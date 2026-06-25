Xbox sube de precio y demuestra que nadie se salva a la crisis de la RAM

Sin embargo, la empresa también resaltó que los precios de almacenamiento y memoria para las consolas han aumetnado en más de 2.5 veces "y esperamos que se dupliquen de nuevo para el otoño de 2027".

Ante este escenario, la compañía dio a conocer los nuevos precios para sus consolas, que son los siguientes:

- Xbox Series S con 512 GB de almacenamiento subirá 100 dólares, mientras que los modelos con 1 TB aumentarán 150 dólares.

- Xbox Series X en su modelo básico ahora costará 750 dólares.

- Xbox Series Z de 2 TB, presentada en 2024, ya no estará disponible, según el anuncio.

"Toda la insutria de la electrónica de consumo está lidiando con la actual crisis de componentes, pero los efectos son particularmente duros para las consolas", declaró Microsoft. "A diferencia de los teléfonos, las computadoras, los altavoces y otros dispositivo de consumo, las consolas generalmente no se venden con ganancias".