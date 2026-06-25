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Apple subirá el precio de sus MacBook y iPad ante crisis de la RAM

La MacBook Neo, el modelo económico que la empresa anunció este mismo año y que generó furor, también elevará su costo. Conoce todos los detalles.
jue 25 junio 2026 08:30 AM
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Apple subirá el precio de MacBook y iPad
Como parte del anuncio, la firma dejó abierta la puerta a que se generen más alzas de precios a otros productos en el futuro. (CARL DE SOUZA/AFP)

Apple ya subió el precio de sus computadoras MacBook y de sus iPad, una decisión que Tim Cook, aún director ejecutivo de la empresa, había anticipado la semana pasada debido al aumento en los costos de RAM y almacenamiento.

“La industria de la electrónica de consumo se enfrenta a un desafío sin precedentes. La rápida expansión de los centros de datos de IA ha generado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento. Nunca Habíamos visto un incremento tan grande y tan rápido en el precio de un componente”, dijo la empresa en un comunicado.

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Como parte del anuncio, la firma dejó abierta la puerta a que se generen más alzas de precios a otros productos en el futuro. “Sabemos que esta no es una buena noticia y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones”, agregó Apple.

¿Cuál es el nuevo precio de MacBook y iPad?

Por ahora, los aumentos de precios se dieron a conocer solo en Estados Unidos, pero en cuanto haya más información para México, se actualizará la nota. Sin embargo, estos son los nuevos costos para los productos.

- MacBook Neo, la computadora más barata de la firma pasará de un precio de entrada de 599 dólares a 699 dólares.

- MacBook Air de 512 GB tendrá un aumento de 200 dólares, pues pasará de 1,099 dólares a 1,299 dólares.

- MacBook Pro de 1 terabyte pasará de 1,699 dólares a 1,999 dólares.

- El iPad Air de 128 GB subirá 150 dólares, de 599 a 749 dólares.

- El iPad Pro de 256 GB pasará de 999 dólares a 1,199 dólares.

Antes de subir los precios, una de las estrategias de Apple era eliminar la opción más económica de su portafolio de productos y convertir la siguiente capacidad de memoria o almacenamiento en el punto de partida.

El Mac Mini fue un ejemplo de esta estrategia, pues en mayo de este mismo año, la empresa dejó de vender la configuración de 256 GB y un precio de 599 dólares para solo ofrecer un modelo básico de mayor capacidad que comenzaba en 799 dólares.

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iPhone también podría resentir la crisis de la RAM

Por otra parte, según datos de TechInsights, una plataforma de análisis de ingeniería inversa, el precio de los próximos iPhone 18 Pro tendrían que aumentar 270 dólares para que la empresa mantenga sus márgenes brutos actuales. En específico, el precio de la RAM pasaría de 29 a 145 dólares y en el caso del espacio de almacenamiento, el cambio sería de 13 a 51 dólares.

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