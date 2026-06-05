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La mitad de los jóvenes comprará más en Temu y Shein e impulsan la industria low-cost

Incluso frente a nuevos aranceles y regulaciones, estos marketplaces continúan ganando popularidad.
vie 05 junio 2026 05:55 AM
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pantalla de temu con computadora de fondo
De acuerdo con Morning Consult, 66% de los compradores que utilizan plataformas internacionales de bajo costo señala que el principal motivo para hacerlo son los precios más bajos frente a cadenas tradicionales y marketplaces establecidos.
 (Foto: Ben Montgomery/Getty Images)

Las advertencias sobre aranceles, investigaciones regulatorias y cuestionamientos sobre la calidad de algunos productos no parecen estar frenando el avance de las plataformas de bajo costo entre los usuarios más jóvenes. Por el contrario, para este segmento sitios como Temu, Shein y TikTok Shop continúan ganando terreno y transformando la manera en que las personas descubren, comparan y compran productos en internet.

Un estudio internacional de la firma de inteligencia de mercado ECDB encontró que los consumidores jóvenes son el principal motor del crecimiento del llamado comercio electrónico low-cost. Entre las personas de 18 a 24 años, 47% afirmó que planea aumentar su gasto en este tipo de plataformas durante 2026.

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La investigación también reveló que Temu se ha convertido en el referente más visible de esta categoría. En todos los grupos de edad analizados, la plataforma superó el 50% de intención de compra. Destaca que entre los consumidores de 35 a 44 años alcanzó el 74% y en el de 65 a 74 subió hasta el 76%. Mientras tanto, Shein, TikTok Shop y Amazon Haul empataron en 43% en la categoría de 18 a 24 años

Sin embargo, TikTok Shop y Amazon Haul muestran una afinidad mucho más marcada entre usuarios menores de 35 años, cuya intención de compra se colocó en el 47%.

Detrás de esta tendencia se encuentra el hecho de que estos canales de venta lograron convertir las compras en una experiencia similar a la de las redes sociales, algo que es especialmente evidente en el caso de TikTok Shop, donde los usuarios no necesariamente ingresan a la plataforma con la intención de comprar algo específico. En muchos casos descubren productos mientras consumen videos cortos, recomendaciones de creadores de contenido o transmisiones en vivo.

“TikTok Shop ha usado su influencia social para convertirse en un motor hipereficaz de descubrimiento y recomendación de productos, al tiempo que invierte en descuentos e incentivos para aumentar su atractivo entre compradores y vendedores", explica Rachel Wolff, analista de retail y e-commerce de eMarketer.

Después, algoritmos altamente personalizados se encargan de mostrar más artículos relacionados, mientras elementos de gamificación, descuentos temporales y promociones impulsan compras impulsivas y frecuentes.

La evolución también se refleja en México

De acuerdo con el estudio Moda Online México 2025 , elaborado por la agencia de marketing especializada en comercio digital e investigación de mercado, Elogia, 45% de los consumidores mexicanos ya compra ropa, calzado o accesorios directamente dentro de plataformas de comercio social como TikTok Shop e Instagram Shopping.

La Generación Z encabeza este cambio, según la consultora. 52% de los integrantes de este grupo utiliza TikTok Shop para adquirir artículos de moda, una cifra que muestra cómo las fronteras entre entretenimiento y comercio electrónico continúan difuminándose.

De acuerdo con análisis presentados durante el NRF Big Show 2025, un evento para la industria del comercio minorista y el retail, organizado por la Federación Nacional de Minoristas, los retailers están incorporando herramientas de inteligencia artificial, experiencias más personalizadas y estrategias inspiradas en redes sociales para mantener la atención de consumidores cada vez más acostumbrados a la inmediatez digital.

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Elogia señala que este comportamiento está modificando la forma en que los consumidores descubren productos y toman decisiones de compra, consolidando al social commerce como una de las tendencias más relevantes del comercio digital en el país.

“Durante años, la estrategia digital se centró en capturar la intención de búsqueda. Hoy, el juego ha cambiado hacia la generación de demanda desde el descubrimiento. Las redes sociales han desplazado a los métodos tradicionales como la principal puerta de entrada para nuevas marcas”, refiere la compañía.

El contexto favorece esta expansión, pues México es actualmente el segundo mercado de comercio electrónico más importante de América Latina, con una participación regional de 26%, solo por detrás de Brasil. Además, los consumidores mexicanos compran en promedio 6.6 categorías distintas por internet y la moda se mantiene como la categoría más popular, con 74% de los internautas adquiriendo prendas o accesorios en línea.

Los aranceles no detienen el crecimiento

Uno de los aspectos más llamativos es que ni siquiera los nuevos obstáculos comerciales han logrado frenar el atractivo de estas plataformas. Los gobiernos de Estados Unidos y Europa han impulsado medidas para endurecer el control sobre las importaciones de bajo valor provenientes de China, además de imponer nuevos aranceles y aumentar la supervisión regulatoria sobre empresas como Temu y Shein.

Sin embargo, ambas plataformas registraron crecimiento de doble dígito en la primera mitad de 2025, el volumen bruto de mercancías de Shein creció entre 15 y 20% interanual, mientras que Temu avanzó 50%, según datos reportados por el medio de negocios chino LatePost en agosto de 2025, y citados por la consultora Momentum Works.

En México, el gobierno también endureció las condiciones para las compras internacionales de bajo valor. En el país entraron en vigor cambios fiscales y aduaneros que incrementaron los gravámenes para mercancías importadas a través de plataformas de comercio electrónico provenientes de países sin tratados comerciales con México, particularmente con China.

Las medidas, impulsadas con el argumento de fortalecer la recaudación y evitar prácticas de competencia desleal frente a fabricantes y comercios nacionales, afectaron directamente a empresas como Temu y Shein. Sin embargo, los datos sugieren que el atractivo de sus precios bajos, amplios catálogos y promociones constantes ha sido suficiente para mantener el interés de los consumidores, especialmente entre los jóvenes.

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De acuerdo con Morning Consult, 66% de los compradores que utilizan plataformas internacionales de bajo costo señala que el principal motivo para hacerlo son los precios más bajos frente a cadenas tradicionales y marketplaces establecidos.

Esta presión competitiva ya está obligando a reaccionar a gigantes del sector, uno de los ejemplos más claros es Amazon Haul, la apuesta de bajo costo lanzada por Amazon para competir directamente con Temu y Shein. El propio estudio de ECDB identifica a esta plataforma como una de las alternativas que está ganando popularidad entre consumidores jóvenes, aunque todavía por detrás de los líderes chinos.

“La visibilidad ha sido clave para el amplio alcance de Temu. La extensa cobertura mediática, el debate regulatorio y la discusión pública han impulsado la plataforma más allá de su público original nativo digital, convirtiéndola en un punto de entrada ampliamente reconocido para el comercio electrónico de bajo costo”, concluye ECBD.

En contraste, explica, Shein, TikTok Shop y plataformas similares siguen estando mucho más ligadas a los consumidores más jóvenes, donde el descubrimiento a través de las redes sociales y las compras impulsadas por los creadores de contenido dominan la adopción.

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e-commerce shein Comercio electrónico

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