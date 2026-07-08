Meta lanza Muse Image, su nuevo generador de imágenes con IA para competir con Nano Banana

La compañía asegura que el modelo puede comprender instrucciones complejas, utilizar fotografías como referencia, editar imágenes mediante dibujos o anotaciones e incluso generar contenido con base en información que el usuario comparte dentro de su ecosistema.

"Muse Image actúa como un socio creativo que conoce tu mundo", describió la empresa durante el anuncio, al explicar que el sistema puede apoyarse en fotografías personales, preferencias e historial de uso para producir imágenes más relevantes para cada usuario.

Con esta nueva herramienta los usuarios podrán mencionar cuentas públicas de Instagram dentro de un prompt para que la IA tome fotografías públicas como referencia visual en la generación de imágenes. Meta afirmó que los usuarios contarán con controles para decidir cómo puede reutilizarse su contenido con fines de inteligencia artificial.

La apuesta de Meta por la IA

El lanzamiento de Muse Image representa un nuevo paso en la estrategia de Meta Superintelligence Labs (MSL), la división creada por Mark Zuckerberg para acelerar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Tras presentar en abril Muse Spark como el nuevo motor de Meta AI, la compañía ahora expande esa familia de modelos hacia la generación de imágenes y ya anticipó el desarrollo de un modelo especializado en video.

En su reporte del primer trimestre de 2026, Meta elevó su previsión de inversión de capital para este año a un rango de entre 125,000 y 145,000 millones de dólares, recursos que destinará principalmente a infraestructura de inteligencia artificial, incluidos centros de datos y capacidad de cómputo.

Aunque este nivel de gasto ha incrementado la presión sobre la rentabilidad de algunas de sus apuestas de largo plazo, el negocio principal de la compañía continúa financiando esa estrategia, pues en el trimestre, la unidad Family of Apps registró una utilidad operativa de 26,900 millones de dólares, impulsada, en parte, por mejoras de IA en sus sistemas de recomendación y publicidad.

Esta integración también fortalece la visión de la empresa de convertir la inteligencia artificial en la capa tecnológica que conecte todas sus plataformas, desde WhatsApp e Instagram hasta los futuros dispositivos inteligentes.