El 35% de los mexicanos no saben identificar sitios pirata para ver el Mundial

Durante estos eventos de alta audiencia, los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia de los aficionados por ver los partidos en vivo de forma gratuita para dirigirlos a páginas falsas que imitan plataformas de streaming, con el objetivo de robar datos personales y bancarios.

Los modus operandi pueden ir en dos vías. El primero es crear páginas que imitan portales legítimos de transmisión deportiva o supuestas plataformas de streaming para solicitar información personal y también financiera para desbloquear una presunta prueba gratuita.

En el segundo caso, ya sea desde un sitio web o un anuncio publicitario, se motiva a las personas a descargar alguna aplicación o extensión en su navegador bajo la promesa de que tendrán acceso a los partidos, sin embargo, estos elementos pueden contener software maliciosos capaz de recopilar información confidencial de la persona.

Los ciberdelincuentes saben que millones de personas buscarán transmisiones de último momento y aprovechan ese comportamiento para posicionar páginas fraudulentas que imitan servicios legítimos de streaming”, comenta Leandro Cuzzo, analista de seguridad del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky.