De Rappi Card al Nacional Monte de Piedad: José Antonio Murillo Garza es el nuevo director a ocho meses de huelga

¿Quién es José Antonio Murillo Garza?

Cuenta con una trayectoria en los ámbitos financiero, académico y de política pública, en el sector privado y público. Antes de la designación al frente de Monte de Piedad era director general de RappiCard, propiedad de Grupo Financiero Banorte desde septiembre de 2021.

Es doctor en Economía por Rice University, además de profesor e investigador en El Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Posteriormente ocupó posiciones de liderazgo en Grupo Financiero Banorte y, más recientemente, fungió como Director General de RappiCard, encabezando procesos de crecimiento, transformación e innovación financiera.

“Pocas responsabilidades son tan significativas como contribuir al futuro de una institución que ha acompañado a México durante generaciones”, compartió en su perfil de LinkedIn.

Terminar con la huelga del Monte de Piedad, el reto

El principal reto del nuevo director general de la institución prendaria es destrabar el conflicto sindical que llevó a que estallara la huelga el 1 de octubre de 2025.

El conflicto se originó después de que el sindicato argumentó que hubo violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), como el control de plazas y ascensos dentro de la institución.

Sin embargo, de acuerdo con NMP, el punto central no es la pérdida de prestaciones, sino la negativa del sindicato a aceptar un sistema automatizado y transparente para asignar vacantes (“boletinaciones”).

A pesar de que no hay una cifra que englobe el impacto económico de la huelga, se estima que el Monte de Piedad procesa mensualmente alrededor de 600,000 operaciones .

Prendas se mantienen en resguardo

A pesar de que los trabajadores de la institución prendaria se encuentra en huelga, se garantiza que los artículos empeñados se mantienen en resguardo de las bóvedas, además de que pone a disposición de las personas los números telefónicos 55 2629 2790 / 55 8890 9717 para conocer el estado de la prenda.