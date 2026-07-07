Google apuesta por la primera central de fusión nuclear de Europa para generar la energía que necesita

Google usará fusión nuclear en 2030 y el panorama crece
La financiación de Proxima Fusion no es una casualidad para Google. En junio del año pasado, la empresa anunció otro acuerdo para comprar la mitad de la producción de la primera planta de energía comercial de Commonwealth Fusion System (CFS) en Estados Unidos.
“Es una tecnología que cambia el mundo en nuestra opinión”, comentó Michael Terrell, jefe de energía avanzada de Google, quien también aceptó que aún hay desafíos serios de física e ingeniería a superar para que sea una opción comercialmente viable y escalable. “Pero es algo en lo que queremos invertir ahora para realizar ese futuro”.
Proxima Fusion es la empresa más relevante del sector en Europa, pero no es la única a nivel mundial. De hecho, CFS recaudó 863 millones de dólares en agosto pasado, elevando su financiación a 2,900 millones de dólares, mientras que Helion Energy, respaldada por el CEO de OpenAI, Sam Altman, recaudó 465 millones de dólares el mes pasado.
En 2024, Microsoft firmó un acuerdo para utilizar energía proveniente de la planta nuclear Three Mile Island en Pensilvania, Estados Unidos, la cual pretende ser utilizada para proporcionar energía limpia a los centros de datos de la empresa.
Por otra parte, en Provenza, Francia actualmente se está construyendo la planta de fusión nuclear que pretende ser la más grande del mundo. Tiene un costo previsto de más de 20,000 millones de dólares, está financiado por alrededor de 35 países, como EU, Rusia, China y la Unión Europea, y su nombre es Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER, por sus siglas en inglés).