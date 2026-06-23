GTA VI será un salvavidas para los videojuegos: aun con crisis de RAM impulsará las ventas de PS5 y Xbox

De hecho, según cifras de Take-Two Interactive, la empresa matriz de la desarrolladora de GTA, GTA 5 había vendido más de 215 millones de unidades en todo el mundo hasta mayo de 2025, algo que solo dos títulos han superado: Tetris (520 millones de copias) y Minecraft (300 millones).
No obstante, Rosier agrega que GTA VI no será el único motor de ventas de consolas este año, pues otros títulos exclusivos, como Marvel's Wolverine (exclusivo de PS5) o Gears of War: E-Day (de Xbox y PC) también impulsarán las ventas de las consolas.
El gaming resiente la crisis de la RAM
De acuerdo con los datos más recientes del Informe Global de Videojuegos de Newzoo, en 2025, el mercado mundial cerró con 201,600 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 9.1% y es la primera vez que rebasa el hito de los 200,000 millones de dólares.
La industria, explica Buijsman, se divide en tres: teléfonos inteligentes, con ingresos de 113,300 millones (56%), consolas, con 44,700 millones (22%) y PC con 43,600 millones de dólares (22%).
Durante este año, el segmento de PC mostró su mejor comportamiento, con un crecimiento del 12%, mientras que el segmento de consolas creció modestamente un 2.8%, con un impacto destacado de Nintendo Switch 2, que en sus primeros siete meses en el mercado vendió 15 millones de unidades.
Sin embargo, el analista resalta que la crisis de memoria RAM y almacenamiento ya está pasando factura a las tres verticales del negocio. En el sector móvil, los aumentos de precios fue un asunto a considerar, pues los principales fabricantes de Android, por ejemplo, elevaron los costos de los dispositivos, con una caída interanual del 6% en los envíos globales de teléfonos inteligentes en el primer trimestre de 2026, según Counterpoint, y se espera que Apple también lleve a cabo incrementos de hasta 270 dólares.
En el ámbito de las computadoras personales, el aumento de los costos de hardware eleva la barrera de entrada para los nuevos participantes y genera dificultades para los jugadores existentes que buscan actualizarse para los nuevos lanzamientos técnicamente exigentes, mientras que la industria de las consolas, concluye, se verá afectada por esta situación hasta finales de 2027.