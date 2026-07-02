ChatGPT tiene un nuevo idioma favorito: el español desplaza al inglés como la lengua que más crece en la IA

La ventaja del español no es solo de volumen, sino de entendimiento. Un estudio de 2025 de la Universidad de Maryland y Microsoft , que sometió a seis modelos de IA, entre ellos los de OpenAI, a instrucciones idénticas en 26 idiomas, encontró que el inglés ni siquiera es el idioma más preciso para dar órdenes a un modelo, pues quedó en sexto lugar, con 83.9% de efectividad, dos posiciones por debajo del español (85%), mientras que el polaco lideró la tabla con 88%, seguido de francés (87%) e italiano (86%).

La velocidad regional también aparece en el reporte trimestral de OpenAI, el cual revela que durante el primer trimestre de 2026, cuatro países latinoamericanos figuraron entre las 10 economías que más escalaron en el ranking mundial de mensajes de ChatGPT enviados por habitante: República Dominicana, Haití, México y Brasil, a los que se suma Costa Rica entre los mercados con mayor avance relativo.

El trasfondo económico ayuda a explicar por qué esto importa más allá de la curiosidad lingüística. Un reporte de McKinsey y el Foro Económico Mundial, publicado en enero de 2026, calcula que la IA podría aumentar la productividad de América Latina entre 1.9% y 2.3% anual, en una región que arrastra uno de los crecimientos de productividad más bajos del mundo en los últimos 25 años, de apenas 0.4% anual y en ocasiones negativo en la última década.

Más usuarios alimentando el español para los chatbots

Ese salto en precisión no ocurre en el vacío, pues según la política de privacidad de OpenAI, las conversaciones de los usuarios de las versiones gratuita y Plus de ChatGPT pueden usarse por defecto para entrenar y mejorar sus modelos.

En la práctica, eso significa que cada conversación en español que la herramienta procesa es, también, materia prima para refinar su desempeño en el idioma. Casualmente, la región que más rápido está alimentando esa curva es América Latina. El 76% de los usuarios digitales en Brasil y el 70% en México ya usan ChatGPT u otro servicio de IA generativa, por encima del promedio global de 66%, según la encuesta Digital Consumer Insights de Omdia.