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WWDC 2026: Esto se espera que presente Apple en su evento de desarrolladores

La expectativa más alta es que la empresa muestre una versión de Siri mucho más inteligente, potenciada por los modelos de Gemini y la infraestructura de Gemini.
vie 05 junio 2026 04:00 PM
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Durante la semana, habrá más de 100 sesiones en video, laboratorios grupales, actividades en los Apple Developer Forums y un encuentro presencial en Apple Park con más de 1,000 desarrolladores, diseñadores y estudiantes. (Foto: Apple)

La industria tecnológica lleva mucho tiempo esperando una innovación de Apple en Siri. Se espera que este año finalmente suceda durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) 2026, donde se espera que la empresa muestre un asistente virtual completamente renovada.

Todos los ojos está en la renovación de Siri

Hace dos años, Apple presentó una serie de novedades para Siri que no han llegado a la asistente, por lo que se espera lleguen este año junto a Apple Intelligence. El principal es una interacción más integrada con lenguaje natural, como la que ya ofrecen chatbots de Gemini o ChatGPT.

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Esto implica poder equivocarte y corregir sobre la marcha de una conversación sin que el sistema pierda el contexto y pueda dar una respuesta clara. Por ejemplo, si pides el clima de Ciudad de México, pero en realidad querías decir “Estado de México”, se esperaría que la IA responda correctamente a la petición real.

Otra de las aplicaciones que se mostraron hace dos años, pero no han llegado al público general es la obtención de contexto desde otras aplicaciones. Es decir, si un usuario requiere la fecha de una reunión, Siri podría buscarla en la app de Correo electrónico para obtener la información sin una acción extra por parte de la persona.

Se espera que la integración de Siri sea basada en una interfaz complementante nueva en donde tenga tonos de luz negros y blancos, apartándose de la opción más colorida que tiene en la actualidad.

Asimismo, entre las apps que tendrían impacto por la Inteligencia Artificial destacan Cartera e Imágenes, que integraría modelos de terceros para mejorar la generación de imágenes, algo que ya es un elemento común en la competencia.

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En wwdc 26 se espera una Siri en colaboración con Gemini

Uno de los movimientos a nivel de industria más relevantes que se prevén en las nuevas integraciones de Siri es la integración de Gemini, la IA de Google, como una forma de potenciar a los dispositivos de Apple.

Esto no es un rumor, sino que se basa en el acuerdo de 1,000 millones de dólares al que Apple y Google llegaron para renovar el asistente digital a través de la ejecución de un modelo personalizado de Gemini en servidores de nube privada.

De acuerdo con la información que se dio a conocer en diciembre del año pasado, el modelo de Gemini utilizará alrededor de 1.2 billones de parámetros para fundamentar sus respuestas, lo cual representa un incremento muy significativo respecto a los 150,000 millones de parámetros con los que funciona actualmente Apple Intelligence.

Cabe resaltar que en esta colaboración también tendrá injerencia Nvidia, pues los servidores en los que estará alojado el modelo de Siri funcionarán con los chips Blackwell B200, una tecnología de la empresa liderada por Jensen Huang.

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Cuándo será el WWDC 26, de Apple

La conferencia de desarrolladores arrancará el lunes 8 de junio, cuando se lleve a cabo la presentación principal y durará hasta el 12 de junio, fechas en las que también se ofrecerán más de 100 sesiones técnicas y encuentros con ingenieros y diseñadores de la marca.

Apple suele utilizar este escaparate para presentar las nuevas versiones de iOS, macOS, iPadOS y watchOS, además de herramientas para desarrolladores y avances ligados a inteligencia artificial.

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