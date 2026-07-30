¿Qué diferencias existen entre las modalidades de pensión a las que pueden acceder los jubilados del ISSSTE?

Jubilación en modalidad del Décimo Transitorio

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) , esta modalidad corresponde a los trabajadores que eligieron mantenerse en el régimen modificado del ISSSTE y se encontraban activos al momento en que entró en vigor la Ley de 2007.

En este caso, la pensión del trabajador se calcula de acuerdo al sueldo básico del último año inmediato a la fecha en que se dio la baja del interesado.

En este esquema existen tres modalidades diferentes para jubilarse:

- Pensión por jubilación.

- Pensión por edad y tiempo de servicio.

- Pensión por cesantía en edad avanzada.

Pensión por jubilación

Se toman en cuenta dos factores: los años de servicio cotizados en el ISSSTE y la edad del trabajador. El importe de la pensión será el 100% del sueldo básico del último anterior a la fecha de baja del trabajador.

Pensión por edad y tiempo de servicio

En esta modalidad se toman en cuenta los años de servicio y la edad. Desde 2018, la edad mínima para jubilarse en esta modalidad es de 60 años.

Los años de servicio determinarán el monto de la pensión, que será equivalente a un porcentaje del sueldo básico del último año anterior a la fecha de baja. En esta modalidad, se requiere haber cumplido con al menos 15 años de servicio.

El porcentaje se distribuye de la siguiente forma:

- 15 años de servicio: 50% de pensión del sueldo base.

- 16 años de servicio: 52.5% de pensión del sueldo base.

- 17 años de servicio: 55% de pensión del sueldo base.

- 18 años de servicio: 57.5% de pensión del sueldo base.

- 19 años de servicio: 60% de pensión del sueldo base.

- 20 años de servicio: 62.5% de pensión del sueldo base.

- 21 años de servicio: 65% de pensión del sueldo base.

- 22 años de servicio: 67.5% de pensión del sueldo base.

- 23 años de servicio: 70% de pensión del sueldo base.

- 24 años de servicio: 72.5% de pensión del sueldo base.

- 25 años de servicio: 75% de pensión del sueldo base.

- 26 años de servicio: 80% de pensión del sueldo base.

- 27 años de servicio: 85% de pensión del sueldo base.

- 28 años de servicio: 90% de pensión del sueldo base.

- 29 años de servicio: 95% de pensión del sueldo base.

Pensión por cesantía en edad avanzada

En esta modalidad, se toma como referencia la edad mínima en la que una persona se retira, que desde 2018 es de 65 años.

A diferencia de los casos anteriores, en esta modalidad se requiere haber cumplido con un mínimo de 10 años de servicio, y el monto de la pensión será equivalente a un porcentaje del sueldo básico del último año inmediato anterior a la fecha de baja.