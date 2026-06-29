Cuando el canal emitió el Mundial de Catar 2022, su techo fue de 6.9 millones de dispositivos a la vez. "Desde el inicio (...), nuestra audiencia es parte de la transmisión, un ADN que moldeó todo: tono, formato, talentos", dijo a la AFP Sérgio Lopes, cofundador de LiveMode.

Ivan Martinho, profesor de la Escuela Superior de Propaganda y Publicidad, comentó a la agencia que la "verdadera transformación" de las transmisiones deportivas no responde a la tecnología, sino "al comportamiento del consumidor".

Cuando el deporte en TV es cada vez más caro, con derechos de transmisión fragmentados entre plataformas de pago, la facilidad de ver los juegos en YouTube atrae a los usuarios a este tipo de alternativas. Sin embargo, el intento de expandir el negocio a otros sectores, como las apuestas, ya está generando impactos.

En el evento de CazéTV en Rio, un muñeco gigante de Vinícius Júnior con una camiseta de una empresa de apuestas on-line salta a la vista. En sus transmisiones, las "bets", como se conocen en Brasil, eran omnipresentes: códigos QR en pantalla llevaban a aplicaciones de estas compañías y los narradores daban datos que recomendaban determinadas apuestas.

No obstante, el órgano público de defensa del consumidor abrió esta semana una investigación por posible "propaganda abusiva". CazéTV, entonces, redujo su publicidad de apuestas. "Hicimos ajustes" para ser "más conservadores", explicó Lopes.

"Así como sería una locura que un niño encienda la televisión y vea a alguien diciendo: 'fuma, es bueno para ti', es una locura que en un partido de fútbol haya gente incentivándote a apostar", dijo a la AFP la diputada Tabata Amaral.

Amaral, de un partido aliado del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, promueve un proyecto para limitar la publicidad de "bets", uno de los mayores patrocinantes del deporte en Brasil. El gobierno de Lula considera las apuestas on-line un problema de salud pública por el alto endeudamiento que generan, especialmente en clases populares.