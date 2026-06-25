Como parte del anuncio, la firma dejó abierta la puerta a que se generen más alzas de precios a otros productos en el futuro. “Sabemos que esta no es una buena noticia y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones”, agregó Apple.

¿Cuál es el nuevo precio de MacBook y iPad?

Por ahora, los aumentos de precios se dieron a conocer solo en Estados Unidos, pero en cuanto haya más información para México, se actualizará la nota. Sin embargo, estos son los nuevos costos para los productos.

- MacBook Neo, la computadora más barata de la firma pasará de un precio de entrada de 599 dólares a 699 dólares.

- MacBook Air de 512 GB tendrá un aumento de 200 dólares, pues pasará de 1,099 dólares a 1,299 dólares.

- MacBook Pro de 1 terabyte pasará de 1,699 dólares a 1,999 dólares.

- El iPad Air de 128 GB subirá 150 dólares, de 599 a 749 dólares.

- El iPad Pro de 256 GB pasará de 999 dólares a 1,199 dólares.

Antes de subir los precios, una de las estrategias de Apple era eliminar la opción más económica de su portafolio de productos y convertir la siguiente capacidad de memoria o almacenamiento en el punto de partida.

El Mac Mini fue un ejemplo de esta estrategia, pues en mayo de este mismo año, la empresa dejó de vender la configuración de 256 GB y un precio de 599 dólares para solo ofrecer un modelo básico de mayor capacidad que comenzaba en 799 dólares.