Xbox trabaja en una función para convertir juegos físicos en digitales

Los videojuegos en formato físico tienen fecha de caducidad. Sony anunció que dejarán de producir estos juegos a partir de enero de 2028 y es probable que a partir de la próxima generación las consolas no haya opciones con lector de discos. Es por ello que Xbox está trabajando en una nueva función para digitalizar bibliotecas físicas de juegos y asociarlas a una licencia digital.
Esta información surge de un informe que dio a conocer el medio especializado en tecnología, The Verge, el cual detalló que la herramienta se llama internamente Xbox Disc2Digital y permite generar una versión virtual del título como si lo hubiese comprado en la tienda digital de la compañía, aunque manteniendo un derecho de propiedad ligado al disco.