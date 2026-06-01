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Computex 2026, la cumbre de chips que define el negocio global de la IA

La edición de este año se celebra bajo la sombra de la disputa entre EU y China. ¿Qué impacto tiene este evento en la actualidad y por qué la industria tecnológica de Taiwán es un seguro geopolítico?
lun 01 junio 2026 03:00 PM
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Computex 2026 ya no gira solo en torno a los chips: ahora define el negocio mundial de la IA
Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, durante su presentación en Computex 2026, en Taipéi, Taiwán. (I-HWA CHENG/AFP)

En la actualidad tecnológica, el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas o el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona ya no son los únicos eventos relevantes a lo largo del año. Ahora Computex, en Taipéi, consolida a la isla de Taiwán como uno de los centros de la economía digital global, debido a la relevancia de la industria de los semiconductores en la geopolítica mundial.

¿Qué es Computex y por qué está en medio de la tensión geopolítica?

Computex es el escenario más relevante para las empresas de semiconductores, pues es aquí donde presentan sus novedades y entre los invitados destacan las figuras más influyentes del sector de la inteligencia artificial, como Jensen Huang, CEO de Nvidia, o Lisa Su, de AMD.

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Los anuncios de nuevos procesadores , aunque generan interés entre el público geek o gamer, ahora también levantan las cejas del ámbito corporativo, pues cada avance en velocidad de cómputo y eficiencia energética representa una ventaja para las empresas e incluso naciones que desean liderar la carrera de la IA.

¿Dónde se celebra el Computex?

Se lleva a cabo en Taipéi, la capital taiwanesa, y desde hace un tiempo este lugar no es una casualidad, pues la economía de la isla depende casi de forma absoluta en la industria de semiconductores, al igual que una gran parte del mundo.

De acuerdo con datos de Mordor Intelligence, Taiwán fabrica más del 90% de los chips de vanguardia de todo el mundo a través de la empresa TSMC la cual produce chips para todas las grandes empresas del mundo, y cuyos ingresos y operaciones representan alrededor del 15 al 20.7% del Producto Interno Bruto de todo el país, según datos de The Economist.

Computex 2026 se desarrollará entre tensiones de China y Estados Unidos

La edición de este año sucede en un contexto político y económico de tensión entre China y Estados Unidos, que ven el desarrollo de la isla con objetivos estratégicos opuestos, pero en el mismo recurso, que son los semiconductores.

En este contexto, Taiwán representa un país en disputa que, sin embargo, cuenta con una defensa particular conocida como el “escudo de silicio”, el cual, explicó la doctora Natalia Rivera, del programa universitario de Estudios de África, Asia y Oceanía, se refiere a su poderío en el sector de los chips actuando como un mecanismo de disuasión frente a intentos de invasiones, especialmente por parte de China.

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Un conflicto armado para la anexión de Taiwán a China destruiría la infraestructura detrás de los chips, provocando un colapso económico no solo en la isla o en el gigante asiático, sino en el resto del mundo.

Según datos de Bloomberg Economics , una guerra entre Estados Unidos y China por Taiwán podría ocasionar pérdidas de 10.6 billones de dólares tan solo en el primer año, además de borrar alrededor del 9.6% del PIB mundial. Estas cifras serían superiores al impacto de la pandemia de COVID-19 o a la crisis financiera de 2008.

De acuerdo con los escenarios que plantea el medio, la guerra generaría un colapso del comercio entre ambas potencias, aranceles a China de hasta el 50%. Por otra parte, la economía de la isla se contraería un 40%, mientras que la de China un 11% y la de EU un 6.6% debido a la escasez de chips y las interrupciones de la cadena de suministro de empresas como Apple y Nvidia.

¿Estados Unidos puede debilitar el escudo de silicio de Taiwán?

Cabe recordar que EU no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, refiere la doctora Rivera, pero sí garantiza su seguridad mediante apoyo económico y venta de armas.

Sin embargo, la administración estadounidense busca evitar que China monopolice la producción de semiconductores, incentivando que empresas como la propia TSMC abran plantas de chips en territorio norteamericano, algo que ya sucedió en Arizona, para resguardar la producción ante un eventual ataque.

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Dicho escenario también genera tensiones en Taiwán, pues se teme que el hecho de trasladar su industria debilite su “escudo” y es por ello que TSMC se reserva la producción de sus chips más avanzados, como los de 2 nanómetros que se esperan para el próximo año, se mantenga en Taiwán.

A pesar de ello, Computex resalta como un evento que confirma el ritmo de innovación desde Taiwán y la confianza que tienen las empresas por la isla. Como muestra está la inversión de 150,000 millones de dólares anuales que anunció Jensen Huang en Taiwán, a la cual la calificó como el “epicentro” de la revolución de la IA.

“Hace cuatro o cinco años, Nvidia invertía entre 10,000 y 15,000 millones de dólares anuales en Taiwán. Ahora invertimos entre 100,000 y 150,000 millones de dólares anuales”, dijo Huang sobre la nueva sede de la empresa, la cual estará muy cerca de las instalaciones de TSMC. “Taiwán está en pleno auge. Aquí se fabrican los chips, se empaquetan, se crean los sistemas y las supercomputadoras de IA”.

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Taiwan Nvidia

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