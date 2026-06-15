Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años, como resultado de una consulta ciudadana

La secretaria de Tecnología del Reino Unido, Elizabeth Kendall, señaló que estas restricciones tienen la finalidad de quitarle poder “a los gigantes tecnológicos y ponerlo de nuevo en manos de los padres”, además de que adoptarán un modelo similar al de Australia, el primer país en el mundo que prohibió las redes sociales para menores de 16 años.
No obstante, las restricciones también generaron reacciones críticas. Megan Jenkins, analista de la firma Assembly Research, dijo que la forma en que se implementará es “altamente cuestionable”, pues en vez de hacer que las plataformas sean “más seguras por diseño”, se siente como “una medida punitiva para los niños”.
¿Cuándo entrarán en vigor estas medidas en el Reino Unido?
La medida de restringir el acceso a redes sociales para los menores es producto de una consulta con 116,000 participantes que el gobierno británico llevó a cabo a inicios de año, donde nueve de cada 10 padres de familia apoyaron la iniciativa.
Asimismo, dos tercios de jóvenes menores de 16 años estuvieron de acuerdo en que se les debe prohibir el uso de al menos algunas plataformas, por lo que la propuesta se presentará al parlamento británico a finales de año y las medidas entrarán en vigor en la primavera de 2027.