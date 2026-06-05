WWDC 2026: Esto se espera que presente Apple en su evento de desarrolladores

La industria tecnológica lleva mucho tiempo esperando una innovación de Apple en Siri. Se espera que este año finalmente suceda durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) 2026, donde se espera que la empresa muestre un asistente virtual completamente renovada.
Todos los ojos está en la renovación de Siri
Hace dos años, Apple presentó una serie de novedades para Siri que no han llegado a la asistente, por lo que se espera lleguen este año junto a Apple Intelligence. El principal es una interacción más integrada con lenguaje natural, como la que ya ofrecen chatbots de Gemini o ChatGPT.