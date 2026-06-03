Asimismo, la compañía destacó por mostrar sus avances a nivel de robótica, donde resalta Dragonwing IQ10, un sistema cuyo objetivo es ayudar a los equipos a pasar del prototipo de un robot a la producción mediante la combinación de capacidad de cómputo, sensores, redes y software en un único sistema listo para su implementación.

Intel usa el escenario de Computex como plataforma de impulso

La empresa dirigida por Lip-Bu Tan es una de las que más movimiento ha tenido este año. Para esta edición de Computex, el ejecutivo resaltó el lanzamiento de su procesador Core Ultra Series 3, el primero basado en el nodo 18A, que se fabrica completamente en Estados Unidos.

Además, mostró los chips Intel Xeon 6+ para centros de datos, basados en la arquitectura x86, pero a nivel de colaboraciones lo más relevante fue el papel que tuvo Google en su presentación, pues la empresa recordó que está trabajando junto al gigante tecnológico para mejorar el rendimiento de sus chips de nube, un anuncio que aporta a las pretensiones de Intel por renacer en el mundo de los chips.

Computadoras y consolas portátiles, los gadgets de Computex 2026

A nivel de anuncios de equipos, Acer dio a conocer el Swift Air 14, un equipo con el que buscan competir con Apple y su MacBook Neo, al igual que Dell con la nueva XPS 13. Sin embargo, también hubo novedades de una gama más alta, como la Asus ROG Strix Scar 18, que incluye un procesador Intel Core Ultra 9 y una tarjeta gráfica RTX 5090, ambos elementos de los más poderosos en sus segmentos.

Respecto a las PC que también son consolas de videojuegos, concepto que popularizó la Steam Deck, MSI presentó el Claw 8, su nuevo PC portátil para videojuegos con procesador Intel Arc G3 Extreme, mientras que Acer mostró la Nitro Blaze Link, que si bien parece una PC portátil, en realidad se trata de un dispositivo complementario que transmite lo que el usuario tiene en su computadora principal.

No obstante, el anuncio más importante en este segmento del mercado es la ROG Xbox Ally X20, desarrollada por Asus en colaboración con Xbox, y cuyo principal cambio es la integración de una pantalla OLED, además de mejoras a nivel de palancas, botones y que incluso se venderá con unos lentes de realidad aumentada que darán la experiencia de una pantalla virtual de 117 pulgadas.