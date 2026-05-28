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Usuarios huyen de la IA de Google e impulsan un 30% a DuckDuckGo

Las implementaciones de IA en Google Search generan descontento entre los usuarios, quienes encuentran otras alternativas en navegadores que no priorizan esta tecnología.
jue 28 mayo 2026 09:00 AM
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Usuarios huyen de la IA de Google
De acuerdo con datos de la empresa, las instalaciones del navegador crecieron un 18.1% entre el 20 y 25 de mayo y alcanzó un máximo de 30% el 25 de mayo. En el caso particular de iOS, la tasa de crecimiento fue mayor, pues llegó a un pico de 69.9%. (Foto: Captura de pantalla.)

La semana pasada, Google presentó la renovación de su producto más importante: Google Search, el cual ahora incluye una gruesa capa de Inteligencia Artificial conversacional, sustituyendo el modelo de escribir palabras, revisar una lista de enlaces y elegir a qué sitio entrar. Sin embargo, la gente se resiste a la incorporación de estas novedades y es por ello que recurren a otras alternativas, como el navegador DuckDuckGo.

De acuerdo con el gigante tecnológico, en la nueva etapa de Search, la caja de búsqueda será más conversacional, pues las respuestas ya incorporan IA generativa y las consultas pueden ser más largas.

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Por ejemplo, si un usuario busca hacer un plan para el fin de semana, podrá poner en el buscador más detalles, como que se trata de una salida nocturna con tres amigos para celebrar un cuempleaños, así como el requerimiento de opciones veganas, información con la cual buscador será capaz de desplegar opciones más personalizadas.

“Formulan preguntas más largas, expresan mejor su intención, hacen consultas más complejas y usan distintos formatos”, dijo la directora de Search en Google, Liz Reid, sobre el nuevo modo de búsqueda, quien agregó que las personas no solo están buscando más, sino que están buscando distinto.

¿Por qué la gente no acepta la nueva versión de Google?

Las críticas a la nueva versión de Google Search se basan en varios argumentos. Usuarios señalan que las respuestas con IA generan información inexacta, algo que en el argot técnico se conoce como alucinaciones, además de que hay otra personas que señalan que podría acabar con el internet como se conoce en la actualidad.

Esta aseveración se fundamenta en la caída del tráfico en diferentes ámbitos. De acuerdo con datos de la plataforma de CRM, Hubspot, se han observado caídas de entre el 70 y el 80% en el tráfico orgánico de sus usuarios.

Lily Ray, vicepresidenta de estrategia de SEO de Amsive, citada por TheNextWeb, apunta que la preocupación no solo es en el tráfico, sino que también impactará al modelo económico que sustenta la publicación web, el cual depende en gran medida de los ingresos publicitarios vinculados a las visitas.

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En respuesta, Google señala que las vistas generales hechas con IA resultan benéficas para los sitios, pues las personas interactúan con más resultados luego de resumir un resumen inicial, algo que aún no convence a los editores.

DuckDuckGo crece como una alternativa a Google

Esta nueva dinámica en Google está provocando un exilio por parte de los usuarios, quienes ven en DuckDuckGo, una alternativa que prioriza la privacidad y el no uso de la Inteligencia Artificial generativa en favor de los usuarios.

De acuerdo con datos de la empresa, las instalaciones del navegador crecieron un 18.1% entre el 20 y 25 de mayo y alcanzó un máximo de 30% el 25 de mayo. En el caso particular de iOS, la tasa de crecimiento fue mayor, pues llegó a un pico de 69.9%. Los datos de la empresa están respaldados por Apptopia, que registró aumentos de 29% en las descargas del navegador.

Cabe resaltar que en esta plataforma también existe una opción de búsquedas donde se excluye completamente a la IA ( noai.duckduckgo.com ), la cual registró un crecimiento promedio del 22.7%, lo cual demuestra el rechazo que tiene una buena parte de la población hacia esta tecnología.

DuckDuckGo ha sido crítico de las prácticas de Google. De hecho, en 2023, durante el juicio antimonopolio de la tecnológica, el CEO de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, se posicionó en contra de los contratos de búsqueda predeterminada exclusiva de Google, bajo el argumento de que les impidió posicionarse como una opción para otros navegadores.

“Google está imponiendo la IA a la fuerza sin posibilidad de desactivarla”, declaró Weinberg el martes en un comunicado, refiriéndose a la renovación del buscador de Google. “Como resultado, sus resultados están empeorando, no mejorando . Queremos ser la plataforma que dé el control a los usuarios y les permita decidir cuánta IA quieren”.

En términos de privacidad, este navegador se diferencia por no rastrear las búsquedas y tampoco el historial de navegación de los usuarios, además de que sus extensiones también ayudan a impedir que otras empresas rastreen de forma predeterminada, incluso en su producto de IA, conocido como Duck.ai .

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Google Inteligencia artificial

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