WWDC 2026: Esto se espera que presente Apple en su evento de desarrolladores

Esto implica poder equivocarte y corregir sobre la marcha de una conversación sin que el sistema pierda el contexto y pueda dar una respuesta clara. Por ejemplo, si pides el clima de Ciudad de México, pero en realidad querías decir “Estado de México”, se esperaría que la IA responda correctamente a la petición real.

Otra de las aplicaciones que se mostraron hace dos años, pero no han llegado al público general es la obtención de contexto desde otras aplicaciones. Es decir, si un usuario requiere la fecha de una reunión, Siri podría buscarla en la app de Correo electrónico para obtener la información sin una acción extra por parte de la persona.

Se espera que la integración de Siri sea basada en una interfaz complementante nueva en donde tenga tonos de luz negros y blancos, apartándose de la opción más colorida que tiene en la actualidad.

Asimismo, entre las apps que tendrían impacto por la Inteligencia Artificial destacan Cartera e Imágenes, que integraría modelos de terceros para mejorar la generación de imágenes, algo que ya es un elemento común en la competencia.