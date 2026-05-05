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Tecnología

Apple trae a México su solución empresarial para competir con Microsoft y Google

Las empresas de tecnología constantemente están compitiendo en distintas verticales, ya sea por la preferencia de los usuarios en hardware o software.
mar 05 mayo 2026 09:00 AM
apple business méxico
La plataforma tiene un servicio especial de capacitación para pequeños empresarios. (Cortesía: Apple )

Cecilia Ayala tiene un servicio de coaching que le permite apoyar a usuarios en su oficina o bien de manera remota, este trabajo lo hace a través de una MacBook Air que compró en 2025 y con un par de smartphones que complementan su ecosistema. Cuando se le cuestiona sobre si se considera una emprendedora, ella dice que sí, pero que es un emprendimiento de una persona.

“Como abogada también era mi propia empresa, solo que en ese caso también era asalariada. Ahora me ayudó con los teléfonos para tener una agenda limpia, un control de atención al cliente y no sufrir con la contabilidad de los pagos”, precisó en entrevista.

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Ayala es un ejemplo de cómo las empresas de tecnología digitalizan varios roles necesarios en una empresa con apoyo de dispositivos y es una de las características que más presume Apple con la llegada de su vertical Business al país.

Esta vertical concentra administración de dispositivos, correo y calendario empresarial con dominio propio, directorio, soporte y herramientas para que una empresa gestione su presencia en Apple Maps, Mail, Wallet, Siri y otros espacios del ecosistema.

La plataforma está disponible en más de 200 países y regiones e incluye una futura opción de anuncios locales en Maps para Estados Unidos y Canadá.

El problema es que Apple llega a una batalla que otros ya llevan años disputando. Microsoft 365 Business vende correo corporativo, almacenamiento, Teams, aplicaciones de oficina, identidad y gestión de acceso para organizaciones de hasta 300 usuarios. Google Workspace ofrece Gmail empresarial, Drive, Meet, Calendario, administración, seguridad y Gemini dentro de planes Business que también pueden contratarse hasta por 300 usuarios.

La competencia no será sólo por vender laptops, sino por decidir dónde vive el correo y quien administra los accesos de las pymes en México.

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Otro reto: la falta de digitalización

Aunque en México el mercado potencial es enorme, es profundamente desigual. En 2023 operaban 5.46 millones de unidades económicas del sector privado y empresas paraestatales, de estas 95.4% eran microempresas que daban empleo a 41.4% del personal ocupado, pero solo aportaban 16% del valor agregado censal bruto, de acuerdo con datos del Inegi.

Además, solo 25.4% de las unidades económicas uso equipo de cómputo o tableta para realizar sus actividades en 2023 y apenas 26.4% utilizó internet para operar. Es decir, antes de preguntarse si una pyme debe usar Mac, Windows o Google Workspace, habría que preguntarse si tiene procesos digitalizados o si su administración todavía depende de libretas, hojas sueltas, WhatsApp personal y archivos dispersos.

Las tecnológicas deben convencer a los negocios de profesionalizar una operación que quizá nunca ha separado el correo personal del corporativo.

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Apple Inc pymes Digitalización

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