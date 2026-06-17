Francia se suma a la lista de países que buscan prohibir el uso de celulares en las escuelas y restringir el acceso a redes sociales para menores de 15 años.

A pesar de contar desde 2018 con una medida que prohíbe el uso de celulares desde preescolar hasta secundaria, el gobierno de Emmanuel Macron prevé que el próximo 1 de septiembre entre en vigor una legislación más restrictiva.

También se contempla la restricción del acceso a redes sociales para menores de 15 años, iniciativa que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional en enero pasado.

Estas propuestas no son exclusivas de Francia. A nivel internacional, Reino Unido , España, Dinamarca e incluso México han impulsado medidas para regular el uso de celulares y redes sociales entre niños y adolescentes.