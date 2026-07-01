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PlayStation dejará de vender videojuegos físicos en 2028

El final de los títulos físicos está cerca y Sony dio un paso firme en esa dirección al señalar que las ventas digitales son la mayoría en la actualidad de la industria.
mié 01 julio 2026 10:00 AM
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PlayStation dejará de vender juegos físicos
Esta decisión responde a una tendencia donde la industria de juegos físicos ha caído desde hace más de 10 años. (KAZUHIRO NOGI/AFP)

El fin de los videojuegos físicos sigue su curso. PlayStation confirmó que detendrá la producción de discos físicos para todas sus consolas a partir de enero de 2028, marcando una de las decisiones más polémicas en la industria, que afecta especialmente a los coleccionistas.

La medida, de acuerdo con la empresa, era una “dirección natural” para adaptarse a las tendencias del mercado donde los usuarios de juegos digitales “superan significativamente a los de discos físicos”.

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Esta medida no afectará a todos aquellos videojuegos que ya se lanzaron o se lanzarán antes de enero de 2028, sin embargo. “Esta transición nos permitirá adaptarnos mejor a la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los juegos hoy en día”, dijo la empresa.

Los videojuegos físicos llevan 10 años en caída libre

Para Sony, acabar con los videojuegos físicos no es más que una decisión de mercado, pues al realizar la venta solo a través de sus tiendas en línea se ahorran gastos de producción, logística y distribución de los títulos.

Además, el mercado justifica dicha determinación. De acuerdo con datos de Circana , el último año en que se mostró un crecimiento en las ventas de videojuegos físicos fue 2009, cuando este segmento alcanzó los 11,500 millones de dólares en ventas tan solo en Estados Unidos.

A partir de entonces, las ventas de juegos físicos fue cayendo año con año hasta llegar a los 1,600 millones de dólares en mayo de 2026, un comportamiento que justifica la decisión que Sony dio a conocer esta mañana.

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“La inmensa mayoría de las transacciones se realizan digitalmente. El mercado de segunda mano prácticamente ya no importa”, señaló Matt Piscatella, analista de Circana. “Más de las mitad de las consolas Xbox en EU no tiene lector de discos, mientras que más de una cuarta parte de las PS5 tampoco lo tienen”.

El analista también afirmó que “probablemente nos queden menos de 10 años de software en formato físico”, un pronóstico que no está lejos de cumplirse gracias a las decisiones de Sony, algo que cada vez es más parte de la industria y cuyas probabilidades de que otras empresas sigan es alta.

En los últimos años son dos los ejemplos que están llevando la industria hacia ese lado. El primero es Nintendo, que lanzó las keycards junto a su Switch 2 y las cuales si bien son tarjetas de juego físicas, en realidad se trata de un código digital para descargar el título.

Por otra parte, Grand Theft Auto VI también es otro ejemplo de esta situación. Rockstar Games anunció que la edición física de este videojuego no incluirá disco, sino que se tratará de un código de descarga para los usuarios.

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