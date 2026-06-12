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Un grupo de ciberdelincuentes chino usó Gemini para difundir estafas en línea

Google y el FBI iniciaron una investigación en contra del grupo conocido como Outsider Enterprise, que utilizó la IA de la empresa para crear y propagar sitios web pirata.
vie 12 junio 2026 09:40 AM
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Google acusa a ciberdelincuentes chinos de usar Gemini para estafar y se alía por primera vez con el FBI
Como parte de la demanda, la compañía dijo que este grupo se coordinaba a través de Telegram para compartir consejos y paquetes de software basados en IA para producir masivamente mensajes fraudulentos. (Michael M. Santiago/Getty Images)

Los alcances de la inteligencia artificial son cada vez más amplios y preocupantes. Este viernes se dio a conocer que Google acusó a un grupo de ciberdelincuentes chinos de usar Gemini para crear sitios web falsos de empresas y gobiernos, con la finalidad de difundir estafas financieras.

De acuerdo con la demanda, el grupo conocido como Outsider Enterprise utilizó el chatbot de Google para generar sitios pirata que falsificaron a empresas como Google y YouTube, además de organizaciones gubernamentales de Estados Unidos, como el servicio postal o el servicio de pago de peajes de la ciudad de Nueva York.

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El caso fue tan relevante que la compañía tecnológica, por primera vez en su historia, dijo estar en coordinación con el FBI y otros proveedores de servicios de telecomunicaciones, como AT&T, T-Mobile y Verizon para desmantelar la red de ciberdelincuentes.

“Este es nuestro primer esfuerzo coordinado y demanda judicial, lo que demuestra la magnitud del impacto que tiene esta estafa en particular”, comentó Halimah DeLaine Prado, asesora legal general de Google al New York Times.

Como parte de la demanda que se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, la compañía dijo que este grupo se coordinaba a través de Telegram para compartir consejos e intercambiar paquetes de software basados en IA para producir masivamente mensajes fraudulentos.

Las investigaciones revelaron que el grupo creó 131 kits de software con los que era más sencillo crear sitios web pirata en poco tiempo. De esa forma, en un periodo de dos semanas en el mes de mayo, el grupo envió 2.5 millones de mensajes a usuarios del sistema operativo Android.

El modus operandi se basó en distribuir enlaces que direccionaban a más de 9,000 sitios falsos y más de un millón de páginas de internet fraudulentas vinculadas a este grupo de origen chino.

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Según declaraciones de Google y de las autoridades que investigan el caso, los casos de estafas basadas en herramientas de IA cada vez son más comunes y superan a otros tipos de fraudes y suplantaciones de identidad en línea.

Para este caso, la compañía dio a conocer que cientos de miles de personas se habían visto afectadas, particularmente en los Estados Unidos y si bien no dio una cifra exacta en el monto de los daños, sí resalta el hecho de que las afectaciones superaban los millones.

Durante el año pasado, de acuerdo con datos del FBI, la industria de la ciberdelincuencia estafó a los estadounidenses por hasta 21,000 millones de dólares durante 2025 y de ese total, 893 millones correspondieron a pérdidas vinculadas a IA.

“Los delincuentes utilizan cada vez más IA para que este tipo de fraudes sean más convincentes y difíciles de detectar”, dijo Brett Leatherman, subdirector de la división cibernética del FBI en un comunicado.

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Google Inteligencia artificial

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