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Google respalda a la primera central de fusión nuclear de Europa

La alemana Proxima Fusion busca ser la primera compañía en construir una planta de energía comercial bajo esta tecnología, algo importante para Google, que requiere de recursos limpios para sus centros de datos.
mar 07 julio 2026 09:30 AM
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Google apuesta por la primera central de fusión nuclear de Europa para generar la energía que necesita
La fusión nuclear es una de las grandes promesas de la ciencia ambiental, pues representa un proceso que, hasta ahora en concepto, recrearía la forma en que las estrellas generan su propia luz y calor a través de la fusión de culos de hidrógeno. (Foto: jetcityimage/Getty Images)

Las empresas tecnológicas necesitan nuevas formas de generar energía para poner en funcionamiento sus grandes centros de datos. Por ello, Google respaldó una ronda de financiación de 468 millones de dólares para la empresa alemana Proxima Fusion, la cual busca construir la primera planta de energía de fusión nuclear comercial en Europa.

La fusión nuclear es una de las grandes promesas de la ciencia ambiental, pues representa un proceso que, hasta ahora en concepto, recrearía la forma en que las estrellas generan su propia luz y calor a través de la fusión de núcleos de hidrógeno.

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El principal reto para replicar este proceso en la actualidad es el calor, que debe ser superior a los 100 millones de grados centígrados, algo que no se ha logrado realizar de forma controlada en la Tierra, pero que si se llega a cumplir, generaría energía durante las 24 horas del día los siete días de la semana sin emisiones de carbono.

Alcanzar este hito sería importante no solo por su impacto en la generación eléctrica, sino también por el beneficio ambiental, ya que en la actualidad las plantas nucleares generan electricidad por medio de la fisión, es decir, la energía se libera al dividir los átomos, sin embargo, este proceso genera residuos radiactivos peligrosos.

Google no fue la única empresa que participó en la ronda de financiación para Proxima Fusion. También estuvieron involucrados XTX Ventures y East X Ventures como inversores estratégicos, además de firmas de capital de riesgo, como Plural, UVC Partners, Balderton y Cherry Ventures.

Francesco Sciortino, cofundador y director ejecutivo de Proxima Fusion, resaltó que esta financiación a Proxima demuestra que Europa puede ser considerado un competidor directo con Estados Unidos y China para llegar a tener la primera central eléctrica de fusión y crear empresas competitivas a nivel mundial.

“Los inversores reconocen tanto la urgencia como la oportunidad que representa lo que estamos haciendo y nos respaldan para desarrollar una empresa de tecnología energética que marque una generación”, dijo en un comunicado.

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Google usará fusión nuclear en 2030 y el panorama crece

La financiación de Proxima Fusion no es una casualidad para Google. En junio del año pasado, la empresa anunció otro acuerdo para comprar la mitad de la producción de la primera planta de energía comercial de Commonwealth Fusion System (CFS) en Estados Unidos.

“Es una tecnología que cambia el mundo en nuestra opinión”, comentó Michael Terrell, jefe de energía avanzada de Google, quien también aceptó que aún hay desafíos serios de física e ingeniería a superar para que sea una opción comercialmente viable y escalable. “Pero es algo en lo que queremos invertir ahora para realizar ese futuro”.

Proxima Fusion es la empresa más relevante del sector en Europa, pero no es la única a nivel mundial. De hecho, CFS recaudó 863 millones de dólares en agosto pasado, elevando su financiación a 2,900 millones de dólares, mientras que Helion Energy, respaldada por el CEO de OpenAI, Sam Altman, recaudó 465 millones de dólares el mes pasado.

En 2024, Microsoft firmó un acuerdo para utilizar energía proveniente de la planta nuclear Three Mile Island en Pensilvania, Estados Unidos, la cual pretende ser utilizada para proporcionar energía limpia a los centros de datos de la empresa.

Por otra parte, en Provenza, Francia actualmente se está construyendo la planta de fusión nuclear que pretende ser la más grande del mundo. Tiene un costo previsto de más de 20,000 millones de dólares, está financiado por alrededor de 35 países, como EU, Rusia, China y la Unión Europea, y su nombre es Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER, por sus siglas en inglés).

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