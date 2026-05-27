Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

YouTube endurece el rastreo de contenido hecho con IA

La aplicación de videos ahora mostrará de una forma más clara cuando un video está hecho o modificado con IA generativa, con el fin de transparentar el uso de esta herramienta.
mié 27 mayo 2026 09:00 AM
Añadir Expansión en Google
YouTube endurece el rastreo de contenido hecho con IA
YouTube moverá las etiquetas de divulgación para contenido fotorrealista y significativamente alterado a posiciones más visibles para asegurar que los espectadores obtengan el contexto necesario con un simple vistazo. (Foto: Cortesía YouTube)

La proliferación de videos hiperrealistas generados por algoritmos transformó el consumo digital y encendió las alertas sobre la desinformación global. En respuesta a la demanda de transparencia por parte de la comunidad, YouTube dio a conocer dos actualizaciones diseñadas para facilitar la identificación de contenido hecho con Inteligencia Artificial generativa.

Esta medida también responde a una presión internacional que sumó a gigantes como Meta y TikTok en la carrera por etiquetar el contenido sintético, especialmente tras los desafíos de manipulación mediática que se han registrado en los últimos años.

Publicidad

Mayor visibilidad para las etiquetas de IA

Esta no es una medida completamente nueva para YouTube. Desde 2024, implementó etiquetas para que creadores declararan su contenido como modificado o sintético. Luego de este periodo de aprendizaje, la plataforma presenta mejoras en la visibilidad y en los procesos de etiquetado.

En este sentido, YouTube moverá las etiquetas de divulgación para contenido fotorrealista y significativamente alterado a posiciones más visibles para asegurar que los espectadores obtengan el contexto necesario con un simple vistazo.

En los videos de formato largo, la etiqueta se ubicará directamente debajo del reproductor de video, sobre la descripción, mientras que en los Shorts, la etiqueta aparecerá como una superposición directamente en el video.

Respecto a aquellos contenidos que no sean realistas, como animaciones o alteraciones leves, la empresa dijo que la declaración de que se trata de un producto hecho con IA permanecerá accesible dentro de la descripción expandida.

Asimismo, a partir de mayo de 2026, YouTube integrará nuevas señales internas para identificar automáticamente el contenido generado por IA. Es decir, si el sistema detecta un uso bastante relevante y el creador no realizó la declaración manual, la plataforma aplicará la etiqueta de manera automática para garantizar la integridad de la información.

Publicidad

Respecto a las dudas que puedan existir sobre cómo impacta a su trabajo, YouTube también explicó que los creadores mantendrán el control sobre estas etiquetas automáticas y podrán pedir el cambio a través de YouTube Studio si consideran que hubo un error, excepto en casos donde el contenido tenga origen de las herramientas nativas de YouTube (como Veo o Dream Screen) o contenga metadatos C2PA que certifiquen el origen sintético.

Estos cambios buscan “equilibrar la transparencia con el control creativo”, afirma la compañía. “La presencia de una etiqueta de IA no afecta las recomendaciones del video ni su forma para la monetización. El objetivo es empoderar a los usuarios con la información correcta en una era de constante innovación tecnológica”.

Desde un punto de vista de negocio para los creadores, con estos cambios la plataforma mantiene el uso de la IA como herramienta de apoyo creativo, como la edición de audio o efectos especiales mínimos.

Bajo este enfoque de moderación blanda, en lugar de la censura o la desmonetización, YouTube se mantiene en línea con las normativas globales de otras plataformas, como Meta o TikTok, que priorizan el derecho del espectador a saber qué consume sin frenar el desarrollo técnico de las plataformas.

Publicidad

Tags

YouTube Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad