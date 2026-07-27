¿Cuándo puedes retirar tu Afore si eres de la Ley 73 del IMSS y cuánto dinero recibirás para tu jubilación?

¿En qué casos puedo retirar dinero de mi Afore si mi régimen es la Ley 73 del IMSS?

La llamada Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es válida para los trabajadores que tuvieron prestaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que fueron registrados ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

A diferencia de los trabajadores que se encuentran bajo el esquema de la Ley 97, quienes se encuentran en el esquema de la Ley 73 no cuentan con la flexibilidad para la realización de retiros parciales de su cuenta de Afore, por lo que no hay retiros anticipados antes de los 60 años.

En el caso de los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de la Ley 97, pueden realizar retiros por matrimonio, retiros parciales de la cuenta de ahorro voluntario o por desempleo.

Los trabajadores que cotizan bajo el esquema de la Ley 73 únicamente pueden hacer retiros de su cuenta de Afore al final de su vida laboral.

¿Cuándo puedo retirar mi Afore si soy Ley 73 del IMSS?

Bajo este esquema, los jubilados pueden acceder a los recursos de su cuenta Afore en dos modalidades: por cesantía, que es cuando el trabajador tiene entre 60 y 64 años de edad, o bien por vejez.