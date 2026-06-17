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Un ex Tesla quiere convertir hogares en centros de datos con chips de Nvidia

La startup Span, valorada en más de 1,000 mdd, busca crear una red de microdata centers residenciales que reduzca hasta cinco veces el costo frente a un centro de datos tradicional.
mié 17 junio 2026 08:24 AM
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Un centro de datos en tu propia casa
Fotografía de concepto para los centros de datos en casas, una tecnología que aunque viable, aún tiene retos, como la variación en las tareas de inferencia y temas de ciberseguridad. (Foto: Span)

En la industria de centros de datos ya no basta con pensar en más potencia. Ahora es necesario idear soluciones fuera de la caja y eso significa llevar la infraestructura hasta lugares poco comunes, como el propio hogar. Esa es la propuesta más reciente de la industria: instalar microcentros de datos en viviendas particulares, aprovechar sus excedentes de energía y seguir creciendo una industria que tiene potencial de superar los 100,000 millones de dólares en menos de 10 años.

¿Qué es Span y en qué consiste su proyecto de instalar centros de datos en casas?

Span es una empresa fundada en 2018 por el ex ingeniero de Tesla especializado en baterías, Arch Rao , y no se trata de una compañía de Inteligencia Artificial. Su propuesta es la gestión de energía para el hogar, con la finalidad de que las personas optimicen su uso de electricidad.

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De acuerdo con documentos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la empresa se dedica a la fabricación de paneles eléctricos y cargadores de vehículos eléctricos para hogares y recientemente fue valorada en más de 1,000 millones de dólares, tras una ronda de financiación de 163 millones en enero pasado.

Por lo tanto, cuando da a conocer un proyecto, la industria pone atención a sus palabras y eso es lo que ahora sucede con la iniciativa de instalar 100 microcentros de datos XFRA en 100 hogares este año de Estados Unidos, para aprovechar la infraestructura residencial y así alimentar procesos de Inteligencia Artificial.

De acuerdo con Chris Lander, vicepresidente del proyecto XFRA en Span, estos microcentros de datos (que él llama nodos) están equipados con Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell, las cuales cuentan con un sistema de refrigeración líquida diseñado para garantizar un nivel mínimo de ruido, lo que permite su instalación en los exteriores de las viviendas.

El valor de la propuesta de Span no está solo en la instalación de los microcentros de datos, sino en que su sistema inteligente detecta excedentes de energía y la redirige para alimentar a los microservidores.

Con esta idea, la empresa tiene un impacto más grande en la industria de centros de datos, pues tan solo el sector de los microdata centers fue valorado en 9,170 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 104,520 millones de dólares en 2034.

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Estos microcentros de datos, de acuerdo con información de la empresa de infraestructura digital Vertiv, incorporan todos los componentes de una instalación tradicional, pero en un espacio reducido. Esto incluye sistemas de suministro ininterrumpido de energía, controles climáticos, unidades de enfriamiento y software de monitoreo remoto, características que los hacen ideales para esta propuesta.

Una de las principales motivaciones detrás de este modelo es la eficiencia en la implementación. Vertiv señala que el uso de la capacidad energética excedente de los hogares estadounidenses permite evitar los costos y las demoras asociados con la construcción de infraestructuras más grandes..

Lander sostiene que su propuesta ofrece una alternativa más económica y sostenible, pues si bien aún se trata de un prototipo, la instalación de 8,000 unidades XFRA costaría cinco veces menos que construir un centro de datos convencional de 100 megavatios, evitando además conflictos por uso de suelo y alto consumo de agua.

"Los centros de datos son ruidosos, antiestéticos y, a menudo, disparan las facturas de electricidad locales", comenta Lander, y resalta que su sistema es silencioso, lo que hace que la energía sea más asequible tanto para el proveedor como para la comunidad.

El sustento técnico de Span se basa en que el hogar promedio utiliza solo el 42% de la electricidad que tiene asignada por los servicios públicos en EU, por lo que ese exceso de capacidad energética, que suele ser de 80 amperios en todo momento, se aprovecharía y los centros de datos no tendrían ni los costos ni las demoras asociados con la construcción de infraestructuras más grandes.

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Eso sí, esta red no reemplazaría los centros de datos centralizados que están construyendo empresas de hiperescala como Google y Microsoft para el entrenamiento intensivo de modelos de IA, sino que sería más adecuada para dar soporte a los juegos en la nube de los usuarios, la transmisión de contenido en streaming o la inferencia de IA, que es el proceso donde herramientas como ChatGPT dan respuestas.

El impacto de centros de datos en tu casa

La infraestructura física necesaria en el proyecto de Span incluye un panel inteligente montado en una pared y una batería de 16 kilovatios-hora, gestionada por un software de la empresa. En ciertas zonas geográficas, señala Lander, el sistema también podría integrarse con paneles solares instalados en los tejados para mejorar su eficiencia.

Benjamin Lee, ingeniero informático de la Universidad de Pensilvania, respalda la lógica de esta red distribuida. En declaraciones para el medio Ars, Lee explicó que la computación para la inferencia de IA debe implementarse en el borde (edge), es decir, en plataformas pequeñas situadas cerca de los centros de población.

En el caso de este proyecto, dijo el especialista, la estrategia tendría un impacto menor en la red eléctrica que los data centers tradicionales, pues a diferencia del entrenamiento de modelos de IA que requiere miles de GPUs trabajando en conjunto, la inferencia u otros procesos necesitan menos unidades, lo que facilita su distribución en hogares individuales.

Los retos de esta tecnología aún son evidentes

Sin embargo, el experto también advirtió que las tareas de inferencia de IA pueden ser muy variadas, ya que van desde preguntas y respuestas en documentos hasta largas conversaciones o la generación de código de software, cada una con diferentes requisitos computacionales. Por lo tanto, será importante garantizar que la infraestructura pueda ofrecer el rendimiento necesario para cada tarea, y ese es uno de sus primeros retos.

Asimismo, es importante mencionar que el proyecto aún se encuentra en una fase temprana. Aunque Lander afirma haber realizado estudios técnicos internos exhaustivos, Span todavía está probando prototipos y solo ha instalado una unidad real en colaboración con la constructora Pulte Homes, con sede en Atlanta.

En este sentido, el aspecto político y regulatorio representa un desafío significativo. Tan solo en Estados Unidos, obtener permisos para nuevos centros de datos es complejo y cada vez hay más restricciones por parte de los gobiernos locales. Ante esto, compartir energía ya suministrada a los hogares podría ser una vía más sencilla para obtener la aprobación de las autoridades regulatorias.

No obstante, Ari Peskoe, de la Facultad de Derecho de Harvard, advirtió en un análisis independiente que las compañías eléctricas deberán adaptar la gestión de sus redes locales si este tipo de tecnología se populariza, pues un vecindario con múltiples viviendas equipadas con estos dispositivos maximizando el consumo de energía supondría un gasto energético masivo para esa zona específica.

Además, la seguridad tanto de los datos como de la infraestructura física es otra preocupación de los expertos. Lee señala que los nodos distribuidos en zonas suburbanas son vulnerables a ataques que requieren proximidad física a la máquina, algo que los centros de datos centralizados pueden controlar mejor por su inaccesibilidad a nivel de terreno.

Por otra parte, el robo de componentes también es un riesgo latente, pues las GPU de Nvidia que se encuentran en estos centros pueden alcanzar un valor cercano a los 10,000 dólares cada una en el mercado, lo que convierte a los dispositivos XFRA en objetos del deseo.

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Inteligencia artificial

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