Computex 2026 ya no gira solo en torno a los chips: ahora define el negocio mundial de la IA

Los anuncios de nuevos procesadores , aunque generan interés entre el público geek o gamer, ahora también levantan las cejas del ámbito corporativo, pues cada avance en velocidad de cómputo y eficiencia energética representa una ventaja para las empresas e incluso naciones que desean liderar la carrera de la IA.

¿Dónde se celebra el Computex?

Se lleva a cabo en Taipéi, la capital taiwanesa, y desde hace un tiempo este lugar no es una casualidad, pues la economía de la isla depende casi de forma absoluta en la industria de semiconductores, al igual que una gran parte del mundo.

De acuerdo con datos de Mordor Intelligence, Taiwán fabrica más del 90% de los chips de vanguardia de todo el mundo a través de la empresa TSMC la cual produce chips para todas las grandes empresas del mundo, y cuyos ingresos y operaciones representan alrededor del 15 al 20.7% del Producto Interno Bruto de todo el país, según datos de The Economist.

Computex 2026 se desarrollará entre tensiones de China y Estados Unidos

La edición de este año sucede en un contexto político y económico de tensión entre China y Estados Unidos, que ven el desarrollo de la isla con objetivos estratégicos opuestos, pero en el mismo recurso, que son los semiconductores.

En este contexto, Taiwán representa un país en disputa que, sin embargo, cuenta con una defensa particular conocida como el “escudo de silicio”, el cual, explicó la doctora Natalia Rivera, del programa universitario de Estudios de África, Asia y Oceanía, se refiere a su poderío en el sector de los chips actuando como un mecanismo de disuasión frente a intentos de invasiones, especialmente por parte de China.