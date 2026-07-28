Starbucks es víctima del Mundial 2026: nadie vio los partidos con café en mano, pero a Alsea tiene un plan

“La reducción en las ventas mismas tiendas no cambia nuestros planes. Los periodos de recuperación que estamos viendo, especialmente en Starbucks, son muy buenos y no tenemos razones para modificar nuestra estrategia de largo plazo”, dijo Gurría durante la llamada con analistas para comentar los resultados del segundo trimestre.

En el periodo, las ventas de las tiendas de Starbucks con más de un año de operación cayeron 2% en el mercado mexicano, cuando en el mismo trimestre del año pasado el avance fue de 3.8%, de acuerdo con información de sus estados financieros.

El resultado trimestral se explica, de acuerdo con Gurría, por un entorno de consumo desafiante, combinado con una reducción deliberada de la actividad promocional, además de una base de comparación elevada en abril del año pasado debido a la campaña de Peanuts.

En el mercado mexicano, la cadena viene de crecimientos de doble dígito registrados durante 2024, impulsados por una base de comparación favorable tras los años de pausa en la actividad económica, por lo que la fase correctiva también está relacionada con la desaceleración del crecimiento.

Para Marisol Huerta, analista bursátil independiente, la caída de Starbucks no necesariamente refleja un deterioro de la marca, sino una decisión estratégica de asignar recursos a las cadenas con mayor potencial para capturar el consumo generado por el Mundial, como Chili's y Domino's Pizza, que naturalmente capitalizan las reuniones para ver los partidos.

“El Mundial no lo estábamos viendo en el café y ese no era el objetivo”, dice la especialista. “Alsea señaló antes que la inversión estaba dirigida a pantallas y promocionales para Chili's, que era la marca que más iba a ganar”, añadió.

De la rentabilidad al ajuste de tiendas

Gurría ha dejado claro los planes para el desarrollo de Starbucks, respaldados por la estrategia global Back to Starbucks, con la que la compañía busca reconectar con los consumidores mediante experiencias más personalizadas, diseños locales y un fortalecimiento de la experiencia dentro de las tiendas.