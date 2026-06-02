Cabe recordar que Huawei fue de las primeras grandes empresas de tecnología en China que recibió una prohibición total en Estados Unidos en 2019, bajo las órdenes de la administración Trump, algo que continuó en el mandato de Joe Biden, quien ejecutó controles de exportación sobre las GPU de Nvidia para Inteligencia Artificial.

Esto provocó que las empresas china no tuvieran acceso masivo a componentes como los chips H200 y si bien, algunas empresas del gigante asiático recurrieron al mercado negro para obtener la tecnología que necesitaban, no fue suficiente.

Dicha situación no solo tuvo impacto en China, sino también en empresas estadounidenses, como Nvidia y AMD, que tuvieron pérdidas de alrededor de 5,500 y 800 millones de dólares, respectivamente.

A raíz de ello, Huawei puso manos a la obra y hace unos días presentó su nuevo método de fabricación de semiconductores, lo que representa un enfoque completamente nuevo para la industria, pues en vez de reducir su tamaño, como se ha intentado en Occidente, este enfoque propone rediseñar la microarquitectura de los componentes para que las señales eléctricas recorran menos distancia.