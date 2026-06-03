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De la entrada de Nvidia a las PC a la robótica de Qualcomm, estos son los anuncios del Computex 2026

La feria de tecnología enfocada en chips, Computex 2026, es uno de los escaparates más importantes del momento, por su impacto en la geopolítica global y estos son algunos de los anuncios más importantes.
mié 03 junio 2026 10:15 AM
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Computex 2026, resumen de los anuncios más importantes
El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, durante su presentación en Computex 2026, una de las ferias de tecnología más importantes a nivel mundial celebrada en Taipéi, Taiwán. (CHENG YU-CHEN/AFP)

Computex , en Taiwán, ya es uno de los eventos más importantes de la tecnología. Su relevancia se demuestra tanto a nivel de la industria, pero más recientemente también en una dimensión geopolítica, pues lo que se presenta en esta feria centrada en procesadores, tiene impacto en el ritmo de innovación de las empresas y de los países.

Por ello, aquí te mostramos las novedades más interesantes que sucedieron a lo largo de esta semana, que incluyen la incorporación de Nvidia al sector de las PC, la innovación de Qualcomm a nivel de robótica, las colaboraciones que marcan el renacer de Intel y nuevas consolas de videojuegos portátiles, entre muchas otras.

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Nvidia marcó el ritmo de Computex

En el primer día del evento, Jensen Huang tomó el escenario para presentar el nuevo procesador RTX Spark , un chip que debutará en otoño y se integrará a computadoras de Microsoft, Dell, HP, Asus, Lenovo y MSI, entre más.

Este anuncio, además de ser relevante porque es la incorporación de Nvidia a un nuevo mercado, también lo es por la potencia que significará para los equipos en donde se incluya serán capaces de correr agentes de Inteligencia Artificial, algo por lo que Huan destacó que se trata de la “primera línea de PC completamente rediseñada y reinventada que se ha visto en 40 años”.

Uno de los equipos que más llamó la atención con este procesador es la Microsoft Surface Laptop Ultra. “Es lo más patente que hemos creado hasta la fecha”, dijo Andrew Hill, director de Microsoft Surface a The Verge.

Qualcomm, de las PC económicas a la robótica

Qualcomm es otra empresa que resalta en el mundo de los chips y en esta ocasión no fue la excepción. La empresa presentó la serie Snapdragon C, un procesador que está orientado a un mercado mucho más accesible, específicamente al de las computadoras que se encuentran en el rango de los 300 dólares.

Sin embargo, la empresa sabe que puede mantenerse en diferentes rangos de mercado, pues también dio a conocer la plataforma Snapdragon X2 Elite, la cual está orientada a mini PC, es decir, equipos de trabajo que necesitan de un alto rendimiento y que se han popularizado para correr agentes de IA y que funcionen 24/7.

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Asimismo, la compañía destacó por mostrar sus avances a nivel de robótica, donde resalta Dragonwing IQ10, un sistema cuyo objetivo es ayudar a los equipos a pasar del prototipo de un robot a la producción mediante la combinación de capacidad de cómputo, sensores, redes y software en un único sistema listo para su implementación.

Intel usa el escenario de Computex como plataforma de impulso

La empresa dirigida por Lip-Bu Tan es una de las que más movimiento ha tenido este año. Para esta edición de Computex, el ejecutivo resaltó el lanzamiento de su procesador Core Ultra Series 3, el primero basado en el nodo 18A, que se fabrica completamente en Estados Unidos.

Además, mostró los chips Intel Xeon 6+ para centros de datos, basados en la arquitectura x86, pero a nivel de colaboraciones lo más relevante fue el papel que tuvo Google en su presentación, pues la empresa recordó que está trabajando junto al gigante tecnológico para mejorar el rendimiento de sus chips de nube, un anuncio que aporta a las pretensiones de Intel por renacer en el mundo de los chips.

Computadoras y consolas portátiles, los gadgets de Computex 2026

A nivel de anuncios de equipos, Acer dio a conocer el Swift Air 14, un equipo con el que buscan competir con Apple y su MacBook Neo, al igual que Dell con la nueva XPS 13. Sin embargo, también hubo novedades de una gama más alta, como la Asus ROG Strix Scar 18, que incluye un procesador Intel Core Ultra 9 y una tarjeta gráfica RTX 5090, ambos elementos de los más poderosos en sus segmentos.

Respecto a las PC que también son consolas de videojuegos, concepto que popularizó la Steam Deck, MSI presentó el Claw 8, su nuevo PC portátil para videojuegos con procesador Intel Arc G3 Extreme, mientras que Acer mostró la Nitro Blaze Link, que si bien parece una PC portátil, en realidad se trata de un dispositivo complementario que transmite lo que el usuario tiene en su computadora principal.

No obstante, el anuncio más importante en este segmento del mercado es la ROG Xbox Ally X20, desarrollada por Asus en colaboración con Xbox, y cuyo principal cambio es la integración de una pantalla OLED, además de mejoras a nivel de palancas, botones y que incluso se venderá con unos lentes de realidad aumentada que darán la experiencia de una pantalla virtual de 117 pulgadas.

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Taiwan Videojuegos de PC

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