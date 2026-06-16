Threads llega a 500 millones de usuarios en tres años y lanzará nuevas funciones

Junto con la cifra de usuarios, Meta presentó una serie de funciones destinadas a aumentar la participación dentro de la plataforma. Entre ellas destaca la salida de la fase beta de las comunidades, espacios temáticos donde los usuarios pueden interactuar alrededor de intereses específicos.

La empresa también incorporó un hub dedicado para encontrarlas más fácilmente y permitirá que cada comunidad tenga una identidad visual propia. Según Meta, el crecimiento diario de Threads está siendo impulsado principalmente por este tipo de interacciones.

La compañía también explicó que busca dar más control a los usuarios sobre el contenido que ven. Para ello lanzó “Your Algo” (en referencia a “algoritmo”), una función que permitirá enviar retroalimentación privada sobre las recomendaciones del algoritmo y ajustar mejor los contenidos que aparecen en el feed. Esta herramienta complementa a “Dear Algo”, presentada a inicios de año, con la que los usuarios podían expresar públicamente qué tipo de publicaciones querían ver con mayor o menor frecuencia.

Threads fue lanzada en julio de 2023 por Meta como una alternativa a Twitter, en un contexto marcado por los cambios impulsados por Elon Musk tras adquirir la red social.

Gracias a su integración con Instagram, Threads logró sumar más de 100 millones de registros en menos de una semana, convirtiéndose en una de las aplicaciones con crecimiento más rápido.

Aunque tras el entusiasmo inicial la plataforma experimentó una caída en la actividad, Meta continuó incorporando funciones para retener usuarios, como mejoras en las recomendaciones, mensajes directos y nuevas opciones de interacción.

En agosto de 2025 alcanzó los 400 millones de usuarios activos mensuales y menos de un año después ya suma otros 100 millones adicionales.