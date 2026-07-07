Google apuesta por la primera central de fusión nuclear de Europa para generar la energía que necesita

El principal reto para replicar este proceso en la actualidad es el calor, que debe ser superior a los 100 millones de grados centígrados, algo que no se ha logrado realizar de forma controlada en la Tierra, pero que si se llega a cumplir, generaría energía durante las 24 horas del día los siete días de la semana sin emisiones de carbono.

Alcanzar este hito sería importante no solo por su impacto en la generación eléctrica, sino también por el beneficio ambiental, ya que en la actualidad las plantas nucleares generan electricidad por medio de la fisión, es decir, la energía se libera al dividir los átomos, sin embargo, este proceso genera residuos radiactivos peligrosos.

Google no fue la única empresa que participó en la ronda de financiación para Proxima Fusion. También estuvieron involucrados XTX Ventures y East X Ventures como inversores estratégicos, además de firmas de capital de riesgo, como Plural, UVC Partners, Balderton y Cherry Ventures.

Francesco Sciortino, cofundador y director ejecutivo de Proxima Fusion, resaltó que esta financiación a Proxima demuestra que Europa puede ser considerado un competidor directo con Estados Unidos y China para llegar a tener la primera central eléctrica de fusión y crear empresas competitivas a nivel mundial.

“Los inversores reconocen tanto la urgencia como la oportunidad que representa lo que estamos haciendo y nos respaldan para desarrollar una empresa de tecnología energética que marque una generación”, dijo en un comunicado.