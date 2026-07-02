Xbox trabaja en una función para convertir juegos físicos en digitales

Si bien la iniciativa tiene la finalidad de que los jugadores no pierdan la oportunidad de jugar aquellos títulos que forman parte de sus colecciones, tendría limitaciones, pues únicamente estaría disponible con discos de Xbox One y Series X, pero no con juegos de Xbox 360 o la primera Xbox que salió al mercado.

Según el informe, toda la estrategia de esta de este proyecto dependerá de la siguiente consola de la empresa, también conocida como Project Helix, la cual debería tener un lector de discos integrado para poder realizar el proceso de conversión.

Asimismo, Tom Warren, periodista que dio a conocer la información, señala que la herramienta también tendría impacto en la apuesta de videojuegos en la nube de Xbox, pues los juegos digitalizados también estarían disponibles para jugar en streaming con Xbox Cloud Gaming.

Esta medida también permitirá que los usuarios puedan revender, intercambiar o prestar las copias físicas, pues el derecho digital también se puede transferir entre cuentas y así cambiar de dueños, algo que ha sido muy criticado por los usuarios en los temas referentes a la desaparición del formato físico.