Anthropic suspende acceso a Mythos y Fable 5, su IA más potente, por prohibición de EU y prende alertas

El gobierno de Donald Trump ordenó, en virtud del control de exportaciones, cortar el acceso a estos modelos para "todo ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos", incluidos "los empleados extranjeros" de Anthropic, indica el comunicado de la empresa.

Al no poder filtrar a sus usuarios, Anthropic dijo que se estar obligada a "desactivar de forma abrupta" ambos modelos para el conjunto de sus clientes.

La Unión Europea, que obtuvo acceso a Mythos a principios de junio tras varias semanas de negociaciones, declaró que esto subraya aún más "la necesidad de soberanía tecnológica de Europa".

"Tomamos nota de la declaración de Anthropic y estamos evaluando la situación", declaró Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, que este mes dio a conocer medidas destinadas a reducir la dependencia de los 27 Estados miembros de Estados Unidos y Asia en tecnologías clave, incluida la IA.

El gobierno estadounidense habría dado la orden tras enterarse de que una empresa había conseguido eludir las salvaguardas implantadas para estos modelos, conocidos por detectar y explotar fallos de ciberseguridad con una rapidez y una precisión sin precedentes.

Anthropic cuestionó la decisión, que atribuyó a "un malentendido". "No estamos de acuerdo con que el hallazgo de una posible vulnerabilidad (...), aunque limitada, deba ser motivo para retirar un modelo comercial que ya utilizan cientos de millones de personas", señala en el comunicado.

"Si este estándar se aplicara al conjunto del sector, creemos que prácticamente paralizaría todos los nuevos despliegues de modelos" de IA de vanguardia, añade la empresa, en primera línea de la competencia mundial frente a OpenAI, Google y la china DeepSeek.

Anthropic afirmó estar trabajando para restablecer "lo antes posible" el acceso a estos modelos de última generación, mientras que los demás siguen operativos.