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Tras dos décadas, Google transforma su Buscador para que hables con la IA

Los usuarios cambiaron sus hábitos y eso significa que la manera en que interactúan con los buscadores de información también evolucionó.
mié 20 mayo 2026 12:30 PM
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Uno de los cambios más significativos es la nueva caja de búsqueda, Google la presenta como el mayor rediseño en ese elemento en más de 25 años. (Foto: Eréndira Reyes )

Mountain View, California. Durante más de dos décadas, buscar en internet significó escribir unas palabras, revisar una lista de enlaces y elegir a qué sitio entrar, y a partir de este tipo de interacción Google construyó uno de los negocios más poderosos de la economía digital, pero ahora esto cambió.

La tecnológica presentó una nueva etapa para Search en la que la caja de búsqueda se vuelve más conversacional, las respuestas incorporan IA generativa y las consultas pueden ser más largas.

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Por ejemplo, si estás buscando hacer un plan para el fin de semana, ya podrás poner en el buscador más detalles, como que quieres una salida nocturna con tres amigos para celebrar un cuempleaños pero que necesitas que en el lugar existan opciones veganas, y el buscador será capaz de desplegar opciones para el usuario.

Aunque Google expandió su negocio hacia otras apuestas como nube, su buscador continúa siendo la puerta de entrada para buena parte de la actividad digital de los usuarios y una pieza clave de su negocio publicitario. La presión, sin embargo, viene de un mercado que ya no ve a la búsqueda tradicional como la única forma de encontrar información.

Perplexity se define como un “answer engine” impulsado por IA que entrega respuestas precisas, confiables y en tiempo real, mientras que OpenAI convirtió ChatGPT Search en una experiencia de respuestas con enlaces a fuentes y también empuja herramientas de investigación de compras.

Liz Reid, directora de Search en Google, sostiene que los usuarios no solo están buscando más, sino que están buscando distinto.

“Formulan preguntas más largas, expresan mejor su intención, hacen consultas más complejas y usan distintos formatos”, precisó Reid.

Según la compañía, AI Mode superó los 1,000 millones de usuarios mensuales en su primer año y AI Overviews ya llega a más de 2,500 millones de usuarios mensuales. Google también afirma que, cuando las personas usan funciones de IA dentro de Search, tienden a buscar más y a mantener una interacción más parecida a una conversación que a una sucesión de consultas aisladas.

Uno de los cambios más significativos es la nueva caja de búsqueda, Google la presenta como el mayor rediseño en ese elemento en más de 25 años. Ya no está pensada solo para capturar palabras clave, sino preguntas largas, conversación, contexto e insumos multimodales.

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En lugar de escribir “mejor laptop 2026” u “hotel Tokio centro”, el usuario puede plantear necesidades completas, agregar imágenes, videos o archivos, y recibir una respuesta estructurada.

Pero esto también implica un cambio para medios de comunicación o creadores de contenido, Pew Research Center encontró que, cuando los usuarios ven un resumen generado por IA en Google, hacen menos clic en los resultados tradicionales. En su análisis de marzo de 2025, los usuarios que encontraron un resumen de IA hicieron clic en un enlace tradicional en 8% de las visitas, frente a 15% cuando no aparecía ese resumen.

SparkToro ya había documentado el avance del “zero-click search”, pues por cada 1,000 búsquedas en Google en Estados Unidos, solo 360 clics iban hacia la web abierta, mientras que en la Unión Europea, solo se registraron 374.

Para los medios, publishers y sitios que viven de SEO, este es el punto más sensible. Google puede argumentar que una búsqueda más inteligente mejora la experiencia del usuario, pero cada respuesta resuelta dentro de Search reduce el incentivo para abrir una página externa.

Gartner anticipó que el volumen de búsqueda tradicional caería 25% hacia 2026 por el avance de chatbots y agentes virtuales, y que el search marketing perdería participación frente a estos nuevos intermediarios.

El comercio digital vivirá una transformación similar, pues cuando la búsqueda se vuelve conversacional y agéntica, el descubrimiento de productos deja de depender solo de anuncios, reseñas y comparadores. El usuario puede pedir directamente “encuéntrame la mejor opción para mi presupuesto”, “monitorea este precio” o “avísame cuando haya disponibilidad”. Ese tipo de búsqueda desplaza parte del poder hacia el intermediario que interpreta la intención y decide qué opciones mostrar primero.

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Google Inteligencia artificial

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