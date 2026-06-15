Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años, como resultado de una consulta ciudadana

El mandatario también declaró que esta medida “le devolvería a las niños su infancia” y lanzó una crítica para las empresas tecnológicas, al mencionar que “tuvieron su oportunidad (de ejecutar cambios favorables a las infancias) y fracasaron”.

¿Cuál es la propuesta del Reino Unido para prohibir las redes sociales a menores?

Entre las medidas que el gobierno busca que se implementen resaltan toques de queda nocturno y descansos para evitar el llamado “scroll infinito” para los menores de 18 años, además de que las medidas estarán activas por defecto incluso para usuarios de 16 y 17 años.

Las autoridades también buscan que estas reglas incluyan a una gama más amplia de servicios en línea que son considerados de alto riesgo, como la transmisión de contenidos en vivo y la comunicación con extraños, principalmente adultos, por medio de videojuegos,

Respecto a los servicios de Inteligencia Artificial diseñados para simular relaciones íntimas con los usuarios, como chatbots o agentes, el gobierno dijo que deberán cumplir con un requerimiento mínimo de 18 años para que la gente pueda acceder a ellos.