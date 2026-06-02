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Huawei agradece a EU por obligar su evolución en la fabricación de chips

El presidente de la compañía, Xu Zhijun, reconoció el impacto favorable de las restricciones a las exportaciones de Nvidia sobre la industria de semiconductores china.
mar 02 junio 2026 10:00 AM
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Estados Unidos quería frena a Huawei pero terminó fortaleciéndola: "Estamos agradecidos"
Vista lateral del logo de Huawei sobre una tienda de la empresa en Shenzen, China. (Cheng Xin/Getty Images)

Huawei es una de las bases tecnológicas de China en la actualidad. Pero este camino no fue sencillo, ya que implicó las restricciones de Estados Unidos, una condición que, de acuerdo con su presidente rotatorio, Xu Zhijun, obligó a una evolución que no se habría dado de otra manera y por la cual está agradecido.

“Si Estados Unidos no hubiera presionado a nuestro país, a nuestras empresas y nuestra industria, no habríamos hecho algo así”, dijo Zhijun sobre su nuevo enfoque de fabricación de chips que la empresa presentó la semana pasada . “Pero también estamos agradecidos con EU por permitir que nuestra cadena de valor de semiconductores creciera realmente”.

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Cabe recordar que Huawei fue de las primeras grandes empresas de tecnología en China que recibió una prohibición total en Estados Unidos en 2019, bajo las órdenes de la administración Trump, algo que continuó en el mandato de Joe Biden, quien ejecutó controles de exportación sobre las GPU de Nvidia para Inteligencia Artificial.

Esto provocó que las empresas china no tuvieran acceso masivo a componentes como los chips H200 y si bien, algunas empresas del gigante asiático recurrieron al mercado negro para obtener la tecnología que necesitaban, no fue suficiente.

Dicha situación no solo tuvo impacto en China, sino también en empresas estadounidenses, como Nvidia y AMD, que tuvieron pérdidas de alrededor de 5,500 y 800 millones de dólares, respectivamente.

A raíz de ello, Huawei puso manos a la obra y hace unos días presentó su nuevo método de fabricación de semiconductores, lo que representa un enfoque completamente nuevo para la industria, pues en vez de reducir su tamaño, como se ha intentado en Occidente, este enfoque propone rediseñar la microarquitectura de los componentes para que las señales eléctricas recorran menos distancia.

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“Se basa en un concepto de diseño lógico libre totalmente nuevo, que se expande desde una capa a una de doble capa, destacando la mejora en la densidad de transistores y la eficiencia energética”, explicó hace unos días la presidenta del departamento de semiconductores de Huawei, He Tingbo, quien además agregó que este enfoque, también conocido como Ley de escala Tau, se usará en la siguiente generación del chip Kirin, para sus próximos smartphones.

Huawei desafía la Ley Moore con sus nuevos chips

Por otra parte, Zhijun afirmó que a partir de la Ley Tau, los fabricantes de chips en China pueden construir tecnología a costos más reducidos, algo que si bien no sustituye a la Ley Moore –que apela a un tamaño cada vez menor en los procesadores– sí representa un enfoque completamente nuevo con potencial para la industria.

“Cuando Gordon Moore propuso su ley, tampoco convenció a todos para que lo siguieran”, dijo el ejecutivo en entrevista con el medio chino Jiwei. “Si la Ley Tau realmente tiene vigencia, se desarrollará de forma natural sin necesidad de persuasión. Simplemente estamos ofreciendo un camino que ya hemos comprobado”.

El elemento más relevante de esta técnica es el proceso LogicFolding, donde múltiples chips se diseñan como una sola unidad integrada desde el inicio, lo que permite una mejor optimización de la energía en el chip, lo que representa una tecnología más económica y, por lo tanto, más escalable.

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