Usuarios huyen de la IA de Google e impulsan un 30% a DuckDuckGo

Por ejemplo, si un usuario busca hacer un plan para el fin de semana, podrá poner en el buscador más detalles, como que se trata de una salida nocturna con tres amigos para celebrar un cuempleaños, así como el requerimiento de opciones veganas, información con la cual buscador será capaz de desplegar opciones más personalizadas.

“Formulan preguntas más largas, expresan mejor su intención, hacen consultas más complejas y usan distintos formatos”, dijo la directora de Search en Google, Liz Reid, sobre el nuevo modo de búsqueda, quien agregó que las personas no solo están buscando más, sino que están buscando distinto.

¿Por qué la gente no acepta la nueva versión de Google?

Las críticas a la nueva versión de Google Search se basan en varios argumentos. Usuarios señalan que las respuestas con IA generan información inexacta, algo que en el argot técnico se conoce como alucinaciones, además de que hay otra personas que señalan que podría acabar con el internet como se conoce en la actualidad.

Esta aseveración se fundamenta en la caída del tráfico en diferentes ámbitos. De acuerdo con datos de la plataforma de CRM, Hubspot, se han observado caídas de entre el 70 y el 80% en el tráfico orgánico de sus usuarios.

Lily Ray, vicepresidenta de estrategia de SEO de Amsive, citada por TheNextWeb, apunta que la preocupación no solo es en el tráfico, sino que también impactará al modelo económico que sustenta la publicación web, el cual depende en gran medida de los ingresos publicitarios vinculados a las visitas.