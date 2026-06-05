La investigación también reveló que Temu se ha convertido en el referente más visible de esta categoría. En todos los grupos de edad analizados, la plataforma superó el 50% de intención de compra. Destaca que entre los consumidores de 35 a 44 años alcanzó el 74% y en el de 65 a 74 subió hasta el 76%. Mientras tanto, Shein, TikTok Shop y Amazon Haul empataron en 43% en la categoría de 18 a 24 años

Sin embargo, TikTok Shop y Amazon Haul muestran una afinidad mucho más marcada entre usuarios menores de 35 años, cuya intención de compra se colocó en el 47%.

Detrás de esta tendencia se encuentra el hecho de que estos canales de venta lograron convertir las compras en una experiencia similar a la de las redes sociales, algo que es especialmente evidente en el caso de TikTok Shop, donde los usuarios no necesariamente ingresan a la plataforma con la intención de comprar algo específico. En muchos casos descubren productos mientras consumen videos cortos, recomendaciones de creadores de contenido o transmisiones en vivo.

“TikTok Shop ha usado su influencia social para convertirse en un motor hipereficaz de descubrimiento y recomendación de productos, al tiempo que invierte en descuentos e incentivos para aumentar su atractivo entre compradores y vendedores", explica Rachel Wolff, analista de retail y e-commerce de eMarketer.

Después, algoritmos altamente personalizados se encargan de mostrar más artículos relacionados, mientras elementos de gamificación, descuentos temporales y promociones impulsan compras impulsivas y frecuentes.

La evolución también se refleja en México

De acuerdo con el estudio Moda Online México 2025 , elaborado por la agencia de marketing especializada en comercio digital e investigación de mercado, Elogia, 45% de los consumidores mexicanos ya compra ropa, calzado o accesorios directamente dentro de plataformas de comercio social como TikTok Shop e Instagram Shopping.

La Generación Z encabeza este cambio, según la consultora. 52% de los integrantes de este grupo utiliza TikTok Shop para adquirir artículos de moda, una cifra que muestra cómo las fronteras entre entretenimiento y comercio electrónico continúan difuminándose.

De acuerdo con análisis presentados durante el NRF Big Show 2025, un evento para la industria del comercio minorista y el retail, organizado por la Federación Nacional de Minoristas, los retailers están incorporando herramientas de inteligencia artificial, experiencias más personalizadas y estrategias inspiradas en redes sociales para mantener la atención de consumidores cada vez más acostumbrados a la inmediatez digital.