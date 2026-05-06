Atraer más clientes para el Hot Sale 2026 es 20% más caro y limita a las tiendas para ofrecer descuentos

Si bien el canal digital ya representa 17.4% del retail en México y crece a una tasa anual de 19.2%, para Vignart, atraer visitas ya no basta para concretar ventas, lo que obliga a las empresas a aprovechar mejor cada clic y cuidar más en qué invierten su presupuesto.

Menos descuentos masivos, más promociones dirigidas

los datos de Tiendanube sugieren que el aumento en los costos de publicidad lleva a las marcas a limitar los descuentos generalizados y optar por esquemas más controlados. En lugar de promociones abiertas, ganan espacio los beneficios selectivos, como envíos gratuitos, descuentos segmentados y campañas dirigidas a usuarios con mayor probabilidad de compra.

Algunas incluso eligen incentivos menos visibles, como beneficios que aparecen en etapas avanzadas del proceso de compra o promociones personalizadas que no se comunican de forma masiva.

Este cambio no elimina las ofertas, pero sí modifica su alcance. Las promociones dejan de ser para todos y se enfocan en públicos específicos, lo que permite cuidar márgenes.

El perfil del comprador durante Hot Sale también cambió. Un análisis de Rastreator.mx reveló que el uso de su comparador creció 10% durante el Hot Sale 2025 frente al mismo período de 2024. Para Pilar García, CEO de la plataforma, esto es señal de que "el consumidor digital busca una experiencia integral más allá del precio, valorando la comodidad, la variedad y la facilidad de compra. Además, prioriza información clara, inmediata y confiable para comparar opciones antes de tomar una decisión".

Según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), México ocupa el octavo lugar mundial en e-commerce desde 2025 y es líder en América Latina, por encima de otras economías de la región. En ese mercado competido, captar la atención del comprador informado exige más que precio.