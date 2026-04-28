En algún punto de cualquier maratón de series o películas, aparece una pregunta breve en la pantalla: “¿Sigues ahí?”. Parece un gesto de cortesía o un mecanismo para evitar consumo innecesario de datos, pero en realidad, esa notificación funciona como un termómetro preciso del activo más disputado de la economía digital: la atención. Si alguien permanece frente a la pantalla, existe una oportunidad real de construir memoria, intención y negocio.
Durante años, la industria publicitaria digital apostó por el volumen a través de millones de impresiones, métricas de visualización y segundos en pantalla para aprovechar la atención del espectador. Sin embargo, este modelo enfrenta hoy una grieta estructural, según apunta una investigación liderada por la doctora Karen Nelson-Field, fundadora de Amplified Intelligence y autora de The Attention Economy and How Media Works. La investigación expone que hasta 75% de las impresiones digitales que cumplen estándares de “viewability” no reciben atención humana real. En otras palabras, la mayoría de los anuncios “vistos” nunca se miran y solo se reproducen.