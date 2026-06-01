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Repartidores de apps comienzan a recibir utilidades tras reforma laboral

Mientras trabajadores de Rappi reportan haber recibido esta prestación, aquellos que laboran en Uber y DiDi aseguran que aún no observan depósitos por parte de las empresas.
lun 01 junio 2026 01:04 PM
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repartidores entre motocicletas esperando pedidos
El anuncio representa uno de los primeros casos tangibles de aplicación de la reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales. (Foto: Camila Ayala Benabib)

La reforma laboral para plataformas digitales comenzó a mostrar uno de sus efectos más esperados: el pago de utilidades a repartidores y conductores de aplicaciones. A un día de que concluyera el plazo legal para la entrega de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), repartidores reportan los primeros depósitos derivados de esta prestación, contemplada dentro del nuevo esquema laboral que entró en vigor en junio de 2025.

Rappi informó este lunes que cerca del 30% de su flota de repartidores independientes en México recibió el pago de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025, convirtiéndose en la primera plataforma de reparto que anuncia públicamente la distribución de este beneficio.

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El 70% restante no recibió esta prestación debido a que no cumplió con los requisitos establecidos por la reforma laboral para plataformas digitales, entre ellos haber acumulado más de 288 horas de tiempo efectivamente laborado. La propia empresa señaló que únicamente los repartidores elegibles fueron incluidos en el proceso de distribución realizado dentro de los plazos marcados por la ley.

"En Rappi reconocemos que los repartidores son el motor de nuestra operación. El hecho de que una parte de nuestra flota activa reciba utilidades no solo es un acto de justicia económica, sino también un reflejo de la madurez y evolución que ha alcanzado nuestro negocio", señaló Isabella Mariño Rivera, directora de Asuntos Públicos de Rappi México.

El anuncio representa uno de los primeros casos tangibles de aplicación de la reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales, aprobada para otorgar acceso a prestaciones y mecanismos de protección social a quienes generan ingresos mediante aplicaciones de reparto y transporte.

Francisco Edgar, representante de Repartidores Unidos de México (RUM), confirmó que integrantes de la organización verificaron que repartidores de Rappi sí recibieron depósitos por concepto de utilidades. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no han identificado casos similares entre repartidores y conductores que operan para Uber o DiDi.

Este medio consultó a Uber y DiDi sobre el estado de los pagos de utilidades a repartidores y conductores que pudieran ser elegibles bajo la nueva legislación. DiDi señaló que no realizará reparto de utilidades este año. La empresa argumentó que, conforme al artículo 126, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, las sociedades responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas de la reforma para plataformas digitales aún no cumplen su primer año de operación, por lo que no están obligadas a repartir utilidades en este ejercicio. Uber no emitió respuesta hasta el momento de publicación de este artículo.

La discusión sobre el reparto de utilidades en plataformas digitales cobró relevancia este año debido a que 2026 marca la primera ocasión en que los trabajadores de aplicaciones podrían acceder a este beneficio tras la entrada en vigor de la reforma.

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Aunque el número de beneficiarios todavía representa una parte limitada del universo total de repartidores y conductores, el inicio de los pagos es visto por organizaciones de trabajadores como una prueba de fuego para evaluar el cumplimiento de las nuevas obligaciones laborales en la economía de plataformas. El pago de utilidades para trabajadores de plataformas digitales debió realizarse a más tardar el 31 de mayo, fecha límite establecida por la legislación laboral para las empresas.

Para los repartidores, las utilidades son un indicador de que los derechos contemplados en la reforma comienzan a materializarse en la práctica. No obstante, para los repartidores consultados por Expansión continúan las interrogantes sobre el alcance real de este beneficio y cuántos trabajadores terminarán recibiéndolo durante este primer año de implementación.

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Repartidores de aplicaciones Rappi Uber Didi Chuxing

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