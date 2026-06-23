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GTA VI impulsará las ventas de PS5 y Xbox a pesar de la crisis de la RAM

Aunque los precios de PlayStation 5 y Xbox Series S/X subieron en lo que va del año, el lanzamiento de este título ayudará a que los ingresos de este sector del gaming crezcan 5%.
mar 23 junio 2026 01:30 PM
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GTA VI será un salvavidas para los videojuegos: aun con crisis de RAM impulsará las ventas de PS5 y Xbox
GTA VI representa el videojuego más esperado en la historia del gaming. (Foto: Rockstar Games)

Grand Theft Auto VI es uno de los juegos más esperados en la historia de la comunidad gamer y su alcance es tan grande que ni siquiera la crisis de RAM y las subidas de precios en la industria impedirán que se compren más consolas con el objetivo de jugar, exclusivamente, este título.

Aunque los precios de la memoria se han disparado a lo largo de 2026 y eso ha impactado en subidas de costos para las consolas, el lanzamiento de GTA 6, programado para noviembre y cuyas reservas empiezan el 25 de junio, será el catalizador más importante para las ventas de estos sistemas en el año, pues contribuirá a que los ingresos de consolas crezca un 5.1% interanual.

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De acuerdo con datos de la consultora especializada en videojuegos Newzoo, los ingresos de este sector del gaming alcanzarán los 46,900 millones de dólares en 2026 y una buena parte se deberá al impacto de este título, afirma Michiel Buijsman, analista principal de mercado de la firma.

“Sin él, o si el lanzamiento se retrasa , es probable que el sector tenga un desempeño inferior al del año anterior”, comenta y agrega que otro de sus impactos positivos para la industria también será el impulso de otros juegos para aumentar el catálogo de los usuarios que recién compraron su consola a causa de GTA 6.

Por su parte, Emmanuel Rosier, director de inteligencia de mercado en la misma consultora, aúnta que "un lanzamiento de esa magnitud impulsa las ventas de hardware, y el lo suficientemente importante como para que los compradores se decidan a comprar a pesar de los precios más altos, en lugar de esperar a que bajen".

A raíz de la crisis de la RAM, Sony , Microsoft y Nintendo subieron los precios del hardware entre 2025 y 2026. Switch 2 pasó de 449 a 499 dólares; PlayStation subió 150 dólares; mientras que Xbox también aumentó más de 50 dólares, un problema que se extenderá hasta los lanzamientos de la próxima generación, previstos para finales de 2027, advierte Buijsman.

En este contexto, el analista puntualiza que el mayor impacto será entre jugadores que ya forman parte del ecosistema y actualizarán sus consolas o de aquellos que se alejaron de la industria, pero tendrá menos impacto en atraer nuevos jugadores, pues el precio de entrada más alto los aleja de las nuevas consolas y los mantiene en otras formas del gaming, como dispositivos móviles o plataformas de más fácil acceso.

Sin embargo, el especialista también detalla que Grand Theft Auto VI tendrá implicaciones que irán mucho más allá de su ventana de lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pues además de impulsar la adopción de consolas de la generación actual, la participación en GTA Online sostendrá los ingresos por microtransacciones y suscripciones dentro del juego hasta 2027–28.

El entusiasmo por este videojuego no es un fenómeno apartado, pues su impacto se demostró desde GTA V, el cual, según datos de Circana, es el más vendido de PlayStation 5, superando a juegos como Call of Duty: Modern Warfare (2019) y Red Dead Redemption 2, también desarrollado por Rockstar.

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De hecho, según cifras de Take-Two Interactive, la empresa matriz de la desarrolladora de GTA, GTA 5 había vendido más de 215 millones de unidades en todo el mundo hasta mayo de 2025, algo que solo dos títulos han superado: Tetris (520 millones de copias) y Minecraft (300 millones).

No obstante, Rosier agrega que GTA VI no será el único motor de ventas de consolas este año, pues otros títulos exclusivos, como Marvel's Wolverine (exclusivo de PS5) o Gears of War: E-Day (de Xbox y PC) también impulsarán las ventas de las consolas.

El gaming resiente la crisis de la RAM

De acuerdo con los datos más recientes del Informe Global de Videojuegos de Newzoo, en 2025, el mercado mundial cerró con 201,600 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 9.1% y es la primera vez que rebasa el hito de los 200,000 millones de dólares.

La industria, explica Buijsman, se divide en tres: teléfonos inteligentes, con ingresos de 113,300 millones (56%), consolas, con 44,700 millones (22%) y PC con 43,600 millones de dólares (22%).

Durante este año, el segmento de PC mostró su mejor comportamiento, con un crecimiento del 12%, mientras que el segmento de consolas creció modestamente un 2.8%, con un impacto destacado de Nintendo Switch 2, que en sus primeros siete meses en el mercado vendió 15 millones de unidades.

Sin embargo, el analista resalta que la crisis de memoria RAM y almacenamiento ya está pasando factura a las tres verticales del negocio. En el sector móvil, los aumentos de precios fue un asunto a considerar, pues los principales fabricantes de Android, por ejemplo, elevaron los costos de los dispositivos, con una caída interanual del 6% en los envíos globales de teléfonos inteligentes en el primer trimestre de 2026, según Counterpoint, y se espera que Apple también lleve a cabo incrementos de hasta 270 dólares.

En el ámbito de las computadoras personales, el aumento de los costos de hardware eleva la barrera de entrada para los nuevos participantes y genera dificultades para los jugadores existentes que buscan actualizarse para los nuevos lanzamientos técnicamente exigentes, mientras que la industria de las consolas, concluye, se verá afectada por esta situación hasta finales de 2027.

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