"Es bien importante la situación emocional del consumidor y el ambiente en el contexto en donde se inserta el rumor o la fake news, y sobre todo la inmediatez que tenga el tema con el sujeto", señala Uriostegui. Por eso, agrega, no es lo mismo enterarse de un brote de ébola en otro continente que recibir la misma alerta sobre el lugar de residencia propio. La cercanía intensifica la ansiedad y, con ella, la velocidad de propagación.

A ello se suma la configuración de las figuras de autoridad, Uriostegui contrasta a los antiguos líderes de opinión, figuras con cierta proximidad y responsabilidad ética hacia sus audiencias, que en la llamada teoría del doble flujo interpretaban y bajaban la información de los medios a la comunidad, con los influencers que ocupan ese lugar hoy.

"Estos influencers no tienen este grado de proximidad, ni siquiera de cercanía, y tampoco tienen este grado de ética o formación de qué tiene que decir un líder", explica.

Eso, combinado con la gamificación de los contenidos afines a cada usuario, produce lo que ella llama un "encapsulamiento del pensamiento", un fenómeno en el que las personas consumen únicamente opiniones que ya comparten y pierden la capacidad de ver otras visiones, lo que las vuelve más extremistas y las hace creer que su postura es mayoritaria.

Cuando ese tipo de comunidades cerradas se viraliza hacia otros espacios, agrega, da la falsa impresión de que esas ideas tienen un respaldo social más amplio del que con el que realmente cuentan.

Sobre por qué ese tipo de mensajes prospera, Uriostegui apunta que los medios tradicionales y digitales dejaron de orientarse hacia su función social de informar para avanzar hacia la lógica de generar atención y, con ella, dinero.

"Cuando la lógica del sistema ya no se orienta hacia la función de informar para ayudar a la sociedad, sino a la lógica de vamos a generar atención para generar dinero", ese desplazamiento es, para ella, la raíz del problema, más allá de la plataforma en turno.