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Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años, como resultado de una consulta ciudadana

El gobierno británico dijo que implementará un sistema de toque de queda y descansos para evitar el “scroll infinito” entre la población de jóvenes.
lun 15 junio 2026 08:00 AM
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Reino Unido planea prohibir las redes sociales
La secretaria de Tecnología del Reino Unido, Elizabeth Kendall, señaló que estas restricciones tienen la finalidad de quitarle poder “a los gigantes tecnológicos y ponerlo de nuevo en manos de los padres”. (lixu/Getty Images)

Reino Unido se une a la lista de países que planean prohibir las redes sociales e imponer restricciones más estrictas en plataformas de videojuegos entre la población menor de 16 años, bajo el argumento de proteger a las infancias en línea.

De acuerdo con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, la medida cubrirá a todas las plataformas de redes sociales, entre las que destacan Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y X. Además, detalló que excluirá a los servicios de mensajería, como WhatsApp, Telegram o Signal.

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El mandatario también declaró que esta medida “le devolvería a las niños su infancia” y lanzó una crítica para las empresas tecnológicas, al mencionar que “tuvieron su oportunidad (de ejecutar cambios favorables a las infancias) y fracasaron”.

¿Cuál es la propuesta del Reino Unido para prohibir las redes sociales a menores?

Entre las medidas que el gobierno busca que se implementen resaltan toques de queda nocturno y descansos para evitar el llamado “scroll infinito” para los menores de 18 años, además de que las medidas estarán activas por defecto incluso para usuarios de 16 y 17 años.

Las autoridades también buscan que estas reglas incluyan a una gama más amplia de servicios en línea que son considerados de alto riesgo, como la transmisión de contenidos en vivo y la comunicación con extraños, principalmente adultos, por medio de videojuegos,

Respecto a los servicios de Inteligencia Artificial diseñados para simular relaciones íntimas con los usuarios, como chatbots o agentes, el gobierno dijo que deberán cumplir con un requerimiento mínimo de 18 años para que la gente pueda acceder a ellos.

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La secretaria de Tecnología del Reino Unido, Elizabeth Kendall, señaló que estas restricciones tienen la finalidad de quitarle poder “a los gigantes tecnológicos y ponerlo de nuevo en manos de los padres”, además de que adoptarán un modelo similar al de Australia, el primer país en el mundo que prohibió las redes sociales para menores de 16 años.

No obstante, las restricciones también generaron reacciones críticas. Megan Jenkins, analista de la firma Assembly Research, dijo que la forma en que se implementará es “altamente cuestionable”, pues en vez de hacer que las plataformas sean “más seguras por diseño”, se siente como “una medida punitiva para los niños”.

¿Cuándo entrarán en vigor estas medidas en el Reino Unido?

La medida de restringir el acceso a redes sociales para los menores es producto de una consulta con 116,000 participantes que el gobierno británico llevó a cabo a inicios de año, donde nueve de cada 10 padres de familia apoyaron la iniciativa.

Asimismo, dos tercios de jóvenes menores de 16 años estuvieron de acuerdo en que se les debe prohibir el uso de al menos algunas plataformas, por lo que la propuesta se presentará al parlamento británico a finales de año y las medidas entrarán en vigor en la primavera de 2027.

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