Si soy repartidor o taxi de Uber, Rappi o Didi, ¿recibo utilidades en 2026?

¿Los repartidores y conductores de apps reciben utilidades?

Sí, pero tienen que complir con el número de horas mínimas al año. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, deben cubrir al menos 288 horas efectivas durante este periodo para participar en el reparto de utilidades de la empresa de plataforma digital.

Se necesitan 36 jornadas de ocho horas completas para acumular el total de tiempo requerido. Debido a que estos trabajadores no están sujetos a un horario fijo, deben gestionar su tiempo para poder cumplir con el requisito.

Mientras tanto, para otros trabajadores formales en esquemas tradicionales, se necesita al menos 60 días de trabajo, ya sean empleados de base o eventuales.

Trabajadores con derecho a utilidades

Según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), quienes derecho a esta prestación laboral son:

- Personas trabajadoras activas, sean de planta o eventuales;

- Personas extrabajadoras, de base o eventuales, que hayan laborado al menos 60 días en el año anterior;

- Personas con incapacidad temporal;

- Madres trabajadoras en licencia de maternidad; y

- Padres que hayan hecho uso del permiso de paternidad.

¿Cuándo se entregan las utilidades?

Las fechas establecidas para el reparto de utilidades en 2026 son:

- Del 1 de abril al 30 de mayo, para trabajadores de una empresa.

- Del 1 de mayo al 29 de junio, para trabajadores de una persona física.

En el caso de los repartidores o conductores por aplicación, deben considerar el mes de mayo para recibir su prestación.

Otros derechos que tienen los repartidores y conductores por aplicación

La reforma, implementada desde el 1 de julio de 2025, tiene como objetivo dotar de derechos laborales a quienes trabajan mediante plataformas digitales, que pueden ser repartidores o conductores por aplicación, u otra clase de servicios que estén bajo la supervisión tecnológica.

Entre los derechos, está la seguridad social por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), tras la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio. Al 31 de enero de 2026, más de 1.3 millones de personas se dieron de alta.