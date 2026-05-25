“Los que se quedan con el problema de que ninguna empresa de IA genera un flujo sostenido de ganancias, son quienes las compren en Bolsa”, afirma Vera, y pone de ejemplo a OpenAI, que enfrenta dificultades de financiamiento desde hace meses debido a que los inversionistas detectan la proximidad de la salida a Bolsa y rechazan retener un activo sin rendimientos claros.

La prisa por cotizar en el mercado público responde a una necesidad de anticipación; las empresas aceleran sus OPI ante la posibilidad de que la narrativa del mercado cambie y se consolide la idea de que la IA no genera ganancias, lo cual desplomaría las valuaciones actuales.

A pesar del escepticismo sobre los flujos de caja, el optimismo comercial persiste en ciertos sectores. Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, considera que el mercado vive un periodo espectacular para las ofertas públicas de venta. Eso sí, agrega que la capacidad del mercado para absorber estas nuevas cotizaciones definirá el futuro del sector, ya que estas compañías ocupan el centro de la revolución tecnológica.

¿Cómo actuar ante el momento de entusiasmo por la IA en Bolsa?

Analistas de Danske Bank sugieren que los inversionistas minoristas deben diversificar su enfoque hacia otros eslabones de la cadena de suministro, como la infraestructura de semiconductores, los proveedores de servicios en la nube o las aplicaciones basadas en modelos fundamentales.

Como referencia del apetito del mercado, el banco destaca que las acciones de las siete empresas tecnológicas más importantes del mundo (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Nvidia, y Tesla) se cuadriplicaron desde el lanzamiento de ChatGPT el 30 de noviembre de 2022.

Vera es contundente al señalar que a pesar del entusiasmo alrededor de las OPI, este debería ser un campo restringido a los fondos de muy alto riesgo, porque ellos y los inversionistas con información privilegiada son los únicos que ganan. “Si usted es un inversionista retail, enfóquese en opciones de baja volatilidad, ya probadas o incluso un ETF”, recomienda, “pero no en tratar de escoger empresas específicas, porque estas empresas orientan su marketing a captar inversionistas minoristas para sus OPI”.