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Europa castiga a Temu con multa millonaria por venta de productos ilegales

Las autoridades europeas implementaron una serie de ejercicios con el objetivo de determinar qué prácticas no eran legales por parte del gigante de comercio chino.
jue 28 mayo 2026 01:11 PM
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Europa va contra Temu con multa millonaria por vender productos ilegales
El monto de la multa está muy lejos del máximo permitido por la DSA, que es una normativa integral de la Unión Europea diseñada para crear un entorno digital más seguro. (Foto: AFP )

La Unión Europea impuso una multa de 200 millones de euros (unos 230 millones de dólares) al gigante chino del comercio en línea Temu, por haber permitido la venta de productos ilegales, entre ellos juguetes peligrosos para bebés o cargadores defectuosos.

"La empresa no logró identificar, analizar y evaluar diligentemente los riesgos sistémicos relacionados con la venta de productos ilegales en su plataforma, así como los perjuicios resultantes para los consumidores de la UE", concluyó la Comisión Europea al término de una investigación abierta en octubre de 2024.

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Según el ejecutivo comunitario, Temu incumplió así sus obligaciones de protección al consumidor, impuestas a las grandes plataformas en línea por el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA).

"Temu es un actor muy importante en el mercado europeo, con 130 millones de usuarios. Por lo tanto, cuando venden productos prohibidos, estos terminan en manos de un gran número de europeos", subrayó ante la prensa la vicepresidenta de la Comisión encargada del área digital, Henna Virkkunen.

Autoridades se hacen pasar por clientes

Para demostrar la infracción, Bruselas se apoyó especialmente en compras realizadas por sus propios equipos, haciéndose pasar por clientes comunes.

La operación demostró que "un porcentaje muy elevado de los cargadores pedidos no logró superar pruebas básicas de seguridad".

Un ejemplo de ello fue que una alta proporción de los juguetes para bebés evaluados en las mismas condiciones presentaba "riesgos de seguridad de gravedad media a alta", como riesgos de asfixia o niveles de sustancias químicas nocivas superiores a los límites autorizados.

Bruselas subraya que estas conclusiones fueron corroboradas por investigaciones realizadas por autoridades nacionales y asociaciones de consumidores.

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¿Qué respondió Temu?

"Temu respeta los objetivos de la ley de servicios digitales así como la importancia de unas reglas claras y coherentes para la economía digital. No obstante, cuestionamos la decisión de la Comisión Europea y estimamos que la multa es desproporcionada", reaccionó la empresa en una declaración a la AFP.

Sin embargo, el monto de la multa está muy lejos del máximo permitido por la Digital Services Act o Ley de Servicios Digitales (DSA) que es una normativa integral de la Unión Europea diseñada para crear un entorno digital más seguro, la cual equivale al 6% de la facturación anual total de su empresa matriz, PDD Holdings.

El año pasado, esta compañía registró una facturación de 53,000 millones de euros.

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Según la Comisión, esto tiene en cuenta especialmente la duración de la infracción, de la que había acusado a Temu hace menos de un año.

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