GTA VI será un salvavidas para los videojuegos: aun con crisis de RAM impulsará las ventas de PS5 y Xbox

De acuerdo con datos de la consultora especializada en videojuegos Newzoo, los ingresos de este sector del gaming alcanzarán los 46,900 millones de dólares en 2026 y una buena parte se deberá al impacto de este título, afirma Michiel Buijsman, analista principal de mercado de la firma.

“Sin él, o si el lanzamiento se retrasa , es probable que el sector tenga un desempeño inferior al del año anterior”, comenta y agrega que otro de sus impactos positivos para la industria también será el impulso de otros juegos para aumentar el catálogo de los usuarios que recién compraron su consola a causa de GTA 6.

Por su parte, Emmanuel Rosier, director de inteligencia de mercado en la misma consultora, aúnta que "un lanzamiento de esa magnitud impulsa las ventas de hardware, y el lo suficientemente importante como para que los compradores se decidan a comprar a pesar de los precios más altos, en lugar de esperar a que bajen".

A raíz de la crisis de la RAM, Sony , Microsoft y Nintendo subieron los precios del hardware entre 2025 y 2026. Switch 2 pasó de 449 a 499 dólares; PlayStation subió 150 dólares; mientras que Xbox también aumentó más de 50 dólares, un problema que se extenderá hasta los lanzamientos de la próxima generación, previstos para finales de 2027, advierte Buijsman.

En este contexto, el analista puntualiza que el mayor impacto será entre jugadores que ya forman parte del ecosistema y actualizarán sus consolas o de aquellos que se alejaron de la industria, pero tendrá menos impacto en atraer nuevos jugadores, pues el precio de entrada más alto los aleja de las nuevas consolas y los mantiene en otras formas del gaming, como dispositivos móviles o plataformas de más fácil acceso.

Sin embargo, el especialista también detalla que Grand Theft Auto VI tendrá implicaciones que irán mucho más allá de su ventana de lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pues además de impulsar la adopción de consolas de la generación actual, la participación en GTA Online sostendrá los ingresos por microtransacciones y suscripciones dentro del juego hasta 2027–28.

El entusiasmo por este videojuego no es un fenómeno apartado, pues su impacto se demostró desde GTA V, el cual, según datos de Circana, es el más vendido de PlayStation 5, superando a juegos como Call of Duty: Modern Warfare (2019) y Red Dead Redemption 2, también desarrollado por Rockstar.