WhatsApp cambia de director tras siete años y pone los pagos digitales en la apuesta de su nuevo líder

Cathcart llegó a la jefatura de WhatsApp en 2019 y durante su gestión se implementaron funciones como las copias de seguridad cifradas, la expansión a nuevos dispositivos, el crecimiento de WhatsApp Business y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, mientras la compañía mantenía el cifrado de extremo a extremo como uno de sus principales argumentos frente a las crecientes preocupaciones sobre privacidad.

Cathcart era responsable de supervisar la estrategia y el desarrollo del servicio, así como de impulsar nuevas formas de comunicación para personas y empresas. Antes de llegar a WhatsApp, Cathcart trabajó en Google y se incorporó a Facebook en 2010. Dentro de la compañía encabezó proyectos relacionados con el News Feed y la expansión de la publicidad móvil, y en 2018 se convirtió en vicepresidente de la aplicación principal de Facebook.

Nuevo director de WhatsApp

Meta designó como sucesor a Kunal Shah, fundador de la firma india de tecnología financiera CRED. El nombramiento coincide con una inversión de 900 millones de dólares de Meta en esa compañía, una operación que le otorgará una participación de 20% y que fortalece su presencia en el mercado financiero de India, el país con más de 500 millones de usuarios de WhatsApp.

En los últimos años, Meta ha impulsado a WhatsApp como un canal para que las empresas se comuniquen con clientes y como una posible puerta de entrada a servicios financieros y de pagos digitales. CRED, la empresa creada por Shah, cuenta con 17 millones de usuarios mensuales y procesa más de 40% de los pagos de tarjetas de crédito en India, por lo que el perfil del nuevo líder apunta a una mayor integración entre mensajería, comercio y servicios financieros.

En su mensaje de despedida, Cathcart destacó que se siente orgulloso de lo construido durante estos años y agradeció a los equipos que participaron en la evolución de la plataforma. “WhatsApp está en la posición más fuerte de su historia”, escribió, al tiempo que expresó su confianza en el futuro del servicio y en la nueva dirección que tomará bajo el liderazgo de Shah.