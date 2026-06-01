Uno de los casos analizados mostraba cinturones vendidos por cerca de 40 dólares que podían encontrarse por una cuarta parte del precio en Shein. Los videos acumulaban millones de visualizaciones y miles de comentarios de usuarios convencidos de que estaban apoyando a una emprendedora real.

Del influencer falso al "blackface digital"

The Verge cita específicamente a Cienna Davis, investigadora de la University of Pennsylvania especializada en raza, tecnología e inteligencia artificial, quien describió estas prácticas como una forma de "digital blackface", una práctica en la que identidades raciales son recreadas artificialmente para obtener beneficios económicos, y señaló que la utilización de avatares de mujeres negras responde a estereotipos que las presentan como figuras más auténticas, resilientes o dignas de confianza ante ciertas audiencias.

La estrategia suele acompañarse de lo que la investigadora denomina como "empathy bait", contenido diseñado para provocar respuestas emocionales intensas que impulsen la interacción y, posteriormente, la compra de productos.

Jeremy Carrasco, fundador de la organización especializada en detección de videos sintéticos Riddance.ai, aseguró que su equipo identifica hasta 100 cuentas de este tipo cada día, distribuidas entre TikTok, Instagram y Facebook.

La situación recuerda a la llamada "Estafa Shein", detectada por investigadores de Kaspersky en América Latina en 2023. En ese esquema, los delincuentes utilizaban anuncios pagados en Google y colaboraciones con influencers para convencer a las víctimas de que podían ganar dinero calificando productos de Shein. Para participar debían realizar depósitos que supuestamente serían reembolsados, pero el dinero nunca regresaba a sus cuentas.

De acuerdo con Kaspersky, el éxito de estas campañas radica en la construcción de confianza, pues los estafadores aprovechan marcas reconocidas, publicidad pagada e incluso figuras influyentes para hacer parecer legítimos sus esquemas fraudulentos.