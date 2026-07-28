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Starbucks tropieza durante el Mundial, pero Alsea descarta un problema estructural y acelera su expansión nacional

El Mundial 2026 desvió el consumo hacia restaurantes con pantallas para ver los partidos y redujo las ventas comparables de Starbucks, aunque Alsea mantiene su estrategia de expansión y remodelación.
mar 28 julio 2026 01:46 PM
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Starbucks es víctima del Mundial 2026: nadie vio los partidos con café en mano, pero a Alsea tiene un plan
Alsea mantiene su plan de expansión para Starbucks y busca superar las 1,000 cafeterías en México con nuevas aperturas y remodelaciones. (Foto: winhorse/Getty Images)

Starbucks fue una víctima del Mundial 2026. Mientras los restaurantes de servicio completo, sobre todo los que contaban con pantallas para las transmisiones de los partidos, tuvieron un empuje, la cadena de cafeterías registró un ajuste en el crecimiento de sus ventas. Sin embargo, la caída del segundo trimestre todavía no es motivo para que Alsea encienda las alertas.

La baja en las ventas tampoco modifica los planes de Alsea, que también opera marcas como Chili's y Domino's Pizza. Christian Gurría, director general de la compañía, aseguró que mantiene sus planes de desarrollo para que Starbucks se convierta en ese tercer espacio entre la casa y la oficina mientras observa señales de recuperación.

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“La reducción en las ventas mismas tiendas no cambia nuestros planes. Los periodos de recuperación que estamos viendo, especialmente en Starbucks, son muy buenos y no tenemos razones para modificar nuestra estrategia de largo plazo”, dijo Gurría durante la llamada con analistas para comentar los resultados del segundo trimestre.

En el periodo, las ventas de las tiendas de Starbucks con más de un año de operación cayeron 2% en el mercado mexicano, cuando en el mismo trimestre del año pasado el avance fue de 3.8%, de acuerdo con información de sus estados financieros.

El resultado trimestral se explica, de acuerdo con Gurría, por un entorno de consumo desafiante, combinado con una reducción deliberada de la actividad promocional, además de una base de comparación elevada en abril del año pasado debido a la campaña de Peanuts.

En el mercado mexicano, la cadena viene de crecimientos de doble dígito registrados durante 2024, impulsados por una base de comparación favorable tras los años de pausa en la actividad económica, por lo que la fase correctiva también está relacionada con la desaceleración del crecimiento.

Para Marisol Huerta, analista bursátil independiente, la caída de Starbucks no necesariamente refleja un deterioro de la marca, sino una decisión estratégica de asignar recursos a las cadenas con mayor potencial para capturar el consumo generado por el Mundial, como Chili's y Domino's Pizza, que naturalmente capitalizan las reuniones para ver los partidos.

“El Mundial no lo estábamos viendo en el café y ese no era el objetivo”, dice la especialista. “Alsea señaló antes que la inversión estaba dirigida a pantallas y promocionales para Chili's, que era la marca que más iba a ganar”, añadió.

De la rentabilidad al ajuste de tiendas

Gurría ha dejado claro los planes para el desarrollo de Starbucks, respaldados por la estrategia global Back to Starbucks, con la que la compañía busca reconectar con los consumidores mediante experiencias más personalizadas, diseños locales y un fortalecimiento de la experiencia dentro de las tiendas.

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Para este año, Alsea proyecta inaugurar 60 tiendas y remodelar 80, con la experiencia del cliente como eje de esta estrategia. En México, el objetivo es superar las 1,000 unidades, desde las 951 con las que contaba hasta junio de este año.

Durante el segundo trimestre, la compañía abrió nueve unidades en México, además de una tienda en Colombia, una en Chile y otra en Bélgica. Sin embargo, cerró 16 cafeterías en Francia y una en Holanda. En el balance global, la empresa concluyó el trimestre con 1,964 unidades, cinco menos respecto al trimestre previo.

Con la renovación de la licencia de Alsea para operar Starbucks hasta 2046 , las metas de expansión siguen sobre la mesa bajo la visión Coffee House Uplift, una iniciativa que busca transformar las cafeterías en espacios más cálidos y confortables mediante una nueva iluminación, plantas naturales, referencias al origen del café, mejoras acústicas, sillones, mesas comunitarias y áreas adaptadas a distintos momentos de consumo.

Huerta detalló que, tras el Mundial 2026, Starbucks retomó el despliegue de su estrategia promocional a través de su programa de lealtad, por lo que será necesario esperar los resultados de los siguientes trimestres antes de hablar de una caída estructural de la marca, incluso con la creciente competencia de grandes cadenas y cafeterías independientes especializadas.

Desde la dirección de Alsea, Starbucks se mantiene como una de las marcas más relevantes del portafolio. “Seguimos con nuestra estrategia, que es a largo plazo, no para un trimestre. (...) Con esa estrategia y con los retornos que obtenemos cada vez que abrimos una nueva tienda, no tenemos ninguna preocupación particular respecto a Starbucks”, dijo Gurría.

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Tags

Starbucks Corporation ALSEA S.A. DE C.V. Bienes de consumo

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