Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercadotecnia

La inteligencia artificial reescribe el top 10 del ranking de las marcas más valiosas del planeta

Google recuperó el primer lugar del ranking Kantar BrandZ 2026 con un valor de marca de 1.5 billones de dólares.
lun 25 mayo 2026 11:53 AM
Añadir Expansión en Google
La IA ya decidió cuáles son las marcas más valiosas del mundo
Google recuperó el primer lugar por primera vez desde 2018, con 1.5 billones de dólares y tras elevar 57% su valor de marca en el ranking BrandZ de Kantar. (Foto: Carl Court/Getty Images)

El mapa de las marcas más valiosas del mundo cambió. La inteligencia artificial ya está alterando qué compañías crecen más rápido, cuáles logran mantenerse relevantes y quién controla la relación con los consumidores.

El ranking Kantar BrandZ 2026 muestra que las 100 marcas globales más valiosas alcanzaron un valor conjunto récord de 13.1 billones de dólares, esto es, 22% más que el año anterior, impulsadas principalmente por empresas ligadas a IA, infraestructura digital y procesamiento de datos.

Google recuperó el primer lugar por primera vez desde 2018, con 1.5 billones de dólares y tras elevar 57% su valor de marca, apoyada en la integración de Gemini, funciones agénticas en búsquedas y una fuerte inversión en centros de datos.

Publicidad

Apple quedó en segundo lugar con un valor de marca de 1.4 billones de dólares, aunque el crecimiento de la compañía fue mucho más moderado que el de Google o Nvidia, con un avance interanual de 6%.

Microsoft ocupó el tercer lugar con un crecimiento de 26%, mientras que Amazon alcanzó el cuarto puesto y superó por primera vez el billón de dólares en valor de marca.

Martín Guerrieria, director de Kantar BrandZ, señala que las marcas tecnológicas dominan por tamaño, pero sobre todo por la rapidez con la que lograron adaptarse a una economía donde la inteligencia artificial ya influye en lo que las personas ven, compran y consumen todos los días.

“Las marcas que están superando al mercado utilizan la IA para devolver el criterio humano al sistema : para identificar qué señales son confiables, conectar lo que hacen las personas con decisiones reales de negocio y hacerlo de manera rápida y segura”, explicó.

Pero la aceleración igual modificó el umbral para entrar al ranking, pues Claude debutó este año en la posición 27 con un valor de marca de 96,600 millones de dólares, mientras que ChatGPT registró el mayor incremento interanual del listado con un crecimiento de 285%.

La velocidad del cambio empieza a desplazar incluso a marcas históricas que durante años parecían intocables. “Las marcas enfrentan un riesgo creciente de erosión de su equity si pierden diferenciación y foco estratégico”, menciona Alberto Vargas, VP Brand en Kantar México.

Las marcas, dice, cada vez necesitan ser relevantes para algoritmos capaces de filtrar, ordenar y decidir gran parte de lo que los consumidores terminan viendo.

Publicidad

Las marcas chinas no compiten solo por precio

El reporte, además, mostró un avance acelerado de marcas asiáticas en los mercados occidentales. Actualmente, 23 de las 100 marcas más valiosas del mundo provienen de Asia y compañías como Tencent, Alibaba o Xiaomi elevaron su valor gracias a rapidez de ejecución y capacidad para reaccionar antes que sus competidores.

Tencent regresó al Top 10 global con un valor de marca de 251,600 millones de dólares; Alibaba, Xiaomi y Ping An también registraron incrementos superiores a 40% interanual.

“Las marcas que están creciendo más rápido se han enfocado en eliminar fricciones, ofrecer valor real a la vida de las personas y reflejar el contexto cultural. Lo que estamos viendo, particularmente en marcas chinas como Tencent, Alibaba y TikTok , es rapidez y capacidad de ejecución”, señala Guerrieria.

“Estas marcas interpretan rápidamente las señales de los consumidores y tienen la disciplina para actuar de manera decisiva. Su crecimiento no ha provenido de esperar información perfecta, sino de actuar anticipadamente sobre aquello que saben que impactará su marca”, añade.

Pero la transformación tecnológica está moviendo industrias completas. Zara superó a Nike como la marca de moda más valiosa del mundo gracias a experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA, y Hermès rebasó a Louis Vuitton dentro del segmento de lujo.

En medio de ese reacomodo global, Mercado Libre apareció como la única marca latinoamericana dentro del Top 100 mundial, ocupando la posición 49. Y detrás de todos esos movimientos aparece una presión que cada vez pesa más para las compañías, y es que adaptarse rápido impacta innovación o tecnología, pero establece cuánto vale una marca frente al mercado.

Publicidad

Tags

Mercadotecnia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad