser eficiente en energía y reducir costos de climatización, consumes más agua, pero si vas por el enfriamiento a través de aire se consume más electricidad".

En promedio, un centro de datos de 1 mW con un sistema de refrigeración típico a base de agua puede consumir alrededor de 25 millones de litros de agua al año, según datos expuestos por el diario The Guardian . Hoy en día, la capacidad de los centros de datos en México es de 279 megawatts a lo largo del país. Es decir, este año la industria podría consumir alrededor de 304 millones de litros de agua si todas utilizan este tipo de enfriamiento.

Una estrategia circular con aguas residuales

Orué apunta que ante este tipo de problemas, y para no detener el progreso de la industria, se requiere implementar estrategias de economía circular y uno de los ejemplos más relevantes es el tratamiento de aguas residuales, ya que de esta manera es posible evitar el uso de agua de pozos y así reducir el impacto ambiental en zonas áridas.

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La implementación de sistemas de cogeneración permite que los centros de datos produzcan su propia electricidad y aprovechen el calor residual, explica el experto. Este calor se transforma en frío mediante máquinas de absorción, optimizando el uso del combustible primario.

"Hoy, las aguas residuales contaminan y qué mejor que un jugador invierta en tratar esas aguas”, menciona invitando a la industria privada a considerar estas estrategias de refrigeración. “No solo impactan al consumo, sino que solucionas un tema de la comunidad. Se integran cuestiones para resolver un problema que hoy tiene la gente y con esa resolución se potencia el negocio recuperando un recurso que antes era un residuo".

Este enfoque también permite que las infraestructuras aseguren lo que Orué llama su resiliencia operativa. Es decir, se prevén posibles retrasos o restricciones relacionadas con permisos y al resolver problemas ambientales compartidos, los centros de datos también mejoran su aceptación entre las comunidades que hoy ven con recelo estas instalaciones.

Como ejemplo, Veolia opera junto a 10 de los principales operadores de centros de datos a nivel mundial en más de 100 instalaciones y espera que con sus soluciones la industria alcance hasta un 20% de reutilización de energía, una reducción del 75% en la huella hídrica y hasta un 95% de reciclaje y reutilización de residuos.

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Inteligencia artificial Querétaro

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