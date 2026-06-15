Entre lo que sí se permite se encuentra grabar videos de ambiente, celebraciones en las gradas o entrevistas en los alrededores. “Los creadores saben que su éxito depende de los fans, por lo que crean contenido que los sitúa dentro del juego”, resume Karla Agis, líder de cultura y tendencias para Canadá y Latinoamérica de YouTube .

Datos del estudio Una Revolución del Futbol , hecho por la consultora SmithGeiger, resaltan que 63% de los aficionados al deporte en México entre 14 a 49 años ven o interactúan semanalmente con fans que comparten sus experiencias en eventos deportivos, es decir, prefieren prefieren YouTube antes que la televisión tradicional.

Para Agis, los creadores redefinen la experiencia de los fans de forma en que las cadenas de TV no pueden. “Lo que antes era un terreno exclusivo de las grandes cadenas televisivas, hoy es un ecosistema donde los creadores de contenido y las comunidades digitales dictan el ritmo del juego”, apunta.

La consultora respalda esta afirmación, señalando que los creadores asisten a los partidos, graban sus vivencias en vlogs y muestran aspectos cotidianos de los jugadores junto a sus audiencias y “crean tribunas virtuales donde los fans interactúan entre sí en tiempo real. Todo esto a través de la visión de una persona libre de las limitaciones que conlleva una televisora, lo que los hace sentir más auténticos y cercanos”.

Ante la prohibiciones de la FIFA, este será el Mundial del performance

El analista de medios Mauricio Cabrera compartió en su substack que esta imagen de Marck del Águila le dio la vuelta al mundo no por la euforia de su festejo, sino porque se trata “de una simulación”; de “un festejo posado ante el smartphone”; “porque a ojos de verdaderos aficionados, este tipo de festejo atenta contra la esencia del juego”.

De acuerdo con el especialista, en esta edición, la FIFA y las empresas tecnológicas excluirán a los pobres de la Copa del Mundo y harán que los smartphones en el estadio apunten a la cara de pseudoaficionados antes que a la cancha. “En parte por restricciones de la propia FIFA, pero sobre todo, por el hambre de likes, views y nuevos comentarios alentados por los algoritmos”, escribió.