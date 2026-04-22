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Si soy repartidor o taxi de Uber, Rappi o Didi, ¿recibo utilidades en 2026?

Más de 1.3 millones de trabajadores de plataformas digitales están inscritas al IMSS, como repartidores o conductores de Uber o Didi.
mié 22 abril 2026 03:49 PM
Si soy repartidor o taxi de Uber, Rappi o Didi, ¿recibo utilidades en 2026?
Los derechos laborales establecidos para las personas trabajadoras de aplicaciones están en vigor de manera plena desde el 22 de junio de 2025, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). (nirat/Getty Images/iStockphoto)

El Reparto de Utilidades es un derecho constitucional para que las personas trabajadoras reciban una parte de los ingresos de sus empresas o patrones. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) lo considera como un instrumento para reconocer la aportación de la fuerza de trabajo.

Pero, ¿qué pasa con las personas trabajadoras de plataformas digitales? La situación cambió desde hace un año, con la implementación de la reforma laboral para la incorporación al IMSS para que puedan acceder a prestaciones.

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¿Los repartidores y conductores de apps reciben utilidades?

, pero tienen que complir con el número de horas mínimas al año. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, deben cubrir al menos 288 horas efectivas durante este periodo para participar en el reparto de utilidades de la empresa de plataforma digital.

Se necesitan 36 jornadas de ocho horas completas para acumular el total de tiempo requerido. Debido a que estos trabajadores no están sujetos a un horario fijo, deben gestionar su tiempo para poder cumplir con el requisito.

Mientras tanto, para otros trabajadores formales en esquemas tradicionales, se necesita al menos 60 días de trabajo, ya sean empleados de base o eventuales.

Trabajadores con derecho a utilidades

Según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), quienes derecho a esta prestación laboral son:

- Personas trabajadoras activas, sean de planta o eventuales;

- Personas extrabajadoras, de base o eventuales, que hayan laborado al menos 60 días en el año anterior;

- Personas con incapacidad temporal;

- Madres trabajadoras en licencia de maternidad; y

- Padres que hayan hecho uso del permiso de paternidad.

¿Cuándo se entregan las utilidades?

Las fechas establecidas para el reparto de utilidades en 2026 son:

- Del 1 de abril al 30 de mayo, para trabajadores de una empresa.

- Del 1 de mayo al 29 de junio, para trabajadores de una persona física.

En el caso de los repartidores o conductores por aplicación, deben considerar el mes de mayo para recibir su prestación.

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Otros derechos que tienen los repartidores y conductores por aplicación

La reforma, implementada desde el 1 de julio de 2025, tiene como objetivo dotar de derechos laborales a quienes trabajan mediante plataformas digitales, que pueden ser repartidores o conductores por aplicación, u otra clase de servicios que estén bajo la supervisión tecnológica.

Entre los derechos, está la seguridad social por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), tras la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio. Al 31 de enero de 2026, más de 1.3 millones de personas se dieron de alta.

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La empresa debe pagar las cuotas de aseguramiento de salud, así como al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), siempre y cuando la persona trabajadora obtenga un salario mínimo mensual equivalente al de la Ciudad de México.

Si en un mes los ingresos son menores al salario mínimo mensual, no se activa formalmente la relación laboral, pero los trabajadores no se quedarán sin derechos, ya que tienen protección contra accidentes de trabajo durante el tiempo efectivamente trabajado, independientemente de su ingreso.

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Entre otras prestaciones, también se encuentra el aguinaldo. “El pago que reciben por cada tarea o servicio incluye la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y descanso semanal”, señaló la STPS en la sección de Preguntas Frecuentes sobre la Reforma en Materia de Trabajo en Plataformas Digitales.

“Está integrado en cada pago que les haga la plataforma, de forma que no pierdan ninguno de esos derechos, aunque trabajen por periodos irregulares o discontinuos”.

Repartidoras trabajan más de 14 horas para acceder al IMSS

De acuerdo con un estudio presentado por la red UNIDAS , las repartidoras necesitan generar hasta 147% más ingreso respecto al que tenían previo a la implementación de la reforma laboral de aplicaciones digitales para alcanzar el umbral que permite la afiliación plena a la seguridad social.

De acuerdo con Verónica Álvarez, conductora e integrante de Lady Drivers, un colectivo de conductoras de aplicaciones basado en Guadalajara, esta exigencia se traduce en jornadas de entre 12 a 14 horas diarias.

Sin embargo, hay otras variables que impactan directamente en los ingresos, como las fluctuaciones de las tarias según la temporada.

Para obtener la seguridad social completa, las trabajadoras de plataformas no solo deben generar un ingreso mensual más elevado, sino producir más de lo que el sistema reconoce.

Eso se debe al llamado “factor de exclusión” que deja fuera hasta 60% del ingreso bruto al momento de calcular el umbral de acceso al IMSS.

Con información de Selene Ramírez.

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Uber Didi Chuxing PTU Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Secretaría del Trabajo y Previsión Social

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