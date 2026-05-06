Atraer más clientes para el Hot Sale 2026 es 20% más caro y limita a las tiendas para ofrecer descuentos

La tecnología como respuesta a la fricción
Ante el encarecimiento de la adquisición, Vignart apunta a la experiencia de compra como el diferenciador central. Tiendanube desarrolló una solución denominada "One Tap Check Out", que permite completar una compra con un solo clic al reconocer automáticamente los datos de envío y pago del usuario. El objetivo es replicar la fluidez de los grandes marketplaces dentro de tiendas propias.
La lógica detrás de esta apuesta es que si conseguir un visitante cuesta más, cada visita debe tener más probabilidades de terminar en compra. Cualquier fricción en el proceso, como un formulario largo, una página lenta, un método de pago ausente, representa dinero perdido.
El dispositivo desde el que compran los mexicanos también define cómo deben diseñarse esas experiencias. Según datos de Tiendanube, alrededor del 70% de las compras en línea se realizan desde teléfonos móviles, lo que hace del enfoque mobile-first una condición básica para competir. Diseñar primero para celular, en lugar de adaptar después desde escritorio, marca la diferencia en tasas de conversión.
Otra de las apuestas para escalar la atención de los clientes son los agentes de inteligencia artificial. Según Nicolás Camhi, CEO y cofundador de Vambe, empresa especializada en IA conversacional, una implementación bien ejecutada puede aumentar la conversión hasta 300%, resultado de respuestas en minutos en lugar de horas.
Un incremento del 30% en la tasa de conversión, añade, puede traducirse en hasta 72,000 pesos adicionales por cada 10,000 visitas, sin necesidad de invertir más en adquisición de tráfico.
"La IA no es magia, es disciplina operativa. No soluciona los problemas comerciales, sino que los expone. Si no se tiene claridad en cómo se vende, atiende y se da seguimiento, eso se refleja directamente en la experiencia del cliente", advierte Camhi.