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Microsoft lanza siete modelos de IA propios y se aleja de OpenAI

La tecnológica presentó su primer modelo de razonamiento y otras seis herramientas de IA desarrolladas internamente.
mié 03 junio 2026 12:00 PM
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Microsoft lanza siete modelos propios de IA y apunta a un futuro con menos dependencia a OpenAI
Build 2026 representa la primera vez que Microsoft presenta una familia completa de modelos capaces de cubrir varias de las funciones que anteriormente obtenía principalmente a través de OpenAI. (Foto: David Ryder/Getty Images)

Microsoft presentó siete modelos de inteligencia artificial desarrollados internamente, incluyendo su primer modelo de razonamiento, en un movimiento que fortalece su estrategia para competir en el mercado de la IA con tecnología propia.

Los anuncios se realizaron durante Build 2026, la conferencia anual para desarrolladores de la compañía, y abarcan herramientas especializadas en razonamiento, programación, generación de imágenes, voz y transcripción. La nueva familia de modelos busca ampliar las capacidades de Microsoft en áreas donde hasta ahora dependía en gran medida de tecnologías desarrolladas por OpenAI.

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La principal novedad fue MAI-Thinking-1, el primer modelo de razonamiento desarrollado por Microsoft. La compañía destacó que el sistema fue entrenado sin utilizar tecnología de OpenAI ni técnicas de destilación basadas en modelos externos.

Junto con MAI-Thinking-1, Microsoft presentó otros seis modelos especializados para programación, generación de imágenes, voz y transcripción. La nueva familia incluye herramientas como MAI-Code-1 para desarrollo de software, MAI-Image 2.5 para creación y edición de imágenes, así como modelos enfocados en reconocimiento y generación de voz.

La ruptura de Microsoft con OpenAI

Los lanzamientos representan un paso importante en la estrategia de inteligencia artificial de Microsoft, pues desde el auge de la IA generativa impulsado por ChatGPT a finales de 2022, la tecnológica es uno de los principales beneficiarios de su alianza con OpenAI y gracias a una inversión multimillonaria en la startup, obtuvo acceso preferencial a algunos de los modelos más avanzados del mercado y los incorporó a productos como Copilot, Microsoft 365, Azure, entre otros

Sin embargo, la relación entre ambas compañías cambió durante los últimos meses debido a que renegociaron recientemente alianza estratégica, eliminando buena parte de las cláusulas de exclusividad que definieron su colaboración durante años.

Como resultado, OpenAI obtuvo mayor libertad para utilizar infraestructura de otros proveedores de nube, mientras que Microsoft ganó margen para desarrollar modelos propios y competir en segmentos donde antes dependía de la empresa liderada por Sam Altman.

El cambio responde también a la evolución de OpenAI, pues lo que comenzó como un laboratorio enfocado en desarrollar modelos de inteligencia artificial se ha convertido en una compañía que busca vender productos empresariales, herramientas para desarrolladores y servicios dirigidos al consumidor final, mercados en los que Microsoft también tiene una fuerte presencia.

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Build 2026 representa la primera vez que Microsoft presenta una familia completa de modelos capaces de cubrir varias de las funciones que anteriormente obtenía principalmente a través de OpenAI. Desarrollar tecnología propia le permitirá reducir costos, tener mayor control sobre la evolución de sus productos y disminuir la dependencia de terceros en áreas consideradas estratégicas.

Además, la compañía busca fortalecer su posición frente a otros competidores de la industria como Google, Anthropic y la propia OpenAI, en una carrera cada vez más intensa por liderar la próxima generación de inteligencia artificial.

Mustafa Suleyman, director de Microsoft AI, dejó claro que la compañía busca convertirse en uno de los laboratorios de inteligencia artificial más importantes del mundo. Por ahora, Microsoft seguirá siendo uno de los inversionistas más importantes de OpenAI y ambas compañías mantendrán áreas de colaboración; sin embargo, los anuncios de Build 2026 dejaran claro que la relación que impulsó la revolución de la IA ha entrado en una nueva fase en la que Microsoft y OpenAI siguen siendo socios, pero ya también son competidores.

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Microsoft Corp Inteligencia artificial OpenAI

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