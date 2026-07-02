El anuncio refleja un cambio que se está acelerando en toda la industria tecnológica, donde las grandes compañías entendieron que el verdadero crecimiento económico de la inteligencia artificial no provendrá de las suscripciones individuales de consumidores, sino de los presupuestos multimillonarios que las empresas destinan a transformar sus operaciones.

La consultora Gartner estima que el gasto mundial en inteligencia artificial alcanzará 2.59 billones de dólares durante 2026, impulsado principalmente por inversiones empresariales en infraestructura, software, automatización y servicios especializados.

Una tendencia que se acelera

Durante los primeros años del surgimiento de chatbots dotados de Ia como ChatGPT, Copilot, Gemini o Claude, el éxito de las empresas detrás de ellos se medía por el número de usuarios registrados. Pero ahora, los inversionistas voltean a ver cuánto dinero están dispuestas a gastar las empresas para incorporar inteligencia artificial en sus operaciones, pues cada contrato empresarial puede representar millones de dólares en licencias, infraestructura en la nube, desarrollo de software y servicios de consultoría, ingresos mucho más estables que las suscripciones individuales.

Muestra de ello es que esta misma semana, Amazon anunció la creación de una nueva unidad integrada por ingenieros especializados en inteligencia artificial, respaldada por una inversión de 1,000 millones de dólares, con el objetivo de acelerar el desarrollo de soluciones empresariales basadas en IA.

Unas semanas antes, en junio, OpenAI presentó nuevas capacidades para Codex, su plataforma de agentes inteligentes diseñada para ejecutar tareas de programación y automatizar actividades de oficina cada vez más complejas.

Durante ese anuncio, Denise Dresser, directora comercial de OpenAI, reveló que el negocio empresarial ya representa 40% de los ingresos de la compañía creadora de CharGPT y que esperan elevar esa proporción hasta 50% antes de finalizar el año, una señal de que el segmento corporativo se convierte en el principal motor de crecimiento para la empresa.

