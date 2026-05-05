Ayala es un ejemplo de cómo las empresas de tecnología digitalizan varios roles necesarios en una empresa con apoyo de dispositivos y es una de las características que más presume Apple con la llegada de su vertical Business al país.

Esta vertical concentra administración de dispositivos, correo y calendario empresarial con dominio propio, directorio, soporte y herramientas para que una empresa gestione su presencia en Apple Maps, Mail, Wallet, Siri y otros espacios del ecosistema.

La plataforma está disponible en más de 200 países y regiones e incluye una futura opción de anuncios locales en Maps para Estados Unidos y Canadá.

El problema es que Apple llega a una batalla que otros ya llevan años disputando. Microsoft 365 Business vende correo corporativo, almacenamiento, Teams, aplicaciones de oficina, identidad y gestión de acceso para organizaciones de hasta 300 usuarios. Google Workspace ofrece Gmail empresarial, Drive, Meet, Calendario, administración, seguridad y Gemini dentro de planes Business que también pueden contratarse hasta por 300 usuarios.

La competencia no será sólo por vender laptops, sino por decidir dónde vive el correo y quien administra los accesos de las pymes en México.