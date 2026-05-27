Mayor visibilidad para las etiquetas de IA

Esta no es una medida completamente nueva para YouTube. Desde 2024, implementó etiquetas para que creadores declararan su contenido como modificado o sintético. Luego de este periodo de aprendizaje, la plataforma presenta mejoras en la visibilidad y en los procesos de etiquetado.

En este sentido, YouTube moverá las etiquetas de divulgación para contenido fotorrealista y significativamente alterado a posiciones más visibles para asegurar que los espectadores obtengan el contexto necesario con un simple vistazo.

En los videos de formato largo, la etiqueta se ubicará directamente debajo del reproductor de video, sobre la descripción, mientras que en los Shorts, la etiqueta aparecerá como una superposición directamente en el video.

Respecto a aquellos contenidos que no sean realistas, como animaciones o alteraciones leves, la empresa dijo que la declaración de que se trata de un producto hecho con IA permanecerá accesible dentro de la descripción expandida.

Asimismo, a partir de mayo de 2026, YouTube integrará nuevas señales internas para identificar automáticamente el contenido generado por IA. Es decir, si el sistema detecta un uso bastante relevante y el creador no realizó la declaración manual, la plataforma aplicará la etiqueta de manera automática para garantizar la integridad de la información.