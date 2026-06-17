De acuerdo con documentos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la empresa se dedica a la fabricación de paneles eléctricos y cargadores de vehículos eléctricos para hogares y recientemente fue valorada en más de 1,000 millones de dólares, tras una ronda de financiación de 163 millones en enero pasado.

Por lo tanto, cuando da a conocer un proyecto, la industria pone atención a sus palabras y eso es lo que ahora sucede con la iniciativa de instalar 100 microcentros de datos XFRA en 100 hogares este año de Estados Unidos, para aprovechar la infraestructura residencial y así alimentar procesos de Inteligencia Artificial.

De acuerdo con Chris Lander, vicepresidente del proyecto XFRA en Span, estos microcentros de datos (que él llama nodos) están equipados con Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell, las cuales cuentan con un sistema de refrigeración líquida diseñado para garantizar un nivel mínimo de ruido, lo que permite su instalación en los exteriores de las viviendas.

El valor de la propuesta de Span no está solo en la instalación de los microcentros de datos, sino en que su sistema inteligente detecta excedentes de energía y la redirige para alimentar a los microservidores.

Con esta idea, la empresa tiene un impacto más grande en la industria de centros de datos, pues tan solo el sector de los microdata centers fue valorado en 9,170 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 104,520 millones de dólares en 2034.