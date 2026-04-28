“La brecha entre impresiones compradas y atención real es enorme. Puedes adquirir millones de impresiones y aun así tener una proporción muy baja de personas mirando realmente el anuncio”, explica Nelson-Field en entrevista exclusiva para Expansión.

Esto se atribuye en gran medida a la cantidad de pantallas disponibles actualmente y a que para los usuarios cada vez resulta más complicado mantenerse viendo contenidos largos. Datos de eMarketer señalan que solo 17% de los consumidores mira con frecuencia videos largos en televisión, y apenas 3% consume formatos cortos.

La lógica del “scroll” constante impide que incluso el mejor contenido creativo retenga al usuario, dice Nelson-Field.

“No puedes diseñar creatividad que supere el comportamiento de una plataforma que entrena al usuario a deslizar rápido”, señala.

El streaming gana tiempo en la pantalla

Sin embargo, en el ecosistema actual de plataformas de streaming, la atención del usuario tiende a comportarse de forma distinta a la de otros entornos digitales. A diferencia de las redes sociales o la web abierta, donde predomina el consumo fragmentado y multitarea, los servicios de video bajo demanda se construyen sobre una lógica de elección intencional y permanencia prolongada.

Netflix registra 84% de atención total en anuncios y cerca de 65% de atención activa, según el análisis de Nelson-Field.. Este número es significativamente alto si se compara con otras plataformas abiertas que registran niveles cercanos a 20% o menos.

En plataformas sociales, por ejemplo, un anuncio promedio en YouTube recibe apenas 23% del tiempo esperado de visualización; en Facebook, 16%; en web abierta, cerca de 10%. En muchos casos, la exposición efectiva dura menos de un segundo.