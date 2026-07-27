Disney nombra a Juan Ponce para liderar el contenido original de Disney+ en México

La compañía creó el puesto como parte de un plan para aumentar su inversión en producciones locales. Disney no reveló el monto, el número de títulos previstos ni el calendario de estrenos.

Ponce reportará a Daniel Burman, vicepresidente senior de Contenido Original de Disney+ en América Latina, y también trabajará con Luis Arvizu, gerente general de Disney México y responsable local del negocio directo al consumidor.

El nombramiento llega cuando Disney intenta ampliar el alcance internacional de su plataforma y, al mismo tiempo, mejorar la rentabilidad del streaming. En su reporte correspondiente al segundo trimestre fiscal de 2026, la empresa señaló que incrementará el volumen de producciones originales internacionales y de entretenimiento general.

Los ingresos de sus servicios de video por suscripción, que incluyen Disney+ y Hulu, aumentaron 13% frente al mismo periodo del año anterior. El negocio también alcanzó por primera vez un margen operativo de dos dígitos, de acuerdo con el reporte trimestral de Disney.

Las historias locales entran al negocio

El contenido mexicano deberá contribuir a una meta que combina audiencia y resultados comerciales. Disney busca que las producciones locales atraigan usuarios, aumenten el tiempo que pasan en la plataforma y reduzcan las cancelaciones.

La empresa registró ingresos globales por 25,168 millones de dólares en su segundo trimestre fiscal, 7% más que un año antes. El segmento de entretenimiento facturó 11,715 millones de dólares, un crecimiento de 10%, y obtuvo una utilidad operativa de 1,336 millones.

El director general de Disney, Josh D’Amaro, dijo ante inversionistas que la compañía está elevando la inversión en contenido local para crecer fuera de Estados Unidos. Los primeros resultados han sido favorables, aunque reconoció que todavía queda trabajo por hacer. Disney también colocó a su plataforma en el centro de una estrategia que conecta streaming, deportes, videojuegos y experiencias físicas.

Ponce llega desde Telemundo, donde fue gerente general de Telemundo Streaming Studios y Underground Producciones, además de vicepresidente sénior de Telemundo Studios. Desde esas posiciones participó en proyectos para Disney+, Netflix, Amazon y HBO.

En Disney deberá construir una cartera de producciones mexicanas con posibilidades de circular dentro y fuera del país. También buscará alianzas con productores, creadores y talento local.

El desafío será encontrar historias que funcionen entre una oferta creciente de plataformas y contenidos. Para Disney, las producciones mexicanas tendrán que aportar relevancia cultural, pero también justificar su inversión mediante audiencia, permanencia y resultados comerciales.

