El 35% de los mexicanos no saben identificar sitios pirata para ver el Mundial

Cuzzo agrega que la efectividad de este tipo de campañas se basa en que combinan ingeniería social, con una apariencia cada vez más convincente de legitimidad, gracias a herramientas de Inteligencia Artificial, lo que dificulta que los usuarios sean capaces de identificar el engaño antes de entregar su información.
Este mismo problema lo identificó Gen, empresa propietaria de firmas de ciberseguridad como Norton y Avast, en sitios que suplantaron la identidad de la FIFA y otras entidades vinculadas al evento para supuestamente ofrecer empleo y así obtener información sensible de las personas.
“Los atacantes son capaces de replicar procesos completos de reclutamiento, incluso con ayuda de la IA, y aprovechar la confianza que generan marcas reconocidas. Esto convierte a las falsas ofertas de empleo en una amenaza, ya que las víctimas creen estar frente a una oportunidad profesional legítima cuando en realidad están entregando acceso a información valiosa”, explica Iskander Sanchez-Rola, director senior de IA e innovación en Norton.
De hecho, desde mayo y hasta el 10 de junio, la firma, a través de los productos de sus empresas de ciberseguridad, bloqueó más de 250 ataques relacionados a estas campañas, aunque también aseguran que el alcance real es mayor, debido a la constante evolución de las tácticas que usan los ciberdelincuentes.