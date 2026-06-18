Clapper desafía a TikTok con una apuesta distinta: convertir a los usuarios en comunidades leales

La batalla por la atención obliga a explorar nuevos modelos

La publicidad digital continúa como uno de los motores financieros de las plataformas, pero la atención de las audiencias se dispersa entre un número creciente de aplicaciones, videos y contenidos.

Karen Nelson-Field, especialista en medición de atención y fundadora de Amplified Intelligence, sostiene que uno de los problemas del ecosistema digital actual consiste en que las métricas tradicionales miden impresiones o tiempo de exposición, pero no necesariamente atención humana real.

La investigadora explica que las plataformas de desplazamiento rápido acostumbran a los usuarios a consumir contenido cada vez con menos profundidad. Incluso las mejores piezas creativas enfrentan límites cuando las personas pasan de una publicación a otra en cuestión de segundos.

Para la especialista, la atención constituye uno de los recursos más escasos de internet porque permite construir memoria y relaciones duraderas. Cuando disminuye, también se reduce la capacidad de las marcas y de los creadores para generar recordación.

En ese contexto, las plataformas buscan modelos que no dependan exclusivamente de perseguir impresiones y tiempo de pantalla. La lógica consiste en construir comunidades más comprometidas, capaces de sostener una relación más estable con los creadores.

Clapper, una red social fundada en Estados Unidos y enfocada en comunidades de nicho, es un ejemplo de ello y eligió México como uno de sus mercados de expansión. La empresa busca crecer con una propuesta distinta a la de las plataformas tradicionales, con menos énfasis en la viralidad y más herramientas para que los creadores obtengan ingresos directamente de sus comunidades.

De acuerdo con el Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet 2026 de la Asociación de Internet MX, 57% de las personas utiliza las redes sociales para mantenerse informado y 31% las emplea para buscar recomendaciones y reseñas de productos. Además, 42% consume noticias o contenido relevante a través de internet.

Las cifras muestran que las redes sociales dejaron de ser únicamente espacios para el entretenimiento. Para millones de personas, también representan una fuente de información, aprendizaje y toma de decisiones, la propia Asociación de Internet MX resume el fenómeno con una frase: “Más conectados que nunca, pero más selectivos que antes”.

“Consideramos que el futuro de las plataformas sociales pasa por modelos donde los creadores tengan más formas de generar ingresos directamente desde sus comunidades y no únicamente a través de publicidad o acuerdos externos”, explica Edison Chen, fundador y director ejecutivo de Clapper.

Para la compañía, México reúne varias condiciones atractivas, por un lado, la empresa identificó un crecimiento en comunidades relacionadas con emprendimiento, tecnología, inteligencia artificial, gaming, educación y periodismo ciudadano. Chen considera que el país cuenta con una cultura emprendedora fuerte y con usuarios interesados en contenidos prácticos y conversaciones con mayor profundidad.

“Encontramos usuarios que no sólo prueban la plataforma, sino que construyen comunidad, permanecen activos y buscan monetizar de forma sostenible”, afirma.