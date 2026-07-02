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ChatGPT piensa en español y desplaza al inglés como la lengua que más crece en la IA

Más de la mitad de los usuarios activos de ChatGPT conversa en un idioma distinto al inglés, y el español lidera esa ola.
jue 02 julio 2026 04:30 PM
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ChatGPT tiene un nuevo idioma favorito: el español desplaza al inglés como la lengua que más crece en la IA
Un estudio de la Universidad de Maryland y Microsoft confirma que la máquina también entiende mejor las instrucciones en español que en inglés. (Foto: SOPA Images/SOPA Images/LightRocket/Getty Images
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Los usuarios que hablan predominantemente en un idioma distinto al inglés ya representan más de la mitad de las cuentas activas de ChatGPT, según datos de la investigación “Cómo se ha expandido el uso de ChatGPT” desarrollada por OpenAI Signals. El español encabeza esa lista de idiomas no ingleses, junto con el portugués y el árabe.

La adopción de ChatGPT avanzó más rápido en África y Asia que en los mercados angloparlantes desde julio de 2023, de acuerdo con la misma medición, que compara el crecimiento de usuarios activos semanales por continente y por categoría de Índice de Desarrollo Humano (IDH). Los países con menor IDH registraron el ritmo de crecimiento más acelerado, un patrón que OpenAI atribuye en parte a la expansión de sus planes gratuitos y de bajo costo en mercados emergentes. El dato desmonta la idea de que la IA generativa sigue siendo, sobre todo, un fenómeno angloparlante.

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La ventaja del español no es solo de volumen, sino de entendimiento. Un estudio de 2025 de la Universidad de Maryland y Microsoft , que sometió a seis modelos de IA, entre ellos los de OpenAI, a instrucciones idénticas en 26 idiomas, encontró que el inglés ni siquiera es el idioma más preciso para dar órdenes a un modelo, pues quedó en sexto lugar, con 83.9% de efectividad, dos posiciones por debajo del español (85%), mientras que el polaco lideró la tabla con 88%, seguido de francés (87%) e italiano (86%).

La velocidad regional también aparece en el reporte trimestral de OpenAI, el cual revela que durante el primer trimestre de 2026, cuatro países latinoamericanos figuraron entre las 10 economías que más escalaron en el ranking mundial de mensajes de ChatGPT enviados por habitante: República Dominicana, Haití, México y Brasil, a los que se suma Costa Rica entre los mercados con mayor avance relativo.

El trasfondo económico ayuda a explicar por qué esto importa más allá de la curiosidad lingüística. Un reporte de McKinsey y el Foro Económico Mundial, publicado en enero de 2026, calcula que la IA podría aumentar la productividad de América Latina entre 1.9% y 2.3% anual, en una región que arrastra uno de los crecimientos de productividad más bajos del mundo en los últimos 25 años, de apenas 0.4% anual y en ocasiones negativo en la última década.

Más usuarios alimentando el español para los chatbots

Ese salto en precisión no ocurre en el vacío, pues según la política de privacidad de OpenAI, las conversaciones de los usuarios de las versiones gratuita y Plus de ChatGPT pueden usarse por defecto para entrenar y mejorar sus modelos.

En la práctica, eso significa que cada conversación en español que la herramienta procesa es, también, materia prima para refinar su desempeño en el idioma. Casualmente, la región que más rápido está alimentando esa curva es América Latina. El 76% de los usuarios digitales en Brasil y el 70% en México ya usan ChatGPT u otro servicio de IA generativa, por encima del promedio global de 66%, según la encuesta Digital Consumer Insights de Omdia.

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El Observatorio de Desarrollo Digital de la CEPAL confirma la tendencia al señalar que América Latina y el Caribe concentran 14% del tráfico mundial hacia soluciones de IA pese a representar solo 11% de los usuarios de internet del planeta. Ese tráfico regional, además, está altamente concentrado en Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina y Chile, que suman 86% del total.

Además, la tercera edición del estudio "Our Life with AI", elaborado por Ipsos y presentado por Google, encontró que 66% de los mexicanos ya utiliza herramientas de IA, por encima del promedio global de 62%.

Sin embargo, una cosa es que el uso cotidiano en español siga afinando estos modelos y otra distinta es de qué material partieron para construirse. Según estimaciones de los desarrolladores de Latam-GPT, un modelo de lenguaje abierto que el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) presentó en febrero de 2026 para corregir ese desequilibrio, el español representa apenas 4% del corpus de preentrenamiento de los grandes modelos comerciales, medido sobre repositorios abiertos como Common Crawl; el portugués suma 2% adicional, pese a que América Latina concentra cerca del 8% de la población mundial.

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Inteligencia artificial ChatGPT

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