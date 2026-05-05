Cecilia Ayala tiene un servicio de coaching que le permite apoyar a usuarios en su oficina o bien de manera remota, este trabajo lo hace a través de una MacBook Air que compró en 2025 y con un par de smartphones que complementan su ecosistema. Cuando se le cuestiona sobre si se considera una emprendedora, ella dice que sí, pero que es un emprendimiento de una persona.
“Como abogada también era mi propia empresa, solo que en ese caso también era asalariada. Ahora me ayudó con los teléfonos para tener una agenda limpia, un control de atención al cliente y no sufrir con la contabilidad de los pagos”, precisó en entrevista.