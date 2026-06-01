Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Tras ocho meses de huelga, Nacional Monte de Piedad estrena director: José Antonio Murillo Garza

La designación se da en medio de una huelga que cumple ocho meses a nivel nacional por parte de los trabajadores de la institución prendaria.
lun 01 junio 2026 01:10 PM
Añadir Expansión en Google
De Rappi Card al Nacional Monte de Piedad: José Antonio Murillo Garza es el nuevo director a ocho meses de huelga
El patronato destacó que la designación de Murillo Garza “representa una decisión estratégica” para consolidar las capacidades organizacionales de Nacional Monte de Piedad. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

El patronato de Nacional Monte de Piedad (NMP) nombró a José Antonio Murillo Garza como nuevo director de la institución, quien asume el cargo a partir de este 1 de junio, fecha en la que también se cumplen ocho meses de una huelga a nivel nacional.

El nombramiento se da medio año después de la renuncia de Rafael Humberto Del Río.

Publicidad

“Sé de los retos y las oportunidades que implica la situación que actualmente enfrenta la institución, por ello asumo esta responsabilidad con enorme respeto por la historia y misión de la Institución, y con el compromiso de trabajar junto con todos los colaboradores, el Patronato, las autoridades y los distintos grupos de interés para fortalecer su impacto social, consolidar sus capacidades institucionales y construir bases sólidas para el presente y futuro”, expresó el nuevo director de la institución prendaria.

Murillo Garza aseguró que, entre sus principales objetivos, está trabajar de la mano de los colaboradores, así como mantener una estrecha colaboración con autoridades y otros grupos de interés para enfrentar los retos que actualmente enfrenta la organización.

El patronato destacó que la designación de Murillo Garza “representa una decisión estratégica” para consolidar sus capacidades organizacionales y profundizar el impacto social que realiza NMP en beneficio de millones de personas en México.

Publicidad

¿Quién es José Antonio Murillo Garza?

Cuenta con una trayectoria en los ámbitos financiero, académico y de política pública, en el sector privado y público. Antes de la designación al frente de Monte de Piedad era director general de RappiCard, propiedad de Grupo Financiero Banorte desde septiembre de 2021.

Es doctor en Economía por Rice University, además de profesor e investigador en El Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Posteriormente ocupó posiciones de liderazgo en Grupo Financiero Banorte y, más recientemente, fungió como Director General de RappiCard, encabezando procesos de crecimiento, transformación e innovación financiera.

“Pocas responsabilidades son tan significativas como contribuir al futuro de una institución que ha acompañado a México durante generaciones”, compartió en su perfil de LinkedIn.

Terminar con la huelga del Monte de Piedad, el reto

El principal reto del nuevo director general de la institución prendaria es destrabar el conflicto sindical que llevó a que estallara la huelga el 1 de octubre de 2025.

El conflicto se originó después de que el sindicato argumentó que hubo violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), como el control de plazas y ascensos dentro de la institución.

Sin embargo, de acuerdo con NMP, el punto central no es la pérdida de prestaciones, sino la negativa del sindicato a aceptar un sistema automatizado y transparente para asignar vacantes (“boletinaciones”).

A pesar de que no hay una cifra que englobe el impacto económico de la huelga, se estima que el Monte de Piedad procesa mensualmente alrededor de 600,000 operaciones .

Leer más:

Nacional Monte de Piedad lleva seis meses de huelga: negociaciones están estancadas y ni un juez pudo ayudar
Economía

Nacional Monte de Piedad acepta propuesta de la STPS para solucionar la huelga

Prendas se mantienen en resguardo

A pesar de que los trabajadores de la institución prendaria se encuentra en huelga, se garantiza que los artículos empeñados se mantienen en resguardo de las bóvedas, además de que pone a disposición de las personas los números telefónicos 55 2629 2790 / 55 8890 9717 para conocer el estado de la prenda.

Publicidad

Actualmente, permanecen cerradas 301 sucursales en todo México, con afectaciones para 1,890 trabajadores sindicalizados y 860 no sindicalizados.

Las negociaciones para poner fin a la huelga se dan entre representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el sindicato del NMP, quienes las califican “con más compromiso”.

Tags

Mercado de préstamos Empresarios

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad