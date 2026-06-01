El 70% restante no recibió esta prestación debido a que no cumplió con los requisitos establecidos por la reforma laboral para plataformas digitales, entre ellos haber acumulado más de 288 horas de tiempo efectivamente laborado. La propia empresa señaló que únicamente los repartidores elegibles fueron incluidos en el proceso de distribución realizado dentro de los plazos marcados por la ley.

"En Rappi reconocemos que los repartidores son el motor de nuestra operación. El hecho de que una parte de nuestra flota activa reciba utilidades no solo es un acto de justicia económica, sino también un reflejo de la madurez y evolución que ha alcanzado nuestro negocio", señaló Isabella Mariño Rivera, directora de Asuntos Públicos de Rappi México.

El anuncio representa uno de los primeros casos tangibles de aplicación de la reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales, aprobada para otorgar acceso a prestaciones y mecanismos de protección social a quienes generan ingresos mediante aplicaciones de reparto y transporte.

Francisco Edgar, representante de Repartidores Unidos de México (RUM), confirmó que integrantes de la organización verificaron que repartidores de Rappi sí recibieron depósitos por concepto de utilidades. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no han identificado casos similares entre repartidores y conductores que operan para Uber o DiDi.

Este medio consultó a Uber y DiDi sobre el estado de los pagos de utilidades a repartidores y conductores que pudieran ser elegibles bajo la nueva legislación. DiDi señaló que no realizará reparto de utilidades este año. La empresa argumentó que, conforme al artículo 126, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, las sociedades responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas de la reforma para plataformas digitales aún no cumplen su primer año de operación, por lo que no están obligadas a repartir utilidades en este ejercicio. Uber no emitió respuesta hasta el momento de publicación de este artículo.

La discusión sobre el reparto de utilidades en plataformas digitales cobró relevancia este año debido a que 2026 marca la primera ocasión en que los trabajadores de aplicaciones podrían acceder a este beneficio tras la entrada en vigor de la reforma.