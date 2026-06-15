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Las restricciones de la FIFA hacen del influencer el protagonista del Mundial

La imagen del creador Marck del Águila grabando su reacción en el México-Sudáfrica generó críticas, pero también refleja cómo las restricciones de la FIFA están transformando el contenido alrededor del futbol.
lun 15 junio 2026 03:33 PM
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En esta edición, la FIFA y las empresas tecnológicas excluirán a los pobres de la Copa del Mundo y harán que los smartphones en el estadio apunten a la cara de pseudoaficionados antes que a la cancha. (Foto: Marck Del Aguila/Facebook)

La polémica imagen del creador de contenido Marck del Águila en el segundo gol de México contra Sudáfrica ya es uno de los momentos más virales del Mundial 2026. ¿La razón? Su teléfono no grababa la cancha, sino su propio rostro, dejando el partido en segundo plano. Pero más allá del aparente egocentrismo, este gesto responde a las restricciones de la FIFA en derechos de transmisión y refleja una nueva era sobre cómo se viven los deportes a través de la lente de los influencers.

“Grabar a la cancha está prácticamente negado por la competición”, explicó el creador en un video posterior a la viralidad de su reacción del gol de Raúl Jiménez, pues entre los lineamientos de la FIFA no está permitido grabar y compartir videos de las acciones de juego, como jugadas en desarrollo, goles, tiros penales o incluso las pantallas gigantes en el estadio.

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Entre lo que sí se permite se encuentra grabar videos de ambiente, celebraciones en las gradas o entrevistas en los alrededores. “Los creadores saben que su éxito depende de los fans, por lo que crean contenido que los sitúa dentro del juego”, resume Karla Agis, líder de cultura y tendencias para Canadá y Latinoamérica de YouTube .

Datos del estudio Una Revolución del Futbol , hecho por la consultora SmithGeiger, resaltan que 63% de los aficionados al deporte en México entre 14 a 49 años ven o interactúan semanalmente con fans que comparten sus experiencias en eventos deportivos, es decir, prefieren prefieren YouTube antes que la televisión tradicional.

Para Agis, los creadores redefinen la experiencia de los fans de forma en que las cadenas de TV no pueden. “Lo que antes era un terreno exclusivo de las grandes cadenas televisivas, hoy es un ecosistema donde los creadores de contenido y las comunidades digitales dictan el ritmo del juego”, apunta.

La consultora respalda esta afirmación, señalando que los creadores asisten a los partidos, graban sus vivencias en vlogs y muestran aspectos cotidianos de los jugadores junto a sus audiencias y “crean tribunas virtuales donde los fans interactúan entre sí en tiempo real. Todo esto a través de la visión de una persona libre de las limitaciones que conlleva una televisora, lo que los hace sentir más auténticos y cercanos”.

Ante la prohibiciones de la FIFA, este será el Mundial del performance

El analista de medios Mauricio Cabrera compartió en su substack que esta imagen de Marck del Águila le dio la vuelta al mundo no por la euforia de su festejo, sino porque se trata “de una simulación”; de “un festejo posado ante el smartphone”; “porque a ojos de verdaderos aficionados, este tipo de festejo atenta contra la esencia del juego”.

De acuerdo con el especialista, en esta edición, la FIFA y las empresas tecnológicas excluirán a los pobres de la Copa del Mundo y harán que los smartphones en el estadio apunten a la cara de pseudoaficionados antes que a la cancha. “En parte por restricciones de la propia FIFA, pero sobre todo, por el hambre de likes, views y nuevos comentarios alentados por los algoritmos”, escribió.

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Si bien no existen datos oficiales sobre el precio de los derechos de transmisión, el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, dijo en una entrevista que para poder ser la emisora oficial del Mundial en México, la empresa pagó alrededor de 2 millones de dólares por partido, una cifra muy compleja de alcanzar para un creador de contenido sin patrocinio específico para este fin.

Ante este contexto, los creadores de contenido son conscientes de que la experiencia de un partido no termina con el pitazo final, sino que su éxito reside en la participación activa. A esto, Agis lo llama “fandomificación”, y se basa en crear comunidades leales que consumen contenido “vs. profesionales”, algo que se sustenta en que 66% de los aficionados de entre 14 y 49 años interactúan semanalmente con comentarios o análisis deportivos de creadores.

Cabrera cita el ejemplo del cómico sudafricano Trevor Noah, quien para el Mundial inició una serie de transmisiones en vivo en su canal de YouTube, donde ofrece la cobertura de más de 25 partidos mediante un formato de segunda pantalla complementario a las transmisiones oficiales con la participación de exfutbolistas, creadores, celebridades e invitados especiales que comentan en tiempo real.

Estos co-streaming de partidos profesionales, concluye Agis, expanden el contenido de en plataformas digitales para alcanzar nuevas audiencias durante grandes eventos deportivos. “Los creadores ya no son solo ‘comentaristas’, son socios de distribución que expanden el alcance de los eventos hacia audiencias jóvenes y nichos específicos”.

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