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Xbox trabaja en una función para convertir juegos físicos en digitales

Aunque se trata de un proyecto interno, Disc2Digital podría ser la forma en que los coleccionistas lleven sus juegos a nuevas consolas sin lector de discos.
jue 02 julio 2026 08:35 AM
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Xbox
Ante la nueva generación de consolas, Xbox podría tener una nueva forma de conservar los títulos de los coleccionistas. (Xbox/Facebook)

Los videojuegos en formato físico tienen fecha de caducidad. Sony anunció que dejarán de producir estos juegos a partir de enero de 2028 y es probable que a partir de la próxima generación las consolas no haya opciones con lector de discos. Es por ello que Xbox está trabajando en una nueva función para digitalizar bibliotecas físicas de juegos y asociarlas a una licencia digital.

Esta información surge de un informe que dio a conocer el medio especializado en tecnología, The Verge, el cual detalló que la herramienta se llama internamente Xbox Disc2Digital y permite generar una versión virtual del título como si lo hubiese comprado en la tienda digital de la compañía, aunque manteniendo un derecho de propiedad ligado al disco.

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Si bien la iniciativa tiene la finalidad de que los jugadores no pierdan la oportunidad de jugar aquellos títulos que forman parte de sus colecciones, tendría limitaciones, pues únicamente estaría disponible con discos de Xbox One y Series X, pero no con juegos de Xbox 360 o la primera Xbox que salió al mercado.

Según el informe, toda la estrategia de esta de este proyecto dependerá de la siguiente consola de la empresa, también conocida como Project Helix, la cual debería tener un lector de discos integrado para poder realizar el proceso de conversión.

Asimismo, Tom Warren, periodista que dio a conocer la información, señala que la herramienta también tendría impacto en la apuesta de videojuegos en la nube de Xbox, pues los juegos digitalizados también estarían disponibles para jugar en streaming con Xbox Cloud Gaming.

Esta medida también permitirá que los usuarios puedan revender, intercambiar o prestar las copias físicas, pues el derecho digital también se puede transferir entre cuentas y así cambiar de dueños, algo que ha sido muy criticado por los usuarios en los temas referentes a la desaparición del formato físico.

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La noticia llega luego de que PlayStation confirmó que detendrá la producción de videojuegos físicos para todas sus consolas a partir de enero de 2028, algo que no tuvo una buena recepción por parte de los usuarios, quienes vieron esta medida como un aspecto anticonsumidor.

La industria, sin embargo, respalda estas determinaciones en las menores ventas de videojuegos físicos. Según cifras de Circana, el último año en que se vio un crecimiento en las ventas de este tipo de formato fue en 2009, cuando el segmento alcanzó los 11,500 millones de dólares tan solo en Estados Unidos.

A partir de entonces, las ventas de juegos físicos fueron cayendo año con año hasta llegar a los 1,600 millones de dólares en mayo de 2026, un comportamiento que justifica la decisión que Sony dio a conocer esta mañana.

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