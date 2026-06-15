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Anthropic suspende acceso a su IA más potente

La empresa estadounidense informó del bloqueo de sus dos nuevos modelos, su versión muy restringida Mythos 5 y su variante limitada para el gran público, Fable 5.
lun 15 junio 2026 11:30 AM
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Anthropic suspende acceso a Mythos y Fable 5, su IA más potente, por prohibición de EU y prende alertas
El gobierno de Donald Trump ordenó, en virtud del control de exportaciones, cortar el acceso a estos modelos para "todo ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos", incluidos "los empleados extranjeros" de Anthropic, indica el comunicado de la empresa. (Foto: NICOLAS TUCAT/AFP)

Anthropic anunció que suspendió el acceso a la versión más potente de su tecnología en cumplimiento de una orden del gobierno de Estados Unidos que invoca un riesgo de seguridad nacional.

La empresa estadounidense, creadora del chatbot Claude, informó del bloqueo de sus dos nuevos modelos, su versión muy restringida Mythos 5 y su variante limitada para el gran público, Fable 5.

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El gobierno de Donald Trump ordenó, en virtud del control de exportaciones, cortar el acceso a estos modelos para "todo ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos", incluidos "los empleados extranjeros" de Anthropic, indica el comunicado de la empresa.

Al no poder filtrar a sus usuarios, Anthropic dijo que se estar obligada a "desactivar de forma abrupta" ambos modelos para el conjunto de sus clientes.

La Unión Europea, que obtuvo acceso a Mythos a principios de junio tras varias semanas de negociaciones, declaró que esto subraya aún más "la necesidad de soberanía tecnológica de Europa".

"Tomamos nota de la declaración de Anthropic y estamos evaluando la situación", declaró Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, que este mes dio a conocer medidas destinadas a reducir la dependencia de los 27 Estados miembros de Estados Unidos y Asia en tecnologías clave, incluida la IA.

El gobierno estadounidense habría dado la orden tras enterarse de que una empresa había conseguido eludir las salvaguardas implantadas para estos modelos, conocidos por detectar y explotar fallos de ciberseguridad con una rapidez y una precisión sin precedentes.

Anthropic cuestionó la decisión, que atribuyó a "un malentendido". "No estamos de acuerdo con que el hallazgo de una posible vulnerabilidad (...), aunque limitada, deba ser motivo para retirar un modelo comercial que ya utilizan cientos de millones de personas", señala en el comunicado.

"Si este estándar se aplicara al conjunto del sector, creemos que prácticamente paralizaría todos los nuevos despliegues de modelos" de IA de vanguardia, añade la empresa, en primera línea de la competencia mundial frente a OpenAI, Google y la china DeepSeek.

Anthropic afirmó estar trabajando para restablecer "lo antes posible" el acceso a estos modelos de última generación, mientras que los demás siguen operativos.

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A principios de junio, Trump adoptó un control facultativo por parte del gobierno sobre los modelos más avanzados, un giro en una administración hasta ahora dominada por los opositores a cualquier regulación, acusada de frenar la competencia con China.

Fable 5 es el primer modelo hecho público perteneciente a la clase Mythos, la gama más avanzada de Anthropic.

La empresa había revelado la existencia de Mythos a principios de abril, pero restringió su uso a un consorcio de empresas e instituciones, el proyecto Glasswing, debido a sus capacidades para llevar a cabo ataques de ciberseguridad.

Fable 5 está limitado en ámbitos sensibles como la ciberseguridad y los riesgos de ataques biológicos y químicos. Su versión sin restricciones, Mythos 5, está reservada a unas 200 empresas, organizaciones y agencias estatales, ahora seleccionadas "en colaboración con el gobierno estadounidense", según Anthropic.

La seguridad, que Anthropic ha convertido en un argumento comercial central, ya enfrenta a la empresa con la administración Trump.

A principios de marzo, el Pentágono rescindió sus contratos con Anthropic, señalada como un "riesgo para la cadena de suministro". Anthropic acudió a la justicia: afirma haber sido sancionada por negarse a que su tecnología se utilizara para la vigilancia masiva o para armas autónomas.

Con información de AFP.

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Inteligencia artificial Estados Unidos

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