Las marcas chinas no compiten solo por precio
El reporte, además, mostró un avance acelerado de marcas asiáticas en los mercados occidentales. Actualmente, 23 de las 100 marcas más valiosas del mundo provienen de Asia y compañías como Tencent, Alibaba o Xiaomi elevaron su valor gracias a rapidez de ejecución y capacidad para reaccionar antes que sus competidores.
Tencent regresó al Top 10 global con un valor de marca de 251,600 millones de dólares; Alibaba, Xiaomi y Ping An también registraron incrementos superiores a 40% interanual.
“Las marcas que están creciendo más rápido se han enfocado en eliminar fricciones, ofrecer valor real a la vida de las personas y reflejar el contexto cultural. Lo que estamos viendo, particularmente en marcas chinas como Tencent, Alibaba y TikTok , es rapidez y capacidad de ejecución”, señala Guerrieria.
“Estas marcas interpretan rápidamente las señales de los consumidores y tienen la disciplina para actuar de manera decisiva. Su crecimiento no ha provenido de esperar información perfecta, sino de actuar anticipadamente sobre aquello que saben que impactará su marca”, añade.
Pero la transformación tecnológica está moviendo industrias completas. Zara superó a Nike como la marca de moda más valiosa del mundo gracias a experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA, y Hermès rebasó a Louis Vuitton dentro del segmento de lujo.
En medio de ese reacomodo global, Mercado Libre apareció como la única marca latinoamericana dentro del Top 100 mundial, ocupando la posición 49. Y detrás de todos esos movimientos aparece una presión que cada vez pesa más para las compañías, y es que adaptarse rápido impacta innovación o tecnología, pero establece cuánto vale una marca frente al mercado.