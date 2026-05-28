Usuarios huyen de la IA de Google e impulsan un 30% a DuckDuckGo

En respuesta, Google señala que las vistas generales hechas con IA resultan benéficas para los sitios, pues las personas interactúan con más resultados luego de resumir un resumen inicial, algo que aún no convence a los editores.
DuckDuckGo crece como una alternativa a Google
Esta nueva dinámica en Google está provocando un exilio por parte de los usuarios, quienes ven en DuckDuckGo, una alternativa que prioriza la privacidad y el no uso de la Inteligencia Artificial generativa en favor de los usuarios.
De acuerdo con datos de la empresa, las instalaciones del navegador crecieron un 18.1% entre el 20 y 25 de mayo y alcanzó un máximo de 30% el 25 de mayo. En el caso particular de iOS, la tasa de crecimiento fue mayor, pues llegó a un pico de 69.9%. Los datos de la empresa están respaldados por Apptopia, que registró aumentos de 29% en las descargas del navegador.
Cabe resaltar que en esta plataforma también existe una opción de búsquedas donde se excluye completamente a la IA ( noai.duckduckgo.com ), la cual registró un crecimiento promedio del 22.7%, lo cual demuestra el rechazo que tiene una buena parte de la población hacia esta tecnología.
DuckDuckGo ha sido crítico de las prácticas de Google. De hecho, en 2023, durante el juicio antimonopolio de la tecnológica, el CEO de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, se posicionó en contra de los contratos de búsqueda predeterminada exclusiva de Google, bajo el argumento de que les impidió posicionarse como una opción para otros navegadores.
“Google está imponiendo la IA a la fuerza sin posibilidad de desactivarla”, declaró Weinberg el martes en un comunicado, refiriéndose a la renovación del buscador de Google. “Como resultado, sus resultados están empeorando, no mejorando . Queremos ser la plataforma que dé el control a los usuarios y les permita decidir cuánta IA quieren”.
En términos de privacidad, este navegador se diferencia por no rastrear las búsquedas y tampoco el historial de navegación de los usuarios, además de que sus extensiones también ayudan a impedir que otras empresas rastreen de forma predeterminada, incluso en su producto de IA, conocido como Duck.ai .