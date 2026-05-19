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Google competirá con Meta en el negocio de los lentes inteligentes

La empresa se alió con empresas como Samsung, Gentle Monster o Warby Parker para el diseño de estas nuevas gafas.
mar 19 mayo 2026 02:00 PM
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Google lanza sus lentes inteligentes para competir con Meta
(Foto: Eréndira Reyes)

Mountain View, California - El nuevo negocio de las empresas de tecnología es integrar Inteligencia Artificial en más dispositivos y en el caso de Google ahora anunció la llegada de nuevas gafas.

En I/O 2026, la compañía presentó su estrategia para llevar Android XR y Gemini a lentes diseñados junto con Samsung, Qualcomm y marcas de moda como Gentle Monster y Warby Parker. La primera oleada llegará en otoño con gafas de audio, sin pantalla, después vendrán modelos con display integrado, similares a los Display Meta, que se venden en unos cuantos mercados seleccionados.

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En la demostración, Google mostró lentes capaces de responder preguntas sobre lo que el usuario está viendo, enviar mensajes, hacer llamadas, tomar fotos, traducir conversaciones, dar instrucciones de navegación y operar con aplicaciones.

Grand View Research estima que el mercado global de gafas inteligentes fue de 2,463 millones de dólares en 2025 y podría llegar a 14,380 millones en 2033, con una tasa anual compuesta de 24.2%. El reporte también identifica que el segmento de audio ya representaba más de 28% de los ingresos en 2025.

Pero el rival que Google debe mirar no es el viejo mercado industrial de realidad aumentada, se trata de Meta que con Ray-Ban encontró una fórmula que hasta ahora parecía poco fructífera. La alianza con EssilorLuxottica, dueña de Ray-Ban y Oakley, le permitió resolver uno de los problemas más difíciles del hardware, la distribución, diseño y legitimidad cultural.

Google se enfrenta a EssilorLuxottica, quien reportó que en 2025 vendió más de 7 millones de unidades de gafas con IA, incluyendo Ray-Ban Meta y Oakley Meta, y atribuyó parte de la aceleración de sus ingresos al negocio desarrollado con Meta. La compañía alcanzó ingresos anuales por 28,491 millones de euros en 2025, con crecimiento de 7.5% frente al año anterior y de 11.2% a tipo de cambio constante.

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Google, en cambio, busca convertirlas en una plataforma con Android XR como base y Gemini como capa inteligente.

La empresa busca reducir el riesgo de esta nueva apuesta apoyándose en Samsung, uno de sus socios más relevantes dentro del ecosistema Android. Samsung aporta experiencia en hardware, distribución global y desarrollo de dispositivos de consumo, mientras Google pone Android XR y Gemini como la capa de software e inteligencia artificial.

La colaboración ya había comenzado con Project Moohan, el visor de realidad extendida construido por Samsung sobre Android XR, y ahora se extiende hacia las gafas inteligentes.

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