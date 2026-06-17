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Francia avanza hacia una prohibición más estricta de celulares y redes sociales para menores

Además de reforzar la prohibición de celulares en las escuelas, el gobierno francés busca limitar el acceso a plataformas digitales para menores de 15 años
mié 17 junio 2026 04:10 PM
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Manos de niñas y niños utilizando celulares. Francia decide implementar una ley más restrictiva para el uso de celulares y redes sociales en aulas.
La propuesta se suma a una ola de regulaciones en distintos países para reducir la exposición de niños y adolescentes a las plataformas digitales. ((iStock))

Francia se suma a la lista de países que buscan prohibir el uso de celulares en las escuelas y restringir el acceso a redes sociales para menores de 15 años.

A pesar de contar desde 2018 con una medida que prohíbe el uso de celulares desde preescolar hasta secundaria, el gobierno de Emmanuel Macron prevé que el próximo 1 de septiembre entre en vigor una legislación más restrictiva.

También se contempla la restricción del acceso a redes sociales para menores de 15 años, iniciativa que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional en enero pasado.

Estas propuestas no son exclusivas de Francia. A nivel internacional, Reino Unido , España, Dinamarca e incluso México han impulsado medidas para regular el uso de celulares y redes sociales entre niños y adolescentes.

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Australia, el primer país en prohibir redes sociales a menores

En 2024, el primer ministro Anthony Albanese señaló que su gobierno presentaría una medida para regular el acceso de menores a redes sociales. Al siguiente año, se aprobó el que menores de 16 años no podrían tener acceso a redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok.

Las empresas que permitan el acceso a usuarios por debajo de esa edad podrían enfrentar multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses).

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Reino Unido busca limitar el poder de los gigantes tecnológicos

El pasado 15 de junio, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció que se impulsará la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años.

Entre las plataformas que enfrentarían mayores restricciones se encuentran TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y X. En contraste, los servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal quedarían excluidos de estas medidas.

Reino Unido planea prohibir las redes sociales
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Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años, como resultado de una consulta ciudadana

Las propuestas también incluyen toques de queda nocturnos y pausas obligatorias en las plataformas para evitar el consumo excesivo de contenido. Además, se plantea establecer una edad mínima de 18 años para acceder a servicios de inteligencia artificial.

La secretaria de Tecnología del Reino Unido, Elizabeth Kendall, señaló que estas restricciones buscan quitarles poder “a los gigantes tecnológicos y devolverlo a los padres”.

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España apuesta por una regulación más estricta

En febrero de este año, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, anunció la adhesión de su país a la llamada "Coalición de los Dispuestos Digitales", una iniciativa que busca una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas digitales.

Reino Unido planea prohibir las redes sociales
La secretaria de Tecnología del Reino Unido, Elizabeth Kendall, señaló que estas restricciones tienen la finalidad de quitarle poder “a los gigantes tecnológicos y ponerlo de nuevo en manos de los padres”. (lixu/Getty Images)

La coalición está integrada por Francia, Austria, Dinamarca, Grecia y Portugal, los cuales promueven medidas para proteger a los menores, entre ellas la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años.

Además, en España se busca establecer responsabilidades legales para los directivos de las compañías que no retiren contenidos que vulneren la legalidad o sean considerados discursos de odio.

¿Están prohibidos los celulares en México?

En noviembre de 2025, Aguascalientes publicó un protocolo para prohibir el uso de celulares en las aulas sin autorización de los docentes. Ese mismo año, Querétaro adoptó una medida similar como parte de sus esfuerzos para combatir el ciberacoso y limitar el acceso de menores a las redes sociales.

Durante 2026, entidades como el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México se han sumado a las iniciativas para restringir el uso de celulares en las escuelas.

A ello se suman las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que su gobierno evalúa posibles medidas relacionadas con el uso de dispositivos móviles y redes sociales por parte de menores de edad.

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