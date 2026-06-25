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Tecnología

Xbox sube de precio y demuestra que nadie se salva a la crisis de la RAM

Al igual que la industria de tecnología de consumo, Microsoft culpó a la subida de costes de la memoria para tomar esta decisión.
jue 25 junio 2026 05:23 PM
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Xbox subirá de precio
La empresa destacó que los precios de los componentes se podrían duplicar una vez más en otoño, demostrando que se trata de un problema a mediano plazo. (Xbox/Facebook)

Ninguna empresa de tecnología de consumo parece estar a salvo de la crisis de la RAM. El ejemplo más reciente es Xbox, la cual anunció que su consola subirá de precio, una decisión que ya habían tomado en octubre pasado por primera vez.

"En octubre aumentamos el precio de la consola entre 20 y 70 dólares en Estados Unidos. Esperábamos que no fuera necesario otro aumento de precio, y hemos dedicado los últimos meses a trabajar con los proveedores para explorar opciones", dijo Microsoft en un comunicado.

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Sin embargo, la empresa también resaltó que los precios de almacenamiento y memoria para las consolas han aumetnado en más de 2.5 veces "y esperamos que se dupliquen de nuevo para el otoño de 2027".

Ante este escenario, la compañía dio a conocer los nuevos precios para sus consolas, que son los siguientes:

- Xbox Series S con 512 GB de almacenamiento subirá 100 dólares, mientras que los modelos con 1 TB aumentarán 150 dólares.
- Xbox Series X en su modelo básico ahora costará 750 dólares.
- Xbox Series Z de 2 TB, presentada en 2024, ya no estará disponible, según el anuncio.

"Toda la insutria de la electrónica de consumo está lidiando con la actual crisis de componentes, pero los efectos son particularmente duros para las consolas", declaró Microsoft. "A diferencia de los teléfonos, las computadoras, los altavoces y otros dispositivo de consumo, las consolas generalmente no se venden con ganancias".

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