Esta medida no afectará a todos aquellos videojuegos que ya se lanzaron o se lanzarán antes de enero de 2028, sin embargo. “Esta transición nos permitirá adaptarnos mejor a la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los juegos hoy en día”, dijo la empresa.

Los videojuegos físicos llevan 10 años en caída libre

Para Sony, acabar con los videojuegos físicos no es más que una decisión de mercado, pues al realizar la venta solo a través de sus tiendas en línea se ahorran gastos de producción, logística y distribución de los títulos.

Además, el mercado justifica dicha determinación. De acuerdo con datos de Circana , el último año en que se mostró un crecimiento en las ventas de videojuegos físicos fue 2009, cuando este segmento alcanzó los 11,500 millones de dólares en ventas tan solo en Estados Unidos.

A partir de entonces, las ventas de juegos físicos fue cayendo año con año hasta llegar a los 1,600 millones de dólares en mayo de 2026, un comportamiento que justifica la decisión que Sony dio a conocer esta mañana.